Любовь к чтению, или Надежды на Президента

Свои стенды и прилавки представили лучшие украинские издательства, такие как «Видавництво Старого Лева», «Країна мрій», «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» и другие.

Цель ярмарки – собрать книги для воспитанников школ-интернатов. На этот раз Сумской и Ровенской областей. А также в который раз предпринять попытку популяризировать украинскую книгу среди маленьких читателей.

Четырехлетняя Софийка держит в руках книгу стихов «Чи є в бабуїна бабуся?» Марьяны Савки. «Мне очень понравились рисунки. А вечером мама почитает стихи», – говорит девочка.

Надо сказать, что на открытии ярмарки было немноголюдно. У входа в Украинский дом нет ни толпы, ни очередей. Большинство посетителей – специально приглашенные гости: детские танцевальные ансамбли и родители выступающих ребят. Но, несмотря на отсутствие явного ажиотажа, у некоторых прилавков весьма многолюдно. Даже сами продавцы признавались: «сегодня удачное открытие». При этом книгоиздатели уверяют, что воспринимают это мероприятие скорее как рекламную акцию. Их цель – узнать тенденции на рынке, пообщаться с конкурентами.

«Надеемся, что украинский Президент Виктор Янукович возьмет на себя тяжелую и трудную ношу – прививать украинцам любовь к чтению, – говорит президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин. – Это будет стимулом для руководителей на местных уровнях – они, наконец, увидят, что, например, в Херсонской области в прошлом году было издано четыре книги на сто жителей. Да и вообще половина областей Украины имеет показатели менее десяти книг. На уровень – одна книга на душу населения – мы выходим при помощи четырех областей – Харьковской, Киевской, Тернопольской, Львовской. При этом средний тираж достаточно мал – он в рамках полутора тысяч экземпляров. Надо понимать, что при таких условиях о любви к чтению речь не идет. Вопрос развития украинской книги – не проблема издателей, а проблема общества. Государственные мужи должны понимать, что светлое будущее без книги не возможно. Дети не любят читать, они плохо учатся, становятся плохими специалистами, экономика страны падает…».

Правда, в поддержке книгоиздания, да и вообще чтения, первыми лицами государства можно усомниться. Приглашенные на открытие министр образования и науки Дмитрий Табачник и министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль Сафиуллин детский праздник книги проигнорировали. Хотя последний прислал письменное обращение. «Современная украинская книга, которую популяризует данный форум, отличается высоким вкусом оформления, содержательно-интересным наполнением, яркими иллюстрациями», – заочно уверен «молодежный» министр.

Тем не менее, по словам Афонина, каждый день потребность в книгах в обществе растет. Но реализация идей сдерживается финансовыми возможностями украинских издателей. «Наши издательства работают исключительно за счет своих оборотных средств», – говорит он.

Но что приятно, в тяжелые кризисные времена падение продаж детских книг в Украине незначительное – примерно на 3-5%. Родители часто жертвуют чем-то ради книг для своих чад.

И если кто-то еще не успел купить книгу своему ребенку по ценам от производителей, время еще есть – до воскресенья. После этого придется идти в магазины, где продавцы предлагают товары со стопроцентной наценкой. Кроме того, сегодня уже понятно, что в следующем году книга подорожает. Причина – повышение цен на целлюлозу на мировом рынке.

Кроме прилавков с книгами в Украинском доме детей ожидает Всеукраинский фестиваль мороженого, многочисленные презентации и мастер-классы, а также выступления «песочной» художницы Ксении Симоновой и артистов цирка.