Государство против онкобольных детей?

В детской больнице «Охматдет» уже четыре месяца нет жизненно необходимых препаратов для лечения онкобольных детей.

Ранее они закупались за бюджетные средства.

Заведующий отделением трансплантации костного мозга больницы «Охматдет» Олег Рыжак говорит, что «исчерпались запасы антибиотиков, некоторых противоопухолевых средств, а так же нет ростовых факторов и противогрибковых».

Известно, что в «Охматдет» и ранее попадали лишь 40% от общей потребности лекарств, приобретенных за бюджетные деньги. Остальные – 60% искали родители и волонтеры. В этом же году медицинский центр не получил даже прошлогоднего минимума. Все остатки препаратов закончились еще в мае.

Специалисты утверждают, что такая ситуация наблюдается по всей Украине – в подобные больницы не поставляют даже те лекарства, по которым еще в феврале прошли тендеры. Поэтому дети, которые болеют онкогематологией, сейчас обеспечены лекарствами только на 5%. Как результат – остановка протокольных химиотерапий и отказ в трансплантации.

Первые обращения администрации больницы «Охматдет» в Министерство здравоохранения датированы маем 2010 года. 2 июня первый заместитель министра здравоохранения Василий Лазоришинец пообещал, что в ближайшее время ситуация исправится. С начала лета администрация больницы и волонтеры каждые две недели предупреждали, что лечить детей нечем, и каждый раз их просили подождать еще недельки две и обойтись спонсорскими деньгами. «И так мы дошли до такого состояния, когда исчерпались все благотворители, которые нам могли помогать, и мы перешли в режим ручного распределения лекарств каждый день на каждого ребенка. Даже вынуждены закупать индийские лекарства. Качественные, конечно», – говорят в «Охматдете» и заявляют, что 19 августа они обратились уже к министру здравоохранения Украины Зиновию Мытнику с официальным запросом. На него пришел ответ: «Стопроцентная потребность в медикаментах и изделиях медицинского назначения для лечения детей с онкогематологическими заболеваниями на 2010 год составляет 105 миллионов 330 тысяч гривен, но централизованная закупка позволит решить проблему обеспечения лекарственными средствами примерно на 38% от фактической потребности».

Правда, 19-20 августа склады больницы все-таки пополнились лекарствами. Медики получили 100 флаконов эндоксана и 200 флаконов алексина. «Однако, согласно тому же письму министра Мытника, поставок других критически необходимых лекарств в Центр не ожидается раньше октября-ноября 2010 года, да и то в незначительных количествах», – разводят руками в Центре детской онкогематологии и трансплантации костного мозга.

«Я лично вчера была в Министерстве здравоохранения до позднего вечера. Разговаривала с заместителем министра Виктором Лысаком, – сказала в интервью «Главреду» глава попечительского совета Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Национальной детской больницы «Охматдет» Оксана Корчинская. – Он пообещал собрать лекарства по всей Украине – с его слов, в областях еще есть прошлогодние остатки, а также подписать контракты с поставщиками, которые выиграли тендеры. Для нас, например, важен препарат граноцит (стоимость одного флакона 3 тысячи 800 гривен). Чтобы выяснить ситуацию с его поставками, в моем присутствии чиновник звонил поставщикам. Те обещают предоставить лекарство даже без предоплаты, но только в том случае, если министерство подпишет с ними все необходимые договора. А вот почему эти документы не были подписаны ранее, никто объяснить не смог! На сегодняшний день у нас нет никакой конкретной информации, когда будут лекарства. Вместе с тем мы очень благодарны благотворителям. Лишь один из 450 депутатов сейчас нам купил на 120 тысяч гривен лекарств. Еще один благотворитель – представитель наблюдательного совета одного из банков сам нас отыскал и закупил те лекарства, которые спасают сейчас детей. Благодаря этому, семнадцатилетнего Сергея Балагуту врачи могут готовить к трансплантации костного мозга. Но, к сожалению, приобретенных лекарств не хватит на полный курс мальчика».

А вот мамы и папы больных детей уже продали все имущество, которое могли. Например, родители Тани Матяш и одиннадцатилетнего Руслана Повалий отдали всю живность – кур, свиней, коров, но вырученных денег хватило на неделю лечения детей.

Граноцит, которого так ждут в больнице «Охматдет», нельзя купить в аптеке. Это дорогостоящий препарат, который фирмы-производители привозят в нашу страну только под государственные закупки. «Банкир вчера купил, все, что смог найти – 25 флаконов, – продолжает глава попечительского совета Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Национальной детской больницы «Охматдет». – Говорит, что мог бы приобрести еще, но физически это сделать невозможно. Проблема – не найти деньги, а купить за эти деньги лекарства. Чиновники же не хотят нарушать процедурные моменты!.. Сейчас мы в таком состоянии, что вынуждены обращаться к «серым дилерам», у которых цена на оригинальные препараты на 20% выше».

На сегодняшней день в Центре детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Национальной детской больницы «Охматдет» находится семеро детей, которым необходима трансплантация. Еще четверо на очереди. Но из-за нехватки лекарств их принять не могут.

«Мы предупредили министра, если мы, не дай Бог, не сможем «вытянуть» какого-то ребенка, родителям будет все равно, что существуют какие-то тендера и процедурные вопросы, – говорит Оксана Корчинская. – У большинства родителей – это единственные дети!»

Напомним, еще в середине июля министр здравоохранения провел кадровые изменения в тендерном комитете по закупке лекарств, уверяя, что «надо быстро и решительно делать кадровые выводы», чтобы не допустить срыва реализации жизненно необходимых государственных программ. Прошло полтора месяца, но ситуация не изменилась.

Не так давно премьер-министр Николай Азаров заявил, что намерен уволить с должности министра здравоохранения Зиновия Мытника. Возможная причина – выявление нарушения проведения тендерных закупок медицинского оборудования и лекарств (в предыдущем правительстве Юлии Тимошенко Зиновий Мытник занимал пост заместителя министра здравоохранения и отвечал за тендерные закупки).