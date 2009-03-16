Иван Вакарчук: «В Украине нет достаточного количества учебников!»

кpымчaнин, 13:59

Mapія, 14:01

svet, 14:02

Cepгeй_777, 14:05

Oбpaзoвaнный, 14:05

ksushakiev, 14:07

cтyдeнт_X, 14:14

ttt, 14:15

ttt, 14:16

Oлecя, 14:18

пoпeлюшкa, 14:22

Byзoвeц, 14:23

cкeптик, 14:24

kunik, 14:30

nicolay, 14:31

тaйгep, 14:32

Geos, 14:33

Пocтopoнний, 14:37

platon, 14:40

Guzn, 14:40

Cepгeй_Ивaнoвич, 14:40

oon, 14:41

apostol754@gmail.com, 14:42

oon, 14:42

galanepom@ya.ru, 14:44

galanepom@ya.ru, 14:44

Bacиль_Івaнoвич, 14:46

naukovez, 14:47

Любoвь, 14:48

marina7, 14:49

Дeфeктoлoг, 14:50

ash, 14:53

chis, 14:54

ash, 14:54

ash, 14:56

11, 14:57

dreamer, 14:59

iryna, 15:00

drawa, 15:01

B.І.Tpeтяк, 15:03

groza, 15:03

kadem, 15:06

ssibirsky, 15:07

IH, 15:07

Гpигopий, 15:08

Igor74, 15:10

volia, 15:10

Opecт, 15:12

pagekaa, 15:13

Aлeкcaндp_Xapькoв, 15:13

UserL, 15:17

тaйгep, 15:18

okean, 15:20

Coлoмія, 15:21

Івaн_Гpигopoвич, 15:22

Snegana, 15:27

Rostjakus, 15:27

Oпять_двoйкa, 15:27

vitaly99, 15:29

Доброго дня всім учасникам нашої розмови! Дякую вам за запитання, буду намагатися максимально точно відповісти.Добрий день Пане Вакарчук! В Криму – десятки вищих навчальних закладів освіти, зокрема і філій українських та російських ВНЗ. Особливо недержавних. Практично усі недержавні заклади освіти півострова не відповідають державним стандартам. Ось, наприклад, так званий Кримський інститут держав Африки та Сходу Міжнародного Слов"янського університету (Харків). Це ж пункт з видачі дипломів, а не знань студентам. Побачивши його навчально-матеріальну базу я мало не впав від сорому за вищу освіту України! І для чого давати сатус університетів недержавним ВУЗАМ? У Сімферополі розташований Університет економіки та управління. Це ж компрометація українських університетів. Цей університет не дотягує навіть до статусу інституту. Що ви плануете зробити, щоб навести порядок у вищій освіті України, зокрема і в Криму?Ми це вже робимо, і ви це знаете. Читайте сайт "www.mon.gov.ua"Доброго дня, пане міністре.Скажіть, будь ласка, чи зменшена в цьому році кількісь бюджетних місць у вищих навчальних закладах, адже кількість випускників шкіл значно зменшилася у порівнянні з минулими роками.Дякую Вам за відповідь на моє запитання.Ні, не зменшена. Тільки зареєстровано на тестування десь 461 301 особу. В електронній базі є значно більше.Доброго дня, Іване Олександровичу!Нещодавно на Українській правді з’явилася ваша стаття.Чи з’явиться там ваш блог?Якщо так, то хочеться почути ваші особисті думки не тільки з освітянських питань, а й з політичних, наукових, літературних.Дякую за відповідьМої особисті думки я вже висловлював у коментарях до моєї статті на "Українській правді" і буду продовжувати це робити.Доброго дня, Іване Олександровичу!Я прочитав Вашу публікацію на УП і у мене є до Вас декілька запитань:1. Ви порахували відсотки стипендіатів по кожному окремому вузу, а середній показник по всіх вузах? Він складає 75,5. Може, слід визначити саме цей показник для перерахування коштів на стипендії вузам, а не підганяти "показники" Болонського процесу до проблеми фінансування?2.Чому, якщо ми в Болонському процесі, то в університетах (ТАНГ - Тернопіль) за три пропуски знімають стипендії?3. Чому викладачі коледжів (Білоцерківський коледж сервісу та дизайну) "переписують" екзаменаційні відомості в бік зменшення оцінок, щоб "вписатися" у бюджет вузу?4. Вузи отримали стільки коштів, скільки запитували в МОН, чи стільки – скільки МОН та Мінфін змогли виділити?5. Можливо, слід підвищити розмір стипендії в два-три рази і платити її не 70 студентів – а тим, хто її найбльше потребує? Тому що стипендії 500 гривень вистачає тільки на проїзд....Дякую за Ваші відповіді.Ніхто не підганяє показники до проблеми фінансування. Це – аморально. Я просто звернув увагу на те, що якість освіти складається зокрема з якості оцінювання знань. Щодо другого пункту – переваримо. Щодо пункту третього, це не тільки аморально, за це треба відповідати. Коштів виділено достатньо для того, аби провадити освітню діяльність. 5. Порівняно з минулим роком стипендія підвищена в два-три рази.Господин Вакарчук! Во-первых, я Вас поддерживаю в плане того, что украинский язык должен звучать во всех учебных заведениях Украины, и особенно в Крыму. Но давайте и подумаем про крымско-татарский язык на полуострове. Ни одной школы с крымско-татарским языком обучения. Что делать? И, пожалуйста, займитеся Вузами полуострова. Это же страх Божий. Коррупция, особенно в частных учебных заведениях. Они, частники, не отвечают никаким требованиям стандартов образования. Это просто конторы по выписке дипломов за деньги людей. Купите справочник для поступления в ВУЗЫ Крыма в 2009 году и вы убедитеся в этом. Удачи.Дякую за підтримку, ми маємо план дій.Уважаемый господин министр. У меня к Вам 2 вопроса.1. На днях было родительское собрание в школе, где учится моя дочь (Днепровский р-н). Классный руководитель рассказала, что учителей собрал директор и предупредил, что с целью экономии со следущего учебного года будут слияния классов на параллели, возможно будет один классный руководитель на несколько классов. Чиновники из ГУ образования всё, естественно, отрицают. Что делать нам, родителям, в этой ситуации?2. Ваше мнение п.п. выставок-продажей в школах? Считаете ли Вы ситуцию, когда детей и родителей ОБЯЗЫВАЮТ участвовать в них нормальной? (г-н Журавский на днях бодренько отчитался перед журналистами, как это все добровольно).Звертайтесь і у Міністерство, і у місцеві органи влади. Щоби будувати громадянське суспільство, треба бути активними. І не всі питання вирішує влада. Міністерством задекларовано принцип громадсько-державного управління освітою. Без громадськості неможливо лише одними наказами зробити нашу освіту якісною, такою, яка б відповідала світовим стандартам. Накази повинні мати суспільну підтримку.Скажіть, будь-ласка, пане Вакарчук! Чому деякі державні Вузи очолюють, люди яким за 70 років. Що, у них немає онуків? Що це – довічні посади? В Україні та ще 14 державах світу (все це пострадянські держави) залишилася радянська система захисту диссертацій та присвоення вчених звань. Ви, думаю, знаете, що не маючи 10 тисяч у.о., а то і більше, ви не зможете захиститися. Пора вже закінчувати з радянщиною в науці та освіті. Мені подобаеться, наприклад, система, яка надає ВУЗАМ право присвоювати звання профессора. А вам?Щодо призначення керівників вищих навчальних закладів, нема вікових обмежень. Ректора обирає академічна спільнота ВНЗ. Це знов таки-питання громадсько-державного управління освітою. Зараз чинний новий порядок присвоєння вченого звання професора і доцента, з ним можна ознайомитися на сайті міністерства. Щодо захисту дисертацій, то це знаходиться у віданні ВАК, яка не підпорядкована Міністерству освіти і науки. Проект нового закону про вищу освіту, який підготовлений МОН і зараз є на узгодженні в Кабінеті міністрів, він зніме багато питань.Уменьшило ли Министерство образования в этом году финансирование вузов? Если уменьшило, то насколько? И как это повлияет на госзаказ?Фінансування збільшилось, оскільки зросли стипендії і заробітні плати. Держзамовлення плануємо не зменшувати.Могут ли вузы в период кризиса (скажем, до конца этого учебного года) повышать плату за обучение? Существуют ли какие-то рекомендации Министерства на этот счет? Ваши прогнозы, насколько может повыситься стоимость обучения в государственных вузах уже в следующем учебном году?Стосовно оплати за навчання: відповідно до чинного Закону, впродовж періоду навчання плата не зміниться. Вона може коригуватись для вступників відповідно до показників інфляції.Моя дочь в 2001 году пошла в школу и первой попала в 12-летку. Сейчас она учится в 8 классе. Все восемь лет регулярно возникают проблемы с программой и учебниками. Впечатление, что Минобразования было совершенно не готово к тому, что ввело. Поэтому большинство родителей против 12-летнего образования.1. На Ваш взгляд, оправдывает ли себя 12-летка? И какие у нее перспективы?2. В 2012 году, когда эти дети пойдут в 12 класс, в ВУЗы, получается, никто поступать не будет? Будет год «пробела»?У багатьох країнах Європи і світу існує 12-річна система навчання. Наука твориться щодня, і для її засвоєння кожним наступним поколінням потрібен відповідний час. Науку не зупиниш. Якщо добре збалансувати навчальні програми, то для учнів буде можливість мати "вільний час".Чи можливо хоча б колись подолати корупцію загалом і в системі освіти зокрема? І які дієві методи Ви можете запропонувати?Насамперед введення всеохопного тестування у минулому році перекрило шлях цьому ганебному явищу при вступі. Тепер наступний крок – питання екзаменаційної сесії. Детальніше прошу дивитися мою статтю на "Українській правді". Потрібно запровадити моніторингові соціологічні дослідження, зокрема, "викладач очима студентів".Господин Вакарчук! Я крымчанин, и меня возмущает как наши ВУЗы обучают студентов. Вот, например, Университет экономики и управления (Ректор Узунов) просто профанация в обучении студентов. Пятикурсники и шестикурсники преподают первокурсникам, второкурсникам и третьекурсникам. Так ректор економит денежки и занимаеться профанацией высшего образования. Кого готовят такие ВУЗы? Ясно безработных.Дякую, мене також це обурює. Ми перевіримо цей університет, і оприлюднимо результати.Шановний Іване Олександровичу! Чи впевнені Ви у команді, з якою працюєте у Міносвіти, чи вона не підводила Вас подекуди? Дякую!Ні :) Але у своїх діях я впевнений. Усі результати моєї діяльності ви бачите. Якщо уважно стежите...1. Как вы можете объяснить требование для присвоения звания доцента быть автором или соавтором учебника или учебного пособия с грифом МОН. Если это движение в европейское образовательное пространство, то оно явно находится где-то в центральной Азии. Фактически на откуп коррумпированным бюрократам отдается право присвоения звания. Почитайте, если не знаете, на интернет-форумах о таксах за данный гриф. Или вы в доле?2. Если двигать наше высшее образование в Европу, то надо вводить аттестацию научных кадров, а то у нас профессорами и докторами числятся люди, получившие звания и степени во времена оно и сейчас интеллектуально способные лишь обсуждать шустериаду и разгадывать сканворды. Между прочим, периодическая аттестация кадров есть даже в милиции. Как вы думаете, нужно ли лишать званий и степеней тех, кто не занимается научной деятельностью или профессор, доктор, доцент это у нас такие пожизненные дворянские титулы?1) З введенням нового порядку присвоєння вчених звань професора і доцента радикально змінено механізм надання грифу МОН підручникам. Вибачте, але останнє запитання для мене є глибоко образливим.2) Моя відповідь на друге запитання зрозуміла з відповіді на перше.Уважаемый господин Министр!Во-первых, хочу Вам как законопослушный гражданин Украины сделать замечание, что своими жесткими требованиями тотального использования украинского языка в вузах Украины Вы грубо нарушаете Конституцию Украины (ст. 10) и Закон «О языках в Украинской ССР», который действует и по сей день. Статья 5 данного Закона называется «Право граждан пользоваться любым языком», в ней гарантируется право гражданина Украины пользоваться своим национальным языком или иным языком на всей территории Украины, включая МОН и высшие учебные заведения. А статья 8 этого же Закона запрещает какие-либо ограничения или привилегии по языковому признаку или любые формы языковой дискриминации.Судя по Вашим заявлениям и поведению, Вы не знаете указанных норм Закона (что не освобождает Вас от ответственности в соответствии со ст. 8 Закона «О языках в Украинской ССР» и не делает чести как государственному мужу. Хотел бы услышать Ваш комментарий относительно Решения Коллегии МОН Украины от 21.02.08 г., Протокол № 3/1-4, в котором, в частности, зафиксировано: «До цього часу вища школа не забезпечена повністю підручниками українською мовою навіть з нормативних дисциплін, в окремих вищих навчальних закладах, у тому…Назвіть, будь-ласка, ці документи з "жесткими требованиями".Недавно на одном сайте (украинском) читал интервью Леонтьева, где он гововит, что Министр образования Украины назвал русский язык –собачьим. Это правда? Вы такое говорили? Он вас в ответ назвал подонком. И я с ним полностью согласен. Да, кстати, я сам из украины и живу в Украине. Это к вопросу о том чтобы вы не врали, что это пишут русские.Я поважаю і люблю російську мову, і таких образливих речей до російської, та й до будь-якої мови я як людина, як вчений не вживаю і не вживав. Це просто неправда.Пане Іване! Коли у нас ЗМЕНШАТЬ кількість ВУЗів? Їх зараз близько 900!!! Хто і як видає ліцензії на відкриття нових! Це ж корупція, і то яка, і Вам це добре відомо, а ви починаєте говорити про корупцію у ВУЗах, про подяки викладачам не дуже сумлінних студентів… риба псується з голови... А якщо Ви хочете, щоб було менше подяк, дайте людям нормальну зарплату… у Києві пропонують прибиральниці зарплату, починаючи від 2000 грн... то хто тоді у нас асистенти та доценти (1500-2300 грн)… тоді вони бидло… так треба розуміти. А старший лаборант навіть немає і 1000 грн... хто тоді вони всі разом, "унтерменші" у своїй державі??? Я Вас запитую? І Вам повертається язик говорити про хабарі??? І це у таку кризу... То для кого та держава… для вас, чиновників і квазіпатріотів...ющенків...тимошенків...януковичів... Та вас всіх гнати треба… народ вимирає, 1991 – 52 млн, 2009 – 46 млн, і про що ви говорите яка освіта…Кількість навчальних закладів зменшується, анульовуємо ліцензії всім, хто не відповідає вимогам. Уважно читайте сайт міністерства.Мій товариш-професор, фізик відомий вчений, був дуже здивований моєю сентенцією, що за два роки міністерювання І.Вакарчука до ВНЗ прийшли студентами випускники з сертифікатами, які практично не здатні зрозуміти, запам’ятати та розказати про сутність найпростіших фізичних явищ в оточуючому середовищі. Такого не може бути, сказав товариш. Я добре знаю Івана й такого він не міг допустити. Але правда є правдою. На моє глибоке переконання усій ситуації в середині й навколо середньої освіти дали початок реформи наукового комуніста Кремыня, старшого викладача ПТУ Ніколаєнка, а тепер за реформи узялися фізики. Маємо те що маємо.Я на посаді рік і три місяці, а не два роки, як ви вказали. По друге, як міг міністр змінити знання випускників минулого року? А те, що введення всеохопного тестування змусило учнів "позабирати" книжки з бібліотек, це експериментальний факт. Ми проводимо системні радикальні реформи, які не за рік, як ви хочете, але за кілька років змінять ставлення до освіти і підвищать її якість. Важливо закласти принципи, які в майбутньому "зроблять свою справу".Чи вважаєте Ви, що це буде на краще, коли кожний претендент на вчене звання доцента буде писати свій підручник з фундаментальних або загальнотехнічних дисциплін з грифом МОН України?В Україні нема достатньої кількості підручників! У технічних науках є трошки більше половини, і лише в соціально-гуманітарних цей відсоток вищий.Студенти 1 курсу інші. Можу сказати, що викладачі помітили, що рівень підготовки вищий. А у мого сина така сильна група, шо першу сесію здали без жодного хвоста. Вважаю, що вступ своїми силами, а не батьківськими грошима зробить свою справу, і в універах будуть навчатись розумні та працьовиті діти. Дякуємо, пане Вакарчук, що Ви витримали цей натиск!!!Дуже дякую вам :)Не кажется ли вам,что те услуги, которые представляет Сумской аграрный университет заочной формы обучения дескридитирует университетские дипломы в Ураине?Перевіримо.За що був звільнений ректор Чернігівського державного університету?Коли в університеті пройдуть наступні вибори?Читайте, будь-ласка, сайт МОН. Справу передано у прокуратуру.Пане Іване! Як вчинити в такій ситуації? Коли батьки та випускник оперлись на директора, який повинен був передати документи абітуріена школи для проходження зовнішнього тестування.А він не передав, невідомо з яких причин. А третього березня закічилась реєстрація. Чи можна ще довезти документи, адже це не суттєве порушення процедури. Абітуріент переживае, і хоче пройти тестування. Це може позначитись на його здоровї.Батьки, вчителі Карпилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Чернігівська область. З повагою до Вас. Успіхів у не легкій справі.Будь-ласка, зверніться листом до мене, опишіть ситуацію, і ми вирішимо питання.Як Ви ставитеся до чуток щодо Вашого звільнення?:)Уважаемый господин министр, будут ли когда-нибудь учителя иметь статус госслужащих, чтобы иметь нормальную пенсию?Питання надання вчителям статусу державних службовців потребує якісного громадського обговорення. Це потягне за собою звуження прав. Наприклад, скорочення терміну відпустки... Потрібен глибокий аналіз.Я читала в Интернете, что нынешним выпускникам необходимо будет сдавать тест на пригодность к получению высшего образования. Объясните, что это за тест и где его надо будет сдавать?Ні, нема такого тесту.Шановний пане Міністре, уклінно прошу Вас чітко дати відповідь на такі запитання:1. Коли з’являться програми з української літератури для старшої профільної школи, дуже повільно розміщується такий матеріал. Це питання мене надзвичайно турбує як учителя, науковця, який займається методикою викладання літератури у ВНЗ, ІППОУ, і, до речі, був рецензентом названих програм. Прошу посприяти якнайшвидшому заповненню сайту МОН, розділ "Навчальні програми".2. Чи працює МОН над стандартами літературної освіти старшокласників в умовах профільної диференціації? Якщо так, то де можна познайомитися з ними.3. Я прискіпливо відстежує всі тенденції, які Вами пропонуються для утвердження україно-мовної політики в нашій державі (і не тільки). Це схвально, і хай Бог дає Вам сили довести це все до логічного завершення, звичайно, за нашої активної підтримки не тільки на словах, а й справами. Відповідно до цього, чи не видається Вам, що стало нагальним проведення Всеукраїнського науково-методичного симпозіуму щодо стану літературної освіти в умовах 12-річної школи, бо, на жаль, нові програми і підручники не в усьому задовольняють як фахівців, так і суспільство. Дивно, що збирали вчителів і науковців зарубіжної літератури.Дякую, ми проведемо такий семінар.Шановний пане міністре, дайте відповіді:чому у ВУЗах України деякі ректори процюють на своїх посадах по 20-30 років (презеденти США тільки 8 років) і займають при цьому одночасно посади деканів, зав.кафедрою, з цього ж починається корупція, бо кошти всього універсітету спрямовуються на свою кафедру ???Їх Обирає академічна спільнота ВНЗ.Уважаемый Иван Александрович,моя дочь в прошлом году сдавала тесты и поступила в университет, в г. Киеве.Я лично благодарю Вас за нормальную, цивилизованную возможность поступления детей в ВУЗы Украины.Внешнее тестирование сводит к минимуму возможность коррупции, знакомые и друзья очень удивлялись, что наша дочь поступила спокойно в университет им. Шевченко (Институт журналистики) без "звонков" и "конвертов". Да, поступила на контракт, но сумма взятки поступления на бюджет обычно равна сумме 4-годичного обучения на контракте. Спасибо Вам!Дякую вам за добрі слова.Уважаемый Иван Александрович! Каковы, на Ваш взгляд, перспективы системы довузовской подготовки в условиях внешнего независимого оценивания знаний?Завдання залишається тим самим – готувати абітурієнтів до вступу.Когда будет осуществлен системный подход к организации образования?Вже більше року ми саме це і робимо. Будь-ласка, уважно слідкуйте за діями МОН.Кількість вищих навчальних закладів в Україні у порівнянні з іншими країнами невиправдано значна. Не в останню чергу збільшення кількості ВНЗ забезпечено розгалуженою мережею відокремлених структурних підрозділів, які переважно є пародією на заклади вищої освіти. Чи не назріла потреба ліквідувати ці підрозділи, і в такий спосіб очистити освіту від здобувачів дипломів, і уможливити підготовку справжніх фахівців?Так, це правда. Але за останній рік ми значно зменшили кількість "університетів" через анулювання ліцензій і припинення освітньої діяльності. При цьому студенти не страждають. Вони обирають будь-який інший навчальний заклад і переводяться туди на тих самих умовах. Міністерство також дбає про працевлаштування педагогічного колективу.Шановний Іване Олександровичу! Уже напевно набило оскомину питання про одну годину викладання фізики у 7 класах за новою програмою. Враховуючи свята, карантини та інші форс-мажорні обставини які таки трапляються (це життя) цього вкрай недостатньо для того щоб діти засвоїли програму з фізики на рівні, який вимагає державний стандарт. Чи не доцільно все ж не давати на відкуп школі це питання за рахунок варіативної складової, оскільки те що не обовязкове можна не виконувати, а все ж внести правку у навчальні плани. Друге запитання стосується технологічного профілю. За навчальними планами інформаційно-технологічного профілю в 10-11 класах відводиться 2 години фізики на тиждень. На рівні освоєння нових технологій доречно всеж було зберегти хоча б академічний рівень. Діти забудуть для чого силовий кабель у компютері. Дякую.Питанню викладання фізики і математики в школах та університетах була присвячена Всеукраїнська нарада. Колегією МОН затверджено план дій. Читайте, будь-ласка, на сайті.Чи вірите Ви у те, що вища освіта України здатна до 2010 року відповідати вимогам Болонського процесу?Так.У діях МОН поки що не проглядаються кроки по запровадженню в чистому вигляді дворівневої системи вищої освіти. Чи не здається Вам, що ліквідація ОКР "спеціаліст" давно назріла? Коли так, то коли нарешті це станеться і що очікує потужну армію "спеціалістів" які працюють зараз в народному господарстві?Міністерство освіти розробило нову редакцію Закону "Про вищу освіту", де ці питання знімаються. Цей проект закону узгоджується в Кабінеті Міністрів.Чи можлива затримка стипендії студентам в березні. Відповідь аргументуйте.Стипендія та заробітна плата за березень перераховані ВНЗ у повному обсязі.Будут ли пересмотрены размеры зарплаты учителей? Можно ли надеяться что учеба в аспирантуре (или получение другой ученой степени) станет бесплатной?Навчання в аспірантурі здійснюється за кошти державного бюджету, і аспіранти отримують стипендії! Інше питання – про додатковий набір на платну форму навчання.Шановний Іване Олександровичу, дуже прошу вас звернути увагу на некоректну поведінку роботи працівників Міністерства освіти і науки. Ліга українських меценатів шокована роботою пані Таранік, головного спеціаліста МОН, під час проведення Конкурсу імені Петра Яцика. Вона чинила тиск на голову піклувальної ради Віктора Баранова, який відмовився підписувати фальшиві протоколи з порушеннями, а також на голову Ліги українських меценатів Михайла Слабошпицького. Просимо звернути увагу на непрофесійну поведінку цієї людини та звільнити такого головного спеціаліста. З повагою, ІринаПроводимо службове розслідування.Шановний Іване Олександровичу!Відповідно до "Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента" затвердженого Постановою КМУ від 27 грудня 2008 р. N 1149, передумовою присудження є наявність у здобувача підручників (навчальних посібників) з грифом МОН.Відповідно до порядку надання грифа МОН навчальній літературі затвердженого наказами МОН N 537 від 17.06.2008 та N 588 від 27.06.2008, до з листа клопотання про надання Грифа додають:- попередньо відредагований рукопис, підготовлений державною мовою"Питання:Чи означає це, що МОН ні за яких умов не надає Гриф на підручники/посібники підготовлені не державною мовою (наприклад, мовою однієї з країн ЄС: англійська, французька, німецька, італійська), оскільки це не передбачено чинним порядком надання Грифа?Чи не вважає міністр, що підготовка підручників та посібників мовами інших держав сприятиме підвищенню міжнародного освітнього стаусу України?Це не так. Ввважаю, що сприятлива. Ми це і робимо. Я вже відповідав на це питання сьогодні.У проекті нового Закону про освіту та науку передбачалося отримання ступеня доктора наук без написання дисертації – по сукупності опублікованих статей. Як скоро ця норма ввійде в життя (іншими словами – чи варто дописувати другу половину дисертації)? Спасибі.Коли Верховна Рада прийме Закон.Доброго дня, пане міністре.Ваша недавня стаття щодо якості оцінювання у вищій школі таки викликала широку дискусію.Зокрема у вашому Львівському Університеті ім. Івана Франка студентство активно турбується питаннями оцінювання освіти і взагалі покращення якості навчального процесу. ЛМГО «Громадський захист» об’єднала свідомих студентів львівських вузів, яким не байдуже їхнє навчання і які прагнуть змінити систему на краще. На нашому сайті groza.lviv.ua та форумі обговорюється і ваша стаття, і задовго до цього було багато пропозицій щодо поліпшення ситуації загалом, адже оцінювання це далеко не єдина проблема в освіті, ми прагнемо мінімізувати всі негативи та вивести освіту в Україні на новий якісно кращий рівень .Ми пропонуємо на прикладі Вашого університету продемонструвати дієвість співпраці студентства, адміністрації ВУЗу та виконавчої влади і започаткувати процес змін навчального процесу на краще.Чи підтримуєте Ви таку ініціативу?Дякую за відповідь.Дякую, підтримую таку ініціативу.Доброго дня. Я навчаюсь в аспірантурі на другому курсі. І працюю в коледжі викладачем. Скажіть будь ласка після захисту дисертації на спеціалізованій вченій раді мені ще потрібно десь захищатись? Дякую.Ні, не потрібно.Шановний Іване Олександровичу!У мене 5 запитаннь.1. В даний момент дуже багато розмов про введення різних статусів для вищих навчалтних закладів (ВНЗ) – науково-дослідний, навчальні і ін. Скажіть, це черговий крок до закриття периферійних ВНЗ? Адже і так є «національні» і «державні» заклади, причому статус впливає на оплату викладачам, на тривалість навчання (5 і 5,5 років відповідно). У чому винен студент, що навчається в «державному» університеті, що він недоотримує знань рівно на 1 семестр менше, ніж студент «національного»? Тільки тим, що він живе не в столиці і не в обласному центрі? Це замість того, щоб розвивати периферійні вузи як центри культури і науки?2. Ваше бачення долі заочної освіти, в т.ч. і т.з. прискореного (на базі середнього спеціального або іншого вищого), в Україні?3. Що має намір зробити Міністерство для поліпшення матеріальної бази всіх ВНЗ, для підвищення добробуту працівників (як професорсько-викладацького, так і навчально-допоміжного)?4. Коли буде знівелювано різницю між двома категоріями викладачів вищої кваліфікації – професором і доцентом? Не секрет, звання не визначає ні рівень викладання, ні людські якості викладача. Якщо ми орієнтуємося на Європу, приєдналися до Болонської декларації...Будь-ласка, уважно прочитайте проект Закону "Про вищу освіту", який Міністерство розробило і подало на узгодження у Кабмін.Добрий день!1. Це дуже добре, що у 2007 році в Україні було проведено Міжнародне дослідження TIMSS. Чи планує МОН також запровадити оцінювання знань 15-річних школярів PISA(див.) ?Уже відбулося три оцінювання PISA (2000, 2003, 2006), а 4-е буде у 2009 у 62 країнах.2. Чи Ви користуєтеся "пошук по (???) сайту" на Пропозиція: викинути слова "по сайту" і зробити діючий "пошук".Доброго здоров’я і успіхів у Вашій нелегкій роботі!Плануємо.Господин Вакарчук! Япония, например, во-время кризиса вкладывала финансы в образование. Так поступали и все постиндустриальные страны. Почему Украина вкладывает деньги в популизм политиков, а не в образование? И второй вопрос: для чего вообще вы даете возможность работать в регионах пунктам по выписке дипломов, к которым я отношу частное высшее образование? Приезжайте в Крым и посетите любой частный ВУЗ и вам все станет ясно.На це питання вже кілька разів сьогодні відповідав.У школах міста Бердичів вчителів у примусовому порядку заставили написати заяви про відмову від оплати за кабінети, за додаткові і факультативні заняття. При цьому послались на розпорядження "згори". Чи правомірні дії керівництва школи? Чи дійсно є вказівка МОН про економію коштів?Ніяких "вказівок з гори" немає.Доброго дня, Іване Олександровичу!Маю таке запитання – чи були ви на останньому концерті свого сина Святослава, які враження? Які емоції від його музики? Чи подабається творчість Океану Ельзи?Дякую за відповідь.Так, ще раз так. Дякую :) Враження чудові. :)Шановний Іване Олександровичу!Вважаю, що очолюване Вами Міністерство робить багато корисних і статегічно правильних речей у реформуванні вищої освіти. Я маю на увазі, наприклад, вимоги нового порядку присвоєння вчених звань, покращення якості вищої освіти (вони тільки обговорюються), зовнішнє тестування. Не зважаючи на цілий ряд необхідних і принципових удосконалень у цій роботі, загалом вектор вибрано вірний. Але питання полягає у іншому. Мене хвилює питання фінансового забезпечення. Чи логічно підвищувати вимоги до викладача, забезпечуючи престижність праці, і водночас, не плануючи покращення матеріально-технічного забезпечення. Чи логічно сказати працівнику вищої школи, що від сьогодні до твоєї роботи підвищені вимоги, але твоя заробітна платня залишається незмінною (реально зменшується). І справа не тільки у зарплатні. Чи логічно вимагати написання підручників , посібників, монографій не забезпечивши, наприклад, їхнього друку. Ви, очевидно будете праві, коли скажите, що кожний вуз в умовах майбутньої автономії зароблятиме свої кошти, і нехай ними розпоряджається. Але якийсь односторонній рух виходить. Пружину не можна стискати більше межі міцності. Питання – що планує МОН України здійснити у плані фіна...У контракт ректорам записуєтся вимога видання підручників. Крім того, якісний підручник візьме будь-яке видавництво як комерційний проект.В Луганском Национальном Университете имени Шевченко на факультете иностранных языков студентам, которые едут по заключенным заранее договорам по программе Summer WorkTravel USA, декан Карпенко И.М. не разрешает сдавать досрочно сессию. Все студенты прекрасно учатся, не имеют неудовлетворительных оценок в течении семестра и не имеют задолженностей по каким-либо предметам. Декан сам подписал разрешение на эту поездку, а теперь не хочет давать студентам сдать досрочно сессию. При этом отказывается от своей же подписи, говорит что порвет все договора, что есть Указ Министерства Образования Украины запрещающий ездить студентам по каким-либо договорам - хотя номер договора не называет. Вот цитита декана: "Вам там делать нечего. Там все тупые вы у них ничему не научитесь". При этом угрожает, что если не перестанут ходить и просить подписать, то никто вообще сессию не сдаст. Хотя на других факультетах деканы такие же разрешения дают без проблем. Деньги, из-за того что осенью 2008 года декан дал разрешение, за программу уже уплоченны. Пожалуйста, объясните, что это все значит.Це питання ми врегулювали.Доброго дня, Іване Олександровичу! Дуже дякуємо за впровадження ЗНО. Вчитель математики. Харків.Дякую вам :)Добрий день, на яких підставах цього року будуть поступати студенти ЛНУ ім. Івана Франка на 5 курс, котрі навчаються зараз на 4? А також студенти, котрі наступного року закінчують 4 курс?Думаю, так, як і в попередні роки. Зверніться, будь-ласка, до керівництва ЛНУ.Выгодно ли в свете "новых политических реалий" изучать, думать, писать, говорить на русском языке, или я как Гражданин Украины несу угрозу безопасноти страны. Если разговариваю, читаю, использую русский язык?Будь-ласка, думайте, пишіть та говоріть будь-якою мовою.Доброго дня, пане Міністре!Після вашого приходу на посаду міністра почастішали перевірки приватних ВНЗ. Причому, стверджують, що причиною перевірок є низька якість освіти цих вузів. Чи справді це так? І що змінилося за останній рік у цьому питанні?Дякую за відповідь.Бажаю успіху на вашій посаді!Так, перевірки почастішали. Ми витримуємо стандарт якості освіти. Десятки закладів ліквідовано, багатьом іншим анульовані ліцензії на окремі напрямки підготовки.Вітаю вас, пане міністре!І хочу посатвити таке запитання – як будемо викорінювати корупцію, починаючи від дитячих садочків до університетів? Як ваше Міністерство бореться з цим і чи бореться взагалі?І як ви оцінююте свої дії в цьому напрямку?Дякую.Ми проводимо системні реформи зокрема і в питаннях боротьби з корупцією.Кажуть, що Ви звільнили одного з ваших заступників – пана Шинкарука – за те, що не з’являвся на роботу більше 4 місяців?- Поясніть, як таке в нашій країні може бути, що заступник міністра не ходить на роботу стільки часу?Чому ви не звільнили його раніше, адже навіть у ЗМІ писали про його участь у різних аферах – відомо, що він продавав ліцензії для вузів.Чи знаєте, де він тепер і чим займається?Дякую.Такий в нас Закон, це раз. По друге, щодо його "діяльності", відповідно до рішення Колегії МОН усі матеріали передано до прокуратури.Шановний Міністре, Президент України Віктор Ющенко зазначив, що тестування 2008 було не досконалим. Чи внесені зміни до цього процесу? Якщо так, то які?Чи достатнє в цьому кризовому році фінансування на проведеня тестування?Дякую.Слова Президента стосувалися, по-перше, іноземних мов, з яких не було тестування. У цьому році це введено. Друге – це широкий спектр пільговиків. Його зредуковано. А загалом Президент дуже високо оцінив результати реформи і назвав її "найвизначнішою реформою за роки незалежності". Фінансування в цьому році достатнє для якісного проведення тестування. Вдосконалення, зрозуміло, потрібні і цього року.Доброго дня. Я б хотів запитатись, чи можливо перескладати тести незалежного оцінювання?? І коли це можливо зробити??Ні.Шановний міністре!Добре відомо, що у попередні роки деякі ВНЗ зловживали своїми правами і зараховували до лав студентів випускників на підставі результатів вузівських олімпіад (можливо з додатковими співбесідами тощо). Результати таких олімпіадах та/або співбесід могли бути (а насправді часто були) сфабриковані.Скажіть, будь-ласка, чи може бути так, що в цьому році у ВНЗ буде можливість для таких зловживань.Ні.Вельмишановний Іване Олександровичу!Я – колишній працівник Чернігівського державного технологічного університету, який досить тривалий час працював у цьому престижному навчальному закладі і дуже гостро відчуваю і переживаю ті події, що відбуваються впродовж останнього року в університеті, коли навколо посади ректора розгортаються майже «військові баталії». І навіть, коли попереднього ректора було звільнено та призначено нового, тимчасово виконуючого обов’язки ректора, ситуація в університеті не стабілізувалася. У зв’язку з цим у мене запитання: чи в змозі Міністерство освіти і науки України посприяти у якнайшвидшому проведені об’єктивних і неупереджених виборів ректора Чернігівського державного технологічного університету задля виявлення справедливого волевиявлення трудового колективу та повернення «життя» університету у нормальне русло? Дякую за приділену увагу.Вибори ректора будуть проведені у відповідності до законодавства. Дякую за запитання. Бажаю всім добра, і на все добре :)