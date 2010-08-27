Маркиян Лубкивский: «Одна из самых сложных при подготовке к Евро-2012 – языковая проблема»

Встречу с представителями СМИ Директор турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский начал с презентации нового номера журнала, посвященного подготовке к континентальному первенству. Это совместное издание УЕФА и двух Комитетов – украинского и польского. После чего Директор поделился свежими новостями и ответил на вопросы…



- Последнее время часто спрашивают о наших тренировочных базах – есть они у нас или нет. Они есть. Мы издали каталог, в который вошли 17 тренировочных центров Украины. Продолжается поиск и других подобных объектов.



Каждая из команд, попавших на финальный турнир Евро, будет иметь тренировочную базу. К слову, в этом каталоге команды могут выбрать еще и дополнительные базы. География таких центров очень широкая. Они расположены не только около принимающих городов, но и в других регионах. Например, в Крыму, Одессе…

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