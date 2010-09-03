Как Гоголь к Довженко в гости ходил

3 сентября 2010, 19:29

С 5 по 12 сентября Национальная киностудия им. А. Довженко откроет двери для посетителей – здесь в эти дни пройдет фестиваль современного искусства ГОГОЛЬFEST.

По этому случаю из «Художественного арсенала» к проходной известной киностудии переехала трехметровая железная голова Гоголя – символ фестиваля. В этом году организаторы фестиваля обещают интересную и насыщенную программу: театральную, музыкальную, визуальную, киношную и литературную. Влад Троицкий, президент фестиваля ГОГОЛЬFEST, лично возглавил комиссию по отбору театральных спектаклей. Итак, зритель увидит 17 самых современных украинских постановок в самых разнообразных жанрах: уличное представление, пластический перформенс, новая драма и тому подобное. А 7 сентября целый вечер можно будет слушать высококлассный джаз от фестиваля Jazz in Kiev. В канун торжественного открытия фестиваля журналисты имели возможность прогуляться по огромной территории киностудии (15,5 гектаров), посмотреть, как художники осваивают эти просторы и готовятся к фестивалю. Например, на территории известной киностудии есть памятник Шевченко, сделанный еще в 1960-х годах. На время фестиваля монумент классику умножился – скульпторы сделали точные копии с существующего памятника, и к каждой из них добавили современный элемент. Так, один художник решил посадить Шевченко на коня, игрушечного мягкого, другой – перекрасил скульптуру в черный цвет. Между запущенными съемочными павильонами делает скульптуру из дерева художник из Сан-Франциско Джон Кеннет Мелвин. Трудно сказать, что именно изображает это творение – оно еще в процессе создания, но явно прослеживается что-то похожее на легендарный мост Золотые Ворота в Сан-Франциско. В больших заброшенных ангарах хранятся старые и запыленные реквизиты со съемок, старинные кареты, барабаны, повозки и многое другое. Художники осваивают и это пространство и обещают инсталляцию. В гараже киностудии, где много старых машин, будет происходить sound art (звуковое искусство). Здесь уже проверяют громкость динамиков. Пробираясь к гаражам, нужно быть особенно бдительными – вход охраняет злой пес. Старые заброшенные дома на территории киностудии, где некогда жили известные режиссеры, работая на студии, теперь используются в качестве платформы для видео-арта. Еще одна особенность нынешнего фестиваля сквот-форум. Сквотеры - это люди, захватывающие пустые заброшенные и полуразрушенные дома, чтобы жить в них. Очень часто сквотеры являются художниками. На киностудии им. А. Довженко один из павильонов, где несколько лет назад снималось шоу «Танцую для тебя», – их пространство. В него успели переехали жить на время фестиваля художники из Нью- Йорка, Амстердама, Москвы и, конечно, разных городов Украины. В комнатах они уже раскладывают кариматы и спальники, устраивают импровизированные кухни. Кстати, художники надеются, что таким образом создадут не только творческую атмосферу, но и привлекут внимание общественности к проблеме художников в Украине, которых часто выгоняют из мастерских на Андреевском спуске. Молодой украинский художник тут же в коридоре готовит свою инсталляцию пуповина. Отдыхать же сквотеры намерены в известном яблоневом саду, посаженном самим Александром Довженко. А небольшой пруд, украшение киностудии, используют сразу в двух инсталляциях. Одна световая, а вторая скульптурная армия клонов Марии Куликовской. Художница решила сделать 20 гипсовых клонов себя. Чтобы успеть к открытию фестиваля, формы заливают без перерыва денно и нощно. Слепки форм делались с тела Марии, для этого ее заливали по частям в гипс. Девушка делится переживаниями по этому поводу. «Было очень страшно, – признается она. – Когда на голове появился этот гипсовый саркофаг, я уже подумала что умерла. В этот момент я поймала кого-то за руку, и это чувство теплой человеческой руки дало мне ощущение, что я жива». Не обошлось и без жертв ради искусства. Все тело художницы, несмотря на меры предосторожности, было в несильных ожогах, так как гипс имеет свойство сильно нагреваться. Идея проекта заключается в том, что, создавая армию себя самой, Мария отделяет какие-то свои грани, раскрывает собственную многогранность, передает свои ощущения, опыт, эмоции. А на дворе у художественной мастерской из козьей шерсти катает скульптуру Любовь Маликова. Из этого должен получиться текстильный уличный проект. Что именно он будет изображать, даже сама художница не может объяснить, говорит, что процесс идет, позже будет видно. Директор киностудии Игорь Ставчанский искренне радуется сотрудничеству с фестивалем, поскольку хоть на неделю эти огромные площадки оживут благодаря художникам. А посему фестиваль ГОГОЛЬFEST приглашает. Вход – бесплатный.

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