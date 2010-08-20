«Днепр» - «Лех»: поляки обнадежили днепропетровских милиционеров

Теоретические надежды остаются на ответный поединок в Познани. «Днепр» проиграл. Хотя, казалось, хозяева не могут не победить в этом матче. С сегодняшней игрой жители Днепропетровска связывали большие надежды. Футбольная атмосфера в городе царила где-то с 16.00, то есть за четыре часа до начала поединка. В центре города, на проспекте имени автора «Капитала», было полно людей с символикой «Днепра». Одни компании готовились к матчу, попивая пиво, другие прятались в тенечке, поджидая друзей. А корреспондента «СПОРТглавреда», заметив одетое на голову солнцезащитное кепи с эмблемой «Днепра», спрашивали о прогнозах на ближайший поединок даже продавщицы в гастрономе. Полный репортаж читайте здесь.