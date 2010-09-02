Образовательные реформы: вперед в прошлое

Начался новый учебный год. Он может стать довольно сложным и для учителей, и для учеников, поскольку сейчас украинское образование подвергается масштабному и противоречивому реформированию. Проблемы в сфере образования Украины, а также новации учебного года 2010-2011 «Главреду» прокомментировали координатор направления «Общество знаний» в Правительстве перемен, первый директор Центра оценивания качества образования Лилия Гриневич, глава правления Центра образовательного мониторинга, бывший заместитель министра образования и науки Украины Павел Полянский и глава правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.



«Политическое сито» для детей



Ольга Айвазовская считает, что сегодня Министерство образования отказывается от более прогрессивной системы образования и возвращается к старой, стандартной форме обучения, «когда учебники меняются от правительства к правительству и от министра к министру». «В результате ребенок за 11 лет в школе может пройти через такое политическое сито идеологической дезориентации, что просто не сможет стать полноценным гражданином в этой стране», - отметила эксперт.



Кроме того, Ольга Айвазовская заявила, что существует два аргумента в отношении отказа от реформы образования, в частности от 12-летки, – политический и прагматический. Политический аргумент прост – «мы не готовы».



«А сколько нужно готовиться? На это было девять лет! Только на подготовку учебников страна израсходовала полтора миллиарда гривен. Если это так, то давайте разбираться. Кто виноват в том, что мы не подготовились в продолжение столь продолжительного периода? Кто должен отвечать за средства, потраченные налогоплательщиками?» - отметила Айвазовская.



Прагматический аргумент, по словам эксперта, заключается в том, что дети «бегут» из школы после 9-го класса, поскольку не хотят учиться лишние годы. «Они идут в профтехучилища или другие учебные заведения, чтобы готовиться к высшей школе или овладевать рабочей специальностью. Какой смысл им сидеть дополнительный, двенадцатый, год в школе, не получая при этом профориентацию?» – объяснила Ольга Айвазовская.



Первый раз в первый класс. Без «Букваря»



Этот учебный год первоклашки начали без «Букваря». Без учебников остались и ученики почти всех остальных классов. Об этом рассказала координатор направления «Общество знаний» в Правительстве перемен, первый директор Центра оценивания качества образования Лилия Гриневич. Единственный подготовленный Министерством образования учебник – это учебник по истории для пятого класса. Но и он не напечатан, а изложен в электронном виде на сайте министерства. К тому же он не полный – есть всего несколько его первых глав.



«Учебный год учителя начали в состоянии тревоги. С одной стороны, из-за отсутствия учебников. С другой – из-за того, что многие необходимые документы, связанные с возвратом к 11-летней школе, поступили буквально накануне нового учебного года», - отметила эксперт.



Но больше, чем эти текущие вопросы, Лилию Гриневич беспокоит попытка Министерства образования и науки изменить идеологические принципы образования. Так, например, в учебнике по истории для пятого класса из словосочетания «искусственный Голодомор» изъято слово «искусственный», объяснила эксперт.



«Это очень тревожит. Поскольку на протяжении обучения в школе закладывается система ценностей, которая потом становится основой патриотизма. И нынешнее наступление на идеологические принципы в нашем образовании может привести к совершенно непредсказуемым результатам, которые мы ощутим через три-пять лет», - добавила педагог.



Учебники Минобразования содержат грамматические и орфографические ошибки



Программы и те немногочисленные учебники, по которым началось обучение в школах, некачественные, считает глава Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская. В частности, она отметила, что первые главы учебников, изложенные на сайте Министерства образования, содержат множество грамматических и орфографических ошибок. «Причем довольно примитивных. Например, неправильно написаны названия Порт-Артур и Австро-Венгерская империя», - заверила эксперт. По этой причине, как считает Ольга Айвазовская, ученик во время написания сочинения, требующего приведения исторических фактов, обязательно сделает ошибку в этих названиях.



«Хотя, наверное, эти учебники пока не редактированы. И тем не менее, какое низкое качество и какой поверхностный подход к созданию продукта для детей! Даже к созданию электронного учебника!» - отметила специалист.



Кроме того, уверения Министерства образования в том, что 85% украинских школ обеспечены Интернетом, Ольга Айвазовская считает чистой бравадой. «На самом деле доступ в районах и селах к Сети и компьютерам намного ниже. Хотя, бесспорно, в столице таких проблем гораздо меньше», - заметила Айвазовская.



Уязвимые места учебных планов



Основным позитивом нынешних учебных планов Павел Полянский, глава правления Центра образовательного мониторинга, бывший заместитель министра образования и науки Украины, считает то, что они вообще есть. Но, по его мнению, в этих документах немало уязвимых мест.



Во-первых, из закона об общем среднем образовании изъята норма о предельно допустимой нагрузке. «То есть о том, больше скольких уроков в день у детей не может быть», - объяснил эксперт. «При пятидневке у детей не может быть менее семи уроков в день. А в профильных классах будет восемь-девять уроков ежедневно», - заметил специалист.



Во-вторых, изъята норма о продолжительности учебного года. «Раньше было написано, что для детей начальной школы учебный год должен длиться не менее 175 дней, для учеников основной и старшей школы – не менее 190. Теперь об этом в законе вообще ничего не сказано. По-видимому, может быть и больше, и меньше», - рассказал специалист.



В-третьих, предусматривается несколько новых предметов, но нет учебников для их изучения. Более того, непонятно, когда они появятся.



В-четвертых, увеличилось число одно- и двухчасовых предметов. «Это очень плохо. Теперь на предмет «Художественная культура» оставлено только 40 минут в две недели, то есть пол-урока в неделю. Возможно, полагают, что это нечто второстепенное», - заметил Павел Полянский.



В-пятых, учебные планы не обеспечивают изучения предметов на трех уровнях – стандартном, академическом и профильном, отметил бывший заместитель министра образования. «Например, все предметы физико-математического профиля, кроме физики и математики, теперь будут изучаться на самом низком уровне – стандартном. Даже информатика, которая по природе им подходит», - добавил он.



В-шестых, составители учебных программ для 10-11 классов применили, по мнению Павла Полянского, два самых простых и худших способа. «Первый: они полностью или частично изъяли содержание предметов третьего года обучения 12-летки, то есть 12-го класса. Второй: материал 12-го класса они втиснули в 11-й. В результате будут перегружены и дети, и учителя», - предупредил эксперт.



Судьба вступительной кампании-2011 решается сейчас



Именно сейчас будет приниматься решение о том, какой будет вступительная кампания в следующем году, поскольку на сайте Министерства образования до 25 сентября будет продолжаться общественное обсуждение проекта условий приема абитуриентов. Об этом рассказала Ольга Айвазовская.



«В проекте, который готовят разные стороны – не только Министерство образования и представители высших учебных заведений, но и общественность, – есть немало преимуществ. То есть этот документ по большей части позитивный», - отметила эксперт.



Ольга Айвазовская объяснила преимущества нового проекта условий приема абитуриентов в высшие учебные заведения. Во-первых, олимпиадникам и победителям Малой академии наук предлагается не предоставлять особых преференций при формировании рейтинга абитуриентов, а просто прибавлять соответствующее количество баллов. «За первое место в олимпиаде или в Малой академии наук будет прибавляться 50 баллов, за второе место – 40, за третье – 30», - объяснила специалист.



Во-вторых, продлены сроки приема документов с 1 по 31 июля. «Мы возвращаемся к месячному сроку, что абсолютно нормально и обоснованно», - отметила Айвазовская.



В-третьих, условия приема предусматривают достаточно четкие нормы в отношении «скандального вопроса» - откорректированных списков к зачислению, рассказала эксперт. «Приемная комиссия теперь имеет четко указанное количество дней: два дня для оглашения новых откорректированных списков заказных. Поэтому на освобожденные места они уже не смогут зачислять кого угодно из рейтингового списка, независимо от уровня знаний и суммарного количества баллов», - объяснила глава правления Гражданской сети «Опора».



Тем не менее, по словам Ольги Айвазовской, у этого проекта есть и недостатки. Например, в нем нет четких норм, которые предлагали бы ввести электронный прием документов или формирование он-лайн очередей.



Желаемая фантастика, или Электронные учебники



Переход на электронные учебники в Украине желателен, но пока остается фантастикой, считает Ольга Айвазовская. Она объяснила: в Украине более 4 миллионов школьников; если умножить эту цифру на стоимость электронной книги, то выходит очень большая сумма. «Поэтому средства вряд ли когда-то найдутся», - отметила она.



На высокой стоимости перехода на электронные учебники акцентировала внимание и Лилия Гриневич. «Чтобы обеспечить одного ребенка электронной книгой, а еще лучше – маленьким компьютером, нужно выделить около пятисот долларов. Очевидно, что в масштабах страны это очень масштабная акция», - отметила она. Между тем эксперт уверена, что со временем подобная технология приживется в украинских школах, но наряду с ней всегда будет существовать и бумажная книга.







