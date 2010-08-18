Скандал вокруг «Металлиста» и «Карпат»

Сняв по девять очков с участников «договорняка» сезона-2007/08, контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины сохранил хорошую мину при плохой игре и позаботился, чтобы в будущем желающих поднимать подобные скандалы не появилось. Слухи оказались правдой. То, о чем в последние месяц-полтора не говорил только ленивый, вчера контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) выдал за официальный вердикт. Вывод простой: «приговор» чиновников из Федерации был подготовлен задолго до официального оглашения. Утечка информации вряд ли была случайной. «Источники ФФУ» ощупывали почву. Главный футбольный орган страны ожидал на реакцию заинтересованных сторон. Стороны не стали реагировать и дождались официального оглашения конфликта. Подробно читайте здесь.