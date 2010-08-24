На этот раз активистки прошли по Софийской площади, держа в руках розовые флаги с нарисованными на них синим и желтым кругами и скандируя лозунги «Независимость – это мы!», «Независимость – праздник свободных». Свое отношение к главному государственному празднику лидер FEMEN Александра Шевченко выразила такими словами: «Женщины хотят быть свободными от Президента, от власти, от всех. Мы, женщины, должны быть свободными». В скором времени к девушкам подъехали несколько байкеров, с которыми FEMEN проводил акцию совместно. Активистки уселись на мотоциклы и, оголив грудь, описали круг почета по Софийской площади, после чего удалились в направлении майдана Независимости. К концу акции на Софийской площади появилось несколько стражей правопорядка, однако в происходящее они не вмешивались.