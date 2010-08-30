Шеннон Бриггс: «Я вынужден нокаутировать в первом раунде, потому что болен астмой»

16 октября на арене «02 World» в Гамбурге сойдутся обладатель титула чемпиона мира WBC Виталий Кличко и Шеннон Бриггс, который попытается вернуть этот пояс Америке. Досье. Шеннон Бриггс, 38 лет. Гражданство – США. На профессиональном ринге провел 58 боев, одержал 51 победу, из них 45 – нокаутом. Является рекордсменом по числу нокаутов в первом раунде. Не так давно Бриггс заявил, что поединок с Кличко завершит очень быстро: Виталий свалится на пол и будет беспомощно мотать головой, не в силах подняться, когда рефери отсчитает «десять». И вот американскому супертяжу предоставили возможность повторить эти слова на родине своего соперника. Сегодня в Киеве состоялась первая официальная пресс-конференция Виталия Кличко и Шеннона Бриггса, на которой боксеры наговорили друг другу любезности и ответили на вопросы представителей СМИ. Полный репортаж смотрите здесь.