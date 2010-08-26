«Аякс» - «Динамо»: не помог даже судейский ляп

Первый матч этих соперников отчетливо продемонстрировал, что выйти в групповой турнир Лиги чемпионов киевскому «Динамо» поможет разве что случай. Последний поединок киевлян в рамках чемпионата Украины против «Днепра» показал, что этот случай стоит именовать чудом. Безобразная, беззубая и совершенно не нацеленная на ворота соперника игра в исполнении «Динамо» фактически лишала украинского вице-чемпиона шансов в борьбе с таким энергичным, хорошо сыгранным и по определению превосходящим киевлян по общему уровню индивидуального мастерства соперником, как «Аякс». Полный репортаж читайте здесь.