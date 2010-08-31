Учебник для щенят

31 августа 2010, 09:46

Уже известно, какие именно изменения внесены в школьный учебник по истории для 5 класса , который ученики получат 1 сентября.

Сделано это по рекомендации Министерства образования и науки Украины, и, как всегда у нас, при любой власти, слово «рекомендация» является синонимом понятия «приказ».
Учебная программа 5 класса средней школы является этапной для сознания школьника: уже не ребенка, но еще не подростка. В этот период школа должна адаптировать учащихся к переходу от младших классов к средней школе. Сознание школьников именно в этот период их жизни – что-то вроде пластилина: что вылепишь, то и будет.
Пусть это будет банальным, но в этом месте стоит вспомнить «Скотный двор» Джорджа Оруэлла. Там по сюжету Свиньи захватили власть на ферме и, среди прочего, взяли под опеку дворовых щенят. Долгое время их никто не видел, но когда другие животные, которым обещали свободы, а взамен еще больше закрепостили, начали возмущаться, им показали этих самых бывших щенят, а ныне – цепных псов: идеологически подкованных, острозубых и вышколенных на искусание всех недовольных. Следовательно, именно из тех, кто перешел в 5-й класс – этот своеобразный возрастной «коридор» между детством и юностью – и следует делать нечто вроде упомянутых оруэлловских щенят.
Однако, приказывая изменить и откорректировать историю, глава МОН Дмитрий Табачник, человек с дипломами историка, явно не просто превышает свои полномочия, но и доказывает свой непрофессионализм именно как специалиста по истории. Ибо настоящие историки дальновидны и верно оценивают момент.
Так, комментируя десятки запросов по поводу коррекции истории , директор института инновационных технологий и содержания образования МОН Александр Удод с заметными нотками раздражения говорит: мол, об Оранжевой революции, Крутах и прочем школьникам расскажут в старших классах. Тогда зачем так громко и бурно «чистить» историю для несостоявшихся еще граждан, если в старших классах, да еще и в эпоху свободного обращения даже не рекомендованной информации, старшеклассники, то есть уже сформировавшиеся граждане, все равно не только узнают об изъятых фактах, но смогут сделать свои выводы как о самих фактах, так и о тех, кто прилагал усилия к их изъятию из учебников.
Здесь вспомним заявление политика и историка Олеся Дония о якобы российском национализме, которым вооружилась власть и, в частности, МОН. На самом деле скоростное переписывание учебников – не национализм, а реваншизм. Этот термин в буквальном переводе с французского означает «месть». Он вошел в общественный лексикон во Франции в 1870 году, и с того времени никакой национальной окраски не имел. Ведь желание свести счеты обычно интернационально, так что реваншисты никогда не исповедовали никакой идеологии.
Однако реваншизм господина Табачника не стратегический. Иначе вслед за изменениями в истории должен выйти другой приказ – о репрессиях в отношении учителей, которые проговорятся ученикам на уроке и о Крутах, и о Майдане, и о сущности советской власти, и о прочих искусственно созданных «белых пятнах».
Отдельно следует предусмотреть наказание для педагогов, которые покажут пятиклассникам изъятую из учебников репродукцию картины «Петр Первый посещает гетмана Полуботка в тюрьме» и объяснят ее значение. Тут или выговор, или переаттестация, или увольнение – иначе даже запуганного учителя не заставить избегать разговоров об УПА, особенно в школах запада Украины, где об этом формировании говорили и при советской власти. Которая, между прочим, была более идеологической, а оттого – более профессиональной.
Таким образом, если развивать абсурд ситуации с учебником, МОН должно инициировать присутствие в каждой школе на КАЖДОМ уроке истории в 5 классе какого-нибудь «смотрящего». А над ним, соответственно, еще одного надзирателя, который бы докладывал, верно ли первый надзиратель выполняет свои обязанности и не купили ли его, или – не перевербовали ли. Далее должен быть составлен и публично обнародован список исторических фактов, в отношении которых – только официальное мнение. И тот абитуриент, который говорит, например, о Переяславской Раде, Мазепе или Крутах то, что услышал и прочел до 1 сентября 2010-го, автоматически не поступит в тот вуз, где предусмотрен экзамен по истории. Собственно, раньше подобные списки составлялись соответствующими отделами комсомола для организаторов школьных дискотек: определенная музыка и определенные группы там не должны были звучать ...
Но не Дмитрию Табачнику составлять подобные списки и вообще – заниматься косметическим ремонтом истории. Например потому, что 10 июля 2009 он признался, как во время предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Леонида Кучмы в 1994 году лично подделывал и придумывал результаты социологических опросов в пользу своего кандидата. Потом, в 2008 году, так же не стыдился того, что фальсифицировал результаты проекта «Великие Украинцы» не в пользу личности Степана Бандеры. Наконец, именно Табачник несколько лет назад на парламентских (!) слушаниях заявил, что, цитата, «признание голода 1933 года актом геноцида является доказательством стабилизации украинского общества, демократизации и морального исцеления нескольких поколений» Теперь по его указанию слово «геноцид» убирается из учебников... Значит, он или лгал тогда, или врет сейчас, вычищая определения этой трагедии из школьных учебников. Или, опровергая самого себя, способствует и дестабилизации общества, и нравственному заболеванию нескольких поколений.
В любом случае учителя будут знать, чего стоит инициатор изменений в учебнике. И, соответственно, цену этим изменениям. Именно поэтому они бесполезны.
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