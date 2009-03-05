Український середній

5 марта 2009, 11:00

Нарешті науково підтверджено те, що я підсвідомо завжди знала. Українці нещасні незалежно від фінансово-економічної ситуації в країні. І відносно забезпечені ще нещасніші, ніж бідні. Можливо, тому у нас був такий популярний серіал про багатих, які також плачуть.

А підтвердження це надійшло з аналітичного матеріалу про середній клас. Опитування глобальних настроїв дослідницького центру П’ю мало на меті визначити рівень задоволення життям середнього класу в різних частинах планети. Середній клас вони умовно визначили як людей, що заробляли мінімум 4,286 доларів на рік у 2007 році, і опитували також людей у межі бідності. Так от, 30% бідних в Україні задоволені життям, і лише десь 27–28 представників середнього класу. Із усього списку запропонованих країн менші показники були лише у братської Болгарії. У Росії забезпечені радіють життю трохи більше, а з бідних лише шоста частина оптимісти. Що змусило мене замислитися про православ’я як східний еквівалент католицизму, де радіти вважається підозріло і гріховно. Серед інших опитаних країн – Мексика, Аргентина, Індія з її жахливими нетрями. Мексиканський середній клас задоволений життям майже на 90%, бідні – на 75. Мексиканські бідні – справді бідні. Дуже бідні. Може, у них клімат веселіший? Може, тортілья радує більше, ніж млинці? Україна зараз, за консенсусом майже всіх західних аналітиків, окрім колишніх урядових радників, опинилася в повній, як це слово? Ямі. Страхування проти дефолту, пише «Файненшл таймс», у сім разів випереджає найближчих сусідів по тій-таки ямі – Угорщину й Латвію. Ті, хто раніше не вилазив із поганих і дорогих київських ресторанів, зараз не може прилетіти в гості до куми у Лондон. Але опитати знайомих і визначити, наскільки погана ситуація, не так просто. Бо за винятком кількох моїх друзів-планокурів, переважна більшість українського середнього класу як почала скаржитись на життя у 90-ті роки, так і не перестала. Навіть у, як тепер видається, по-давньоримськи розбещеному 2007 році тому не вистачало мільйона, тому – телеканалу. Кажуть, що середній клас (за формулюванням Карла Маркса, буржуазія) – рушій прогресу, а конкретніше – опора демократії. Ми знаємо, до чого призводить незадоволення середнього класу. Не будемо згадувати про «ужастіки» на зразок Гітлера. Згадаємо російський дефолт 1998 року. Деякі західні соціологи вважають, що саме втрата заощаджень та раптова невпевненість у завтрашньому дні підготували ґрунт для приходу авторитарного лідера Владіміра Путіна, і середній клас, який начебто все робив за західними правилами й лишився ні з чим, погодився з його постаттю на чолі держави. Незадоволення середнього класу коштувало крісла Вікторові Януковичу, кандидату в президенти. Майже напевно воно витурить із влади й теперішніх лідерів країни. Журнал «Економіст» вважає, що одним із шляхів виходу світу з кризи буде середній клас у країнах, що розвиваються. Подивимося. Чи врятує буржуазія Україну і чи її щось врятує, сказати зараз неможливо. Але якщо ми як нація похмурі й незадоволені і в добрі часи, і в погані, то, може, варто почати не з економіки, а з себе?

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять