Баріш Учок: «Ситуація в країні схожа на становище у великій компанії»

Улітку цього року в Сімферополі під керівництвом Баріша Учока буде відкрито завод UFO. Це – найбільша на сьогодні іноземна інвестиція в Україні



Пане Баріш Учок, оптимісти кажуть, що криза вже у розпалі, а песимісти – що ще не настала. За вашими відомостями, що відбувається?

Невдовзі настане пік кризи. Це більше оптимістичніший погляд, ніж песимістичний. Наскільки розтягнеться цей період? Усе залежить від того, коли Міжнародний фонд дасть Україні другий транш... Це моя особиста думка.

У Туреччині криза людям теж нелегко дається?

Моє покоління пережило не одну кризу. Ми вранці прокидалися, а на вулиці вже криза. Сьогодні в Туреччині ліра впала на 45%, але в компанії UFO скорочення робочих місць немає. Думаю, моя країна набагато швидше вийде з кризи. Я, звичайно, не намагаюся дивитися на світ крізь рожеві окуляри, але можу впевнено заявити (і моя думка підкріплена думкою нашої компанії), що це літо в Україні вже буде оптимістичним. Незважаючи на те, що відбувається довкола, компанія UFO розуміє, що все це – тимчасові проблеми.

Відкриття в Сімферополі заводу з виробництва обігрівачів в епоху кризи – це сміливий стратегічний крок?

Ми провели глибокі дослідження ринку, і отриманий результат дозволив прийняти нам таке рішення. UFO випускає не лише інфрачервоні обігрівачі, конвектори для дому, але й виробничі обігрівачі високих потужностей для фабрик, складів, ангарів та стадіонів, трибуни яких будуть обігріватися згідно зі стандартами UEFA. Наслідуючи приклад західних країн, більшість підприємств в Україні в найближчий час перейдуть на обігрів електрикою. Тому в нас дуже високі очікування від українського ринку.

Ваша кар'єра в Туреччині на позиції топ-менеджера інтернаціональної компанії UFO складалася цілком успішно. Важко було вирішити переїхати до України?

Я й раніше приїздив до України і бачив у вашій країні великий потенціал. Тут живуть прекрасні люди, тут цікаво працювати. Для мене робота в Україні – дуже цікавий професійний виклик.

Ваша компанія створює нові робочі місця. Ви висуваєте майбутнім співробітникам якісь спеціальні вимоги?

Компанія UFO прийшла до України надовго, зі своїми ноу-хау. Ми збираємося розробити обігрівачі нового покоління для України і сусідніх країн. Наш план розвитку прописаний на п'ять років уперед, і ми чітко розуміємо: успіх підприємства полягає і в професійному зростанні персоналу, який набиратимемо. Уже сьогодні ми найняли близько 140 фахівців, у майбутньому плануємо створити ще 450 робочих місць. Наші головні вимоги – знання і бажання працювати.

Ви стверджуєте, що продукт UFO, вироблений в Україні, нічим не відрізнятиметься за якістю від імпортованого. Як у цьому може впевнитися український споживач?

Комп'ютеризована система якості UFO перевіряє відповідність своєї продукції по всьому світу – за єдиними стандартами. Крім того, якість продукції, яка виготовлятиметься в Україні, підтверджуватимуть чотири роки гарантії.

Наскільки нам відомо, продукція Сімферопольського заводу імпортуватиметься в інші країни.

Щойно завод запрацює, наша продукція продаватиметься в Росію, Молдову, Латвію. Зараз ведуться переговори про постачання до Білорусі. Виробниц- тво UFO, яке оживить український експорт, починається в серпні 2009 року. За нашими підрахунками, можливий грошовий потік від продажів за кордоном становитиме близько $72 млн. А в Україні перші обігрівачі, виготовлені на Сімферопольському заводі, можна буде купити у вересні.

Багато українських споживачів знають, що обігрівачі «з'їдають» багато електроенергії, що вони можуть бути небезпечні в побуті. У чому ж полягає прогресивність UFO?

Обігрівачі UFO більш прийнятні для навколишнього середовища. На відміну від обігрівачів, які використовують масло або газ, UFO не забруднюють атмосфери, не завдають шкоди здоров'ю, максимально ефективно перетворюють електроенергію в тепло.

Цей клас споживання – клас «А»?

Так, навіть клас «А+». Більше того: отримане з електрики тепло на 82% ефективніше передається людям і предметам. Суть обігріву UFO полягає в переведенні електричної енергії в світлову. Світло несе тепло і за 30 секунд нагріває всі поверхні предметів, що потрапляють у зону дії інфрачервоного променя. Ці предмети починають нагрівати повітря, що забезпечує комфортний обігрів.

Такий принцип дії кардинально відрізняється від обігрівачів старого покоління, які спочатку нагрівають повітря, а потім тепле повітря нагріває предмети: під час такого процесу утворюється рух повітря, здіймається пил, яким ми дихаємо. До того ж, це призводить до великих втрат тепла і вологи в приміщенні. У випадку з UFO повітря в обігріві участі не бере, тому повітря у приміщенні свіже та чисте.

Чому для будівництва свого заводу ви обрали Сімферополь?

Там кілька років тому почалася українська історія UFO, в той же час було придбане місце для виробництва. Читачі журналу «Главред», який, до речі, я дуже люблю, першими дізнаються про нашу новину: ми маємо намір відкрити ще один завод – недалеко від Києва. Плануємо, що з часом виробництво побутових обігрівачів буде під Києвом, а в Сімферополі залишимо виробництво промислового асортименту.

Пане Баріш, ваша перша освіта – політологія. Недипломатичне запитання: яким бачите розвиток політичної ситуації в Україні?

Моя професійна діяльність більше пов'язана з економікою, тому я не можу себе вважати політологом. Та я постійно і дуже активно відстежую новини, дослухаюся до думок людей. Можливо, мої слова звучатимуть доволі оптимістично, але ситуація, що склалася в Україні, однозначно тимчасова. Що відбувається в країні, можна легко порівняти з обстановкою у великій компанії: коли перебуваєш у пошуку кращих процесів, завжди стикаєшся з конфліктами. Через такий складний період розвитку має пройти кожне суспільство.

Висловлюючись образно, вітрянкою краще перехворіти в дитинстві?

Україна зараз справді схожа на дитину. Країна намагається розвиватися, і без труднощів не обійтися. Але судячи з того, як люди поводяться на співбесідах, – вони планують своє майбутнє. Видно, що у країни – однозначно хороше майбутнє.

Набираючи персонал, відчуваєте різницю в психології турків і українців?

Особливої різниці немає, є тільки одна відмітна риса: молоді українці дуже реалістичні в очікуваннях майбутнього. Вони добре орієнтуються в тому, що шукають у своєму житті, хочуть навчитися нових технологій, дуже амбітні у своєму розвитку. Тому, знаючи цю особливість, ми ніколи не сумнівалися в тому, що призначатимемо українців на управлінські посади в нашій компанії.