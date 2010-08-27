Украинская сенсация, или Неудачникам сочувствуют только плебеи

Футбол жесток, но справедлив. В нем не место безволию. Такое впечатление, что «Галатасарай» приехал во Львов уничтожать соперника на том багаже, который был приобретен во втором тайме матча на «Али Сами Йен». Неделю назад турки на самом деле подавили львовян своим упорством и неустанным натиском. Однако подопечные Рикарда малость ошиблись. В том, что «Карпаты» тоже способны проявить характер. Эта команда, оказывается, избавилась от совкового комплекса аутсайдера или карлика. Полный репортаж читайте здесь.