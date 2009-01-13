Дев’ять українських дев’яток

Один із способів зазирнути в майбутнє – звернутися до кабалістичної нумерології, яка визначає дев’ятку як символ формальної гармонії з прихованим антагонізмом. Цифра 9, вважають мудреці, – на вигляд абсолютно самодостатня, гармонійна й пасивна, хоча насправді являє собою ідею переходу, кризи і стрибка у розвитку... А ще – можна скористатися правилом аналогій і поглянути, чим ознаменувалися для України інші роки, які закінчувалися на дев’ятку. «Главред» вибрав дев’ять таких років і нагадав, як вони змінили хід історії нашої держави

-- 1199

-- 1659

-- 1709

-- 1909

-- 1919

-- 1939

-- 1949

-- 1989

-- 1999

Далекого 1199 року сталася визначна подія в історії України – було створено державу, яку сучасні історики називають останнім впливовим державним утворенням українців. Цього року князь Роман, син Київського князя Мстислава, об’єднав Галицьке та Волинське князівства, утворивши Галицько-Волинську державу. До цього політичного утворення пізніше на деякий час навіть долучили Київ. Спадкоємець Романа – Данило Галицький – привів свою державу до піку розвитку та могутності: будував міста й фортеці, боровся проти загарбників та розвивав культуру. Коронація Данила Галицького стала вершиною могутності держави, із загибеллю якої в ХІV столітті було перервано державотворчий процес української нації...У 1659 році відбулася Конотопська битва – найвизначніша в історії перемога українських військ над силами Росії, яка одразу після смерті Богдана Хмельницького почала рішучий наступ на автономію України. Зі зрозумілих причин про цю сторінку нашої історії мовчала радянська історіографія та досі мовчить – російська. Тоді, в часи Руїни, Москва усіляко підтримувала опозицію до легітимного гетьмана Івана Виговського, підкупом та провокаціями сприяючи наростанню в українському суспільстві настроїв громадянської війни. Зрештою, російська армія вторглася на територію України й... зазнала нищівної поразки від козацько-татарського війська. Утім, подальший розвиток подій показав, що виграна битва не означає перемоги в усій війні...1709-й – рік ще однієї битви, в якій українці та їхні «старші брати» опинилися по різні боки барикад. Аби запобігти намірам російського імператора Петра І ліквідувати автономію України, гетьман Іван Мазепа почав таємні переговори з його супротивником, шведським королем Карлом ХІІ. Апогеєм цього політичного сюжету стала битва під Полтавою. Зважаючи на те, що частина козацтва не пішла за Мазепою, а стала на бік Росії під орудою Івана Скоропадського, Полтавська битва була не просто сутичкою українських та шведських військ – це був братовбивчий для українського народу конфлікт... Наслідки поразки шведсько-козацького війська для нашої держави сумні: вона надовго втратила свою незалежність, а Іван Мазепа помер в еміграції та досі не відновив своє добре ім’я у свідомості багатьох українців.У перший день 1909 року народилася людина, якій судилося стати символом боротьби України за свою незалежність. Дуже символічно, що її прізвище в буквальному перекладі з іспанської означає – прапор. Степан Бандера дійсно став прапором, хоча, судячи з усього, абсолютно не ставив собі цього за мету. Сенсом усього його життя було здобути Українську самостійну соборну державу або загинути в боротьбі за неї. Символом же він став волею обставин і стараннями ворогів. Перші склалися саме так, як склались, а другі –робили все, аби горде ім’я вояка УПА-бандерівця асоціювалось із канібалом та головорізом. На жаль, совєцький міф про «бандитів-бандерівців» і досі жевріє в головах багатьох українців – навіть у другому десятилітті української незалежності.1919 рік став роком поразки національно-визвольних змагань українців на початку XX століття. Створення УНР, Гетьманату Павла Скоропадського і Директорії отримали своє невтішне завершення в 1919 році, коли Україна остаточно опинилася під владою Радянської Росії та Польщі. Населення України ще не було готовим до боротьби за незалежність власної держави, адже було ще дуже далеко до усвідомлення масами себе як окремої нації. Найгірше, що до керівництва власною державою не була готова і політична еліта, яка у внутрішніх чварах не змогла створити дієвої державної структури. Проте 22 січня 1919 року відбувся символічний Акт Злуки УНР та ЗУНР, Західної та Східної України, який у майбутньому став фундаментом існування Соборної України.1939 рік українцям можна називати роком радості зі сльозами на очах. Початок року приніс українській автономії у складі знищеної Німеччиною Чехо- словаччини незалежність, і 15 березня на території нинішнього Закарпаття було проголошено незалежну державу Карпатську Україну. Держава проіснувала недовго, і вже через кілька днів була знищена угорською армією. Проте утворення незалежної держави на Закарпатті стало передумовою майбутнього приєднання цієї української землі до України. У вересні 1939 року радянська армія зайняла територію Східної Галичини і приєднала західноукраїнські землі до складу УРСР. Ця подія стала поворотним моментом у справі об’єднання українських земель в єдине державне утворення й створення у майбутньому Соборної України. Проте населення Західної України ще два десятиліття боролося проти радянської влади, яка окупувала ці землі в 1939 році.У 1949 році на Буковині народився український композитор і поет Володимир Івасюк – один із основоположників української естрадної музики. Його пісні «Червона рута», «Водограй» та інші принесли славу Софії Ротару, перемагали у всесоюзних та міжнародних пісенних фестивалях і вважаються народними. Івасюк був своєрідним символом «українського відродження» 1970-х: писав вірші до своїх пісень, інструментальні твори, музику до спектаклів. Загинув у 30-річному віці: у травні 1979-го його було знайдено повішеним у лісі під Львовом. Його смерть пов’язують із тим, що надто незручним був Івасюк-«націоналіст» для совєцького режиму... Пісні Івасюка й зараз мають шалену популярність у виконанні сучасних українських артистів.1989 рік приніс народження громадсько-політичного руху, який зіграв одну з ключових ролей в утвердженні незалежності України. 10 вересня 1989 року в Києві відбувся установчий з’їзд «Народного Руху України за перебудову». Народний Рух став символом боротьби за незалежність держави в новий час, ініціативи рухівців зіграли важливу роль у виробленні в свідомості населення України необхідності становлення власної держави. Проте доля Руху після здобуття незалежності виявилася невтішною. Не зумівши створити на базі Руху єдиної політичної сили, це утворення не змогло привести національно-демократичні сили до влади в державі. Народний Рух став символом незалежності України, проте так і не зміг добитися того, аби цю незалежність розбудовувати та укріплювати на головних керівних посадах держави.У 1999-му відбулися разючі зміни в українському політикумі. Спочатку, в березні, за незрозумілих обставин в автокатастрофі загинув лідер національно-демократичних сил України, голова Народного Руху України В’ячеслав Чорновіл. У листопаді із, здавалося б, безнадійного рейтингового становища до другої перемоги на президентських виборах прийшов Леонід Кучма, який відразу пообіцяв, що тепер Україна побачить іншого главу держави. У грудні Верховна Рада обрала нового прем’єра – перспективного голову Нацбанку Віктора Ющенка. У передостанній день року на посаду віце-прем’єра з ПЕК було призначено «газову принцесу» Юлію Тимошенко. Двоє цих новоспечених урядовців і досі залишаються ключовими постатями української політики...