Виталий Кличко: «Меня одолеть может только… я сам»

Как известно, 16 октября Виталий Кличко будет защищать свой титул чемпиона мира WBC в бою с Шенноном Бриггсом. Поединок состоится в Гамбурге (Германия) на многофункциональной арене «02 World». Что бы там ни говорили, но соперник у Виталия ну очень серьезный. Достаточно вспомнить, что Бриггс провел на профи-ринге 57 боев и одержал 51 победу. Причем, в 45 из них – нокаутом. Добавим, что Шеннон является рекордсменом по числу нокаутов в первом раунде. Настоящий панчер. И амбиций у него хватает, с лихвой. Недавно он заявил, что поединок с Кличко завершит очень быстро. Дескать, Виталий свалится на пол и будет беспомощно мотать головой, не в силах подняться, когда рефери отсчитает «десять». Полный репортаж смотрите здесь.