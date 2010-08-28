Опера: с призраками и без

Несколько дней назад в тосканском поселке Торре-дель-Лаго закончился 56-й оперный фестиваль Джакомо Пуччини. По кассовым показателям он стал самым успешным в своей истории. Уникальность этого мероприятия даже не в том, что оно предлагает постановки ведущих режиссеров в огромном театре под открытым небом за сотню шагов от виллы, где прожил свои самые плодотворные годы итальянский композитор, имя которого ассоциируется с самой оперой. Это один из очень немногих – фактически, второй после вагнеровского в Байройте – фестивалей в мире, не только проходящих, можно сказать, «дома» у композитора, а еще и организующихся согласно его замыслу и воле. В этом году на сцене, где выступали Каррерас, Доминго и Паваротти, особый успех имела украинская певица – солистка Национальной оперы Украины Людмила Монастырская. Кто: автомобилист, донжуан и радикальный эколог



Говорят, чтобы понять поэта, нужно побывать у него дома. К композитору Джакомо Пуччини это высказывание применимо как ни к кому другому. Торре-дель-Лаго – городок масштаба наших мелких райцентров или пгт: 10 тысяч населения, церковь, супермаркет, несколько пиццерий, закрытая железнодорожная станция с вечно неисправным автоматом для билетов, где останавливаются несколько раз в день поезда из Пизы и Виареджо. Очень красивая природа (озеро, горы, море) – вот, казалось бы, и все, но ощущение такое, будто здесь до сих пор жив Пуччини – кажется, каждую минуту он может подкатить к своей вилле на любимом мотоцикле. Вот пианино, за которым он создал свои самые известные оперы. Вот конторка, на которой он писал незаконченную «Турандот», – уже навсегда покинув Торре в знак протеста против сооружения электростанции, которая, по его мнению, безвозвратно изуродовала бы первозданную красоту этих мест. Вот садик, в котором жутко ревнивая, а позже еще и странная жена Пуччини Эльвира подстерегала его на месте вероятной супружеской измены, переодевшись в мужскую одежду. Вот окно, из которого выпрыгивал парнишка, нанимаемый композитором на то время, пока сам он уходил на свидания с любовницами; когда же жена почувствовала – ее муж не может это играть, и спустилась вниз, испуганный парень не придумал ничего лучшего, как бежать в окно. А вот и невеселая картинка: предсмертные заметки, в которых после хаотично записанных нот – последние слова Пуччини: «Эльвира, бедная женщина. Конец». Вот гаражи, где самый успешный композитор начала ХХ века держал свои четырнадцать автомобилей. Вот леса, болота и густые камыши вокруг озера, куда он выходил на столь любимую им охоту. В конце концов, и поселился он в Торре не только из-за близости к родной Лукке. Роскошная природа манила его, и понять это сполна можно только на берегу озера. Здесь невозможно не вспомнить, что дружеские отношения связывали Пуччини с итальянским кружком поздних романтиков, преимущественно поэтов, чьи политические настроения можно обрисовать как реакционные, а экологические – как радикальные. Поэты крайне негативно относились к современному индустриальному развитию и считали, что только возврат к природе и патриархальному укладу жизни может подарить человеку счастье. Много позже, уже в 1920-х годах, не привычка ли к этому реакционному романтизму проснулась в Пуччини, когда он готов был поддержать Муссолини как, казалось, единственный залог стабильности в истерзанной войной Италии – и поддержал бы, если бы не помешала смерть. Но в чем-то взгляды композитора были бы близки и современным энвайронменталистам – вспомним хоть бы тот же эпизод с тщетными протестами композитора против электростанции в Торре. Говорят, что в начале второго акта оперы «Турандот» меланхолично тоскливую сцену министров-масок внушила именно эта тоска по утраченной природной красоте Торре-дель-Лаго. Сегодня многое тоже не понравилось бы маэстро: «Автострада Адзурра» в 500 метрах от его дома или автомобильный виадук в горах за озером. Но электростанции больше нет; вокруг – кассы фестиваля и склады для декораций, городок, как и прежде, живет с природы, а не с индустриальной мощи. Да еще с искусства. Что: мечта на пороге смерти



Предыстория этого фестиваля на самом деле уходит корнями в конец ХІХ века и в судьбу другого композитора. В 1876 году в баварском местечке Байройт Рихард Вагнер начинает авторский фестиваль, ставший позднее образцом для подобного рода мероприятий. Многие вещи, которые мы считаем неотъемлемыми атрибутами современного театра (к примеру, оркестровая яма или выключение света на время действия), были новаторскими экспериментами немецкого классика; феномен фестиваля одного композитора, объединенного сквозной концепцией, в специально построенном только для него театре – тоже сугубо вагнеровская идея. Джакомо Пуччини, чьи произведения сегодня представляют основу репертуара всех оперных театров от Украины до США, находился под ощутимым влиянием Вагнера. Это влияние не лежит на поверхности, поскольку музыка Пуччини – эклектический продукт прежде всего итальянской традиции, лицо которой в середине ХІХ в. определял Джузеппе Верди. Он открыто конкурировал с Вагнером, полемика великого немца с великим итальянцем продолжалась не одно десятилетие и стала знаковой для музыкального мира тех времен. В конце концов, в своих поздних произведениях сам Верди не нашел ничего лучшего, как усвоить основные элементы вагнеровской техники. Пуччини, которого привычно называли продолжателем Верди, всего лишь пошел дальше тем же путем, привив на древо итальянской традиции вагнеровский побег: широкое применение музыкальных лейтмотивов, свободное обращение с диссонансами, интерес к необычным оркестровым краскам. Но фестиваль Пуччини позволяет заметить не только перекличку двух великих оперных традиций, но и их разительное отличие. Конечно, сложно найти двух настолько разных творцов: с одной стороны, Вагнер, с его бетховенской позой и презрением к толпе, с его лозунгом чистого искусства превыше всего, иждивенец филантропно настроенных аристократов – чем не прообраз современного творца, вскормленного на грантодательных фондах? – и Пуччини, self-made man и часть шоу прежде всего, живущий исключительно с (немалых) прибылей с собственного творчества, сознательно при этом идя на компромисс с публикой, но всегда, тем не менее, сохраняя для искусства шанс среди художественного ремесленничества, которым была тогда итальянская опера – часть индустрии массовых развлечений. Фестивальный театр в Байройте напоминает темный, мрачный храм для отправления полурелигиозных церемоний (которыми фактически и являются все постановки музыкальных драм немецкого композитора); чаша театра в Торре-дель-Лаго, открытая солнцу, ветру и очень редким здесь дождям, – не только популярна в Италии (вспомним хотя бы Арену диВерона) благодаря климатическим условиям форма, но и непроизвольная отсылка к античным традициям, и, на фоне совершенной природы (широкий плес озера, горы и средиземноморская флора) идеальная площадка для действ о человеческих, слишком человеческих страстях. Впервые же о замысле фестиваля заговорили в 1924 году, когда за несколько месяцев до своей смерти 66-летний маэстро поведал другу Джоваккино Форцано давнишнюю мечту: организовать спектакли своих опер в хорошей постановке и исполнении на берегу озера Массачукколи, вдохновлявшего композитора на создание мелодий и персонажей. О воплощении этой мечты в то время речь не шла, это была всего лишь одна из идей композитора; к тому же в ноябре того же года от рака горла в брюссельской клинике умирает сам Пуччини. Но о последнем, в определенном смысле, желании композитора не забыли. 24 августа 1930 года состоялось первое такое представление – все тот же Форцано поставил «Богему», которой дирижировал друг композитора, легендарный Пьетро Масканьи. В следующем году поставили еще и «Мадам Баттерфляй», но после этих первых, еще далеко не полноценных, фестивалей наступила длительная пауза, о традиции забыли до самого 1949 года, когда по случаю годовщины смерти маэстро поставили «Девушку с запада». С тех пор фестивали в Торре не перерывались дольше чем на 1-2 года; обычно они были небольшими: каждое лето ставилось по 2 оперы, зато исполнительский состав был действительно отборный: кроме уже названных «трех теноров», которые в разные годы выступали здесь (часто вместе), нельзя не вспомнить о Тито Гобби, Джузеппе ди Стефано, Марио дель Монако или Катю Риччарелли. Начиная с 1970-х гг. фестиваль непрестанно расширялся, пока кардинально не изменил масштаб в начале 2000-х. Теперь нормой стали 4 оперы каждое лето плюс концерт при участии ведущих современных звезд. В настоящее время фестиваль Пуччини занимает 4-е место среди лучших мировых фестивалей – по оценке профессионального журнала Festspiele Magazine, а возведенный в 2008 году новехонький Gran Teatro al’aperto – дословно Большой театр под открытым небом – входит в топ-15 мировых площадок. Как: каменная бабочка и столетняя «Девушка»



Значение таких фестивалей как этот особенно велико в системе европейского театрального менеджмента. С ней совсем не знакома украинская публика, привыкшая к репертуарным театрам. На Западе вместо постоянного и почти неизменного из сезона в сезон репертуара – серии спектаклей. Проще говоря, каждый театр ежегодно готовит от трех до 10-15 новых представлений, которые в следующем сезоне преимущественно уходят в небытие. Под каждое из них собирают свою команду постановщиков и исполнителей; после 5, 10 или 20 спектаклей (так называемой «серии») постановку снимают и концентрируют усилия на новых спектаклях. Это позволяет не только аккумулировать значительные финансовые и человеческие ресурсы для каждой конкретной оперы, но и регулярно обновлять репертуар. Излишне говорить, что подобная схема не помешала бы украинским театрам с их нафталиновыми постановками, но ее внедрение потребовало бы прежде всего глубокой реформы театрального менеджмента, а единственная попытка подобных реформ, предпринятая Сергеем Проскурней в Одессе, привела к известным событиям и, очевидно, свидетельствует о невозможности изменить ситуацию эволюционным и точечным методами. По «серийной» схеме проходит и фестиваль в Торре, хоть, ясное дело, некоторые спектакли живут много дольше, чем одно лето. В этом году обновили очень удачную интерпретацию «Мадам Баттерфляй» Вивьен Гьюит с культовыми декорациями Кена Ясуди. Сурово минималистски оформленная сцена с убранным задником (вместо фона – плес и горы) и огромными монолитами, словно перенесенными из Стоунхенджа или какой-то неизвестной каменной азбуки. Постановщики были уверены, что именно такая сценография может воплотить глубину драмы и предчувствие неотвратимой судьбы. Громадная скульптура «Тенмоку» (подобная опрокинутой букве «Ш») символизирует грань между нашим миром и потусторонним, а монолит в форме «П» - врата между ними, сквозь которые уходит жизнь Баттерфляй в последней сцене. Среди остальных опер нынешнего фестиваля стоит отметить и декорации к «Турандот» Эцио Фриджерио – находясь в русле традиционно условной «китайщины», они тем не меньше настолько органически инкорпорируют мотивы ар-нуво, что только подчеркивают созвучность новаторской оперы духу своего времени и то, что в конце своего пути в искусстве Пуччини находился в центре стилистических экспериментов эпохи, ища новую форму. Украшением фестиваля стала и юбилейная постановка «Девушки с Запада». О ней рассказывает художественный руководитель и главный дирижер фестиваля Альберто Веронези: «Мы по-своему отмечаем столетие премьеры «Девушки с Запада», исполняющееся в декабре. Впервые за 100 лет зрители смогут услышать фрагменты финала первого акта, которые сам композитор удалил из партитуры сразу после первого спектакля в «Метрополитен Опера»; с тех пор их никогда не исполняли. Фактически, получим вторую премьеру полной версии этой блестящей оперы-вестерна – истинная роскошь для всех ценителей оперы. То же самое можно сказать и о нынешней антитрадиционалистской постановке в мифологически сюрреалистических декорациях Франко Адаме, которые подчеркивают отчужденность, дегуманизованность персонажей оперы – и в то же время их правдивый масштаб. Кто-то уже сказал, что столь интересную программу в Торре не видели уже лет с десять. Это так; хочу подчеркнуть, что для нас особенно большая честь принимать у себя певицу масштаба Рене Флеминг». Действительно, солистка «Метрополитен Опера» стала украшением гала-концерта. Писать о ее исполнении значило бы только множить комплименты этой воистину непревзойденной певице, бесспорно, одной из главных современных звезд. Специально по случаю фестиваля Флеминг подготовила программу, которую можно было бы назвать «Пуччини в контексте: окружение композитора». Арии из опер Джордано и Леонкавалло (в частности, и из «Богемы» последнего, написанной в соперничестве с Пуччини), песни Рихарда Штрауса и, конечно, на десерт – неизменная ария Лауретты. Однако и без Рене Флеминг отбор певцов был бы, как говорится, «знаменитый». Вокальная сторона европейских постановок – это, как правило, их сильная сторона. Здесь умеют подобрать хороших и фактурных исполнителей на каждую, даже «моржовую», партию (в отличие от обычной практики отечественных театров), те же, кто на главных ролях, должны по меньшей мере блистать. И все же несколько исполнителей заслуживают отдельного упоминания. Прежде всего Доната Д’аннунцио-Ломбарди в роли Лю в «Турандот» - просто безупречная комбинация внешности хрупкой девушки, почти подростка, и уникально мягкого лирического сопрано, проникновенная тонкость которого была просто физически ощутима. Такое же стопроцентное попадание в образ с хрестоматийной внешностью героя-любовника, и прекрасно гибким голосом продемонстрировал Фабио Армильято – Дик Джонсон в «Девушке с Запада». Что касается оркестра, то дирижеры фестиваля не предложили поистине новых интерпретаций – добротные, точные исполнения; в конце концов, акустика театра под открытым небом все же не всегда дает возможность сосредоточиться на нюансах. Следует сказать, к ней нужно просто привыкнуть, первые такты в театре под открытым небом могут звучать для непривычного уха как духовой оркестр на параде. Была и еще одна певица, которую в Торре встречали особенно тепло. Но эта история требует отдельного отступления. P.S: украинский след



Нельзя не упомянуть об украинском сюжете в жизни Джакомо Пуччини, воплотившемся в лице Саломеи Крушельницкой. Ее связывала личная дружба с композитором. Общеизвестна история о том, как украинская певица спасла от провала и забвения «Мадам Баттерфляй». Когда публика (частично подговоренная врагами автора) освистала премьерный спектакль в Ла Скала, композитор немного переделал оперу и отдал ее для постановки в театре города Брешии. А что третьего шанса у него не было и вторая попытка должна была увенчаться успехом в любом случае, очень многое зависело от исполнительницы главной роли. Пуччини сделал беспроигрышную ставку: выбрал одно из ведущих вагнеровских сопрано начала века. После триумфальных оваций довольный маэстро, по традиции тех времен, подарил Крушельницкий свою фотографию с надписью «Самой прекрасной и самой очаровательной Баттерфляй». В 1910 году Крушельницкая вышла замуж за Чезаре Риччене, мэра курортного местечка Виареджо, где они и поселились на вилле «Саломея» на берегу Лигурийского моря. Пуччини жил в каких-то 7 километрах в Торре-дель-Лаго, имел дом и в самом Виареджо. Семьи композитора и певицы тесно общались. Впрочем, у истории итальянской виллы Крушельницкой грустный конец: в 1938 году умер муж артистки. В августе следующего года она приехала на родину, но вернуться в Италию из Львова уже не смогла: началась Вторая мировая война. Из-за этого рокового стечения обстоятельств пожилая звезда оперы вынуждена была оставаться под рядом оккупаций: советской, немецкой, снова советской. Лишенная всего, даже советское гражданство она смогла получить после многочисленных отказов, только когда подписала заявление о передаче своей виллы и всего имущества правительству СССР. Виллу немедленно продали; из тех денег Крушельницкая, конечно, не получила почти ничего. Она жила и умерла фактически в бедности; преподавала во львовской консерватории и первой заметила абсолютный слух у своего племянника Мирослава Скорика, который со временем стал одним из ведущих украинских композиторов. Музыка Скорика проникнута многочисленными аллюзиями и отсылками к произведениям Пуччини, часто построенная как обработка его тем, и таким образом украинско-итальянский музыкальный сюжет, начавшись более 100 лет назад, не перерывается до сих пор. Саломею Крушельницкую (или, как смешно говорят итальянцы, «Крушениску») и доныне помнят в Тоскане. В музее Пуччини на его вилле на берегу озера можно увидеть не один фотопортрет певицы, подписанный ею в подарок композитору. Сотрудники музея хорошо знают историю премьеры «Баттерфляй» и подскажут, как в Виареджо найти виллу Крушельницкой – с мемориальной табличкой, но, похоже, не ремонтированную с конца 30-х гг. Ржавый козырек над входом наверняка помнит украинскую оперную легенду. Теперь дом принадлежит агентству по недвижимости. Второй этаж пустует и, по всем признакам, вилла выставлена на продажу... Украинский сюжет разворачивался в Торре-дель-Лаго и в этом году. Солистка Национальной оперы Украины Людмила Монастырская, которую, кстати, более-менее регулярно можно услышать в Киеве в «Аиде», «Джоконде» или «Пиковой даме», исполнила ведущую партию в двух спектаклях «Тоски» (в трех других пела прославленная Мария Гулегина). Следует сказать, что наряду с именитой соперницей украинка выглядела никак не хуже, а вокально – даже выиграшнее. Несмотря на мировое имя, голос Гулегиной часто звучал несколько расшатано и выдавал возрастные изменения; к тому же, он выглядел несколько густым и массивным как на роль Тоски. Монастырская же чувствовала себя немного неуверенно на сцене, но ее голос идеально отвечал образу, а вокальное исполнение было безукоризненным с любой точки зрения – идеально чистое интонирование, глубоко драматичный и в то же время нежный тембр, осмысленное, эмоциональное fraseggio. Публика тоже оценила выступление украинского сопрано: аплодисментов и возгласов браво ей досталось больше, чем Гулегиной. Сами организаторы признаются, что нынешний фестиваль стал самым успешным в истории. «В этом году многие итальянские оперные фестивали сократили масштабы из-за кризиса, в то время как наш побил рекорд кассовых сборов, – говорит Массимильяно Симони, президент Фонда фестиваля Пуччини. – Думаю, наш секрет – в уникальной атмосфере этого места и тщательном подборе программы, ежегодно предлагающей взглянуть на Пуччини по-новому. На этот раз у нас получился настоящий фестиваль дебютов. Многие исполнители впервые выступают на нашей сцене, и не один из них отменил другие свои выступления, чтобы иметь возможность попасть к нам. Попытаемся повторить успех и в следующем году. Уже заказали новую «Турандот» у Хименеза Дередиа, Джованни Манганелли будет ставить «Богему». Не намерены дремать и в межсезонье: традиционно отправимся на гастроли, в этом году – в Японию, Саудовскую Аравию и США». Остается надеяться, что и украинский сюжет на берегу озера Массачукколи продолжится следующим летом. Фото – автора