Кто защитит Глущенко и Яблонскую от кризиса и воров?

Ни для кого не секрет, что отечественные художественные галереи и музеи практически не охраняются. То есть элементарные охранные системы советских времен есть, но ни о каком последнем слове техники речь не идет, даже в музеях национального значения. Поэтому изящное искусство может стать легкой добычей мошенников и воров. Об этом говорят цифры. Только в прошлом году правоохранительные органы зафиксировали 148 попыток краж произведений искусства. Несколько удались. Вряд ли кто-то забыл кражу работы Караваджо из Одесского музея западного и восточного искусства.

Из украинских музеев полотна пропадали всегда. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что музейные кражи – явление всемирное. Только вот украинский акцент в том, что у нас преступление совершить может если не кто угодно, то многие – наши музеи доступны и открыты в прямом смысле слова. У нас можно залезть в окно ночью или войти в двери среди бела дня и вынести картину или скульптуру почти безнаказанно. Более того, никому не известно, сколько в наших музеях подделок и сколько шедевров не вернулись в музейные фонды из кабинетов больших и маленьких чиновников. Обо всем этом знают и в Министерстве внутренних дел, и в Министерстве культуры и туризма.

Например, министр культуры и туризма Василий Вовкун считает, что за произведениями искусства охотятся не мелкие мошенники, а группировки. «Действует сорок таких группировок, выходцев из бывшего Советского Союза, которые, собственно, довольно профессионально похищают картины. Кроме того, ситуация с исчезновением произведений искусств зачастую связана не с криминальной средой, а с высшими эшелонами власти. Мы можем только догадываться, какими усилиями музейщики не поддаются на провокации, которые выглядят как бы законно, но на самом деле таковыми не являются. Часто в политических перепалках мы тоже слышим конкретные имена людей, которые любили заглядывать в музейные фонды», – говорит он.

Где деньги?

Но все же главная причина незащищенности музеев – дефицит средств. Об этом в один голос твердят все директора музеев. Например, директор Севастопольского музея им. М. Крошицкого Наталья Бендюкова говорит, что в год, когда из музея среди бела дня вынесли картину передвижника Василия Поленова (ее стоимость по самым скромным оценкам 10 тыс. долл.), государство сэкономило на безопасности – в музее пришлось снять второй пункт охраны. Но осознание проблемы – это только один шаг к ее решению. То есть понять - еще не значит предотвратить.

«Цены на охранные услуги возрастают, как и растет цена на все остальное, – продолжает министр Вовкун. – При этом государственным бюджетом на 2009 год и по программе «Музейное дело и выставочная деятельность» на охрану музеев предусмотрено 2 миллиона 165 тысяч при необходимых 13 миллионах 400 тысяч. Мне кажется, вопросов нет. В 2007 году на охрану было выделено 5 миллионов 270 тысяч, а в 2008-м – 7 миллионов 69 тысяч. В связи с таким положением Министерство культуры и туризма обратилось и к премьер-министру Тимошенко, и к вице-премьеру Васюныку, а также в Минфин с просьбой включить расходы на охрану музеев, заповедников, библиотек в стабилизационный фонд Украины. На днях мы получили ответ. Следующий шаг – мы подаем свои предложения. То есть мы увидели сигнал, что наше обращение было услышано. Но предыдущие три месяца не было и дня, чтобы в министерстве не возникал вопрос об охране музеев. Также министерство культуры провело рабочее совещание с Министерством внутренних дел. Единственное, о чем мы просим правоохранительные органы, – не снимать охрану с музеев. Был даже подписан договор об этом до апреля месяца включительно. Далее – все надежды на стабилизационный фонд».

Тем временем, с одной стороны, охрана музеев подпадает под постановление Кабмина №615 от 1993 года, в котором записано, что такие учреждения подлежат обязательной охране. С другой, эту охрану государство на деле не гарантирует.

Ведь именно государство, по словам Виталия Грицака, начальника департамента Государственной службы охраны при МВД Украины, задолжало службе охраны более 3,5 миллиона. «И это в то время как мы находимся на самофинансировании. Поэтому мы вынуждены снимать охрану, ведь наши работники должны получать деньги за работу», – говорит генерал-майор милиции.

Еще один акцент – наказание. «В нашей стране наказание за преступления против культурного наследия часто не соответствует нанесенному вреду, – говорит Владимир Стретович, народный депутат, член Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. – Два года назад мы рассматривали ситуацию, как в Сумской области были украдены бронзовые буквы с мемориала погибшим во время Отечественной войны воинам. Вору дали шесть лет тюрьмы. Но при этом трех человек приговорили к трем годам с испытательным сроком от одного до трех лет за ведение незаконных раскопок на территории захоронения VI-VIII веков, в результате которых была разрушена большая часть археологического памятника. Буквы можно поставить на место, а памятник – навсегда утерян. В государстве есть позиция, чтобы ужесточить ответственность за такие преступления. Но я стою на позиции, что это не решит проблемы, а только лишь подтолкнет к другим вариантам решений. Надо воспитывать понимание того, что это наше культурное наследие. Надо отойти от карательных методов и заняться воспитанием нового человека».

Но ведь незащищенность украинских музеев – предмет разговоров и на международном уровне.

«Я представляю украинский комитет Международного Совета музеев при ЮНЕСКО, – говорит Анатолий Мельник, генеральный директор Национального художественного музея. – В начале лета поеду на очередное заседание. И снова будет обсуждаться вопрос, каким образом охраняются музеи в мире, и в Украине в частности. Все же знают, что ныне миграция культурных ценностей происходит очень активно. И поэтому вопрос безопасности должен быть ключевым. В этом заинтересованы и частные коллекционеры. Ведь они часто доверяют музеям свою собственность».

Если говорить о миграции произведений искусства, то есть о том, что Монэ или Дега часто путешествуют по миру, то в нынешних условиях можно с уверенностью утверждать (даже если не учитывать заоблачные суммы страховок) – украинским музеям такие ценности никто не доверит. Причина все та же – отсутствие гарантий с украинской стороны, что все будет в целости и сохранности.

Вот и получается: если будут деньги, будет охрана, если будет охрана, то нам будут доверять, а если нам будут доверять, культурная жизнь страны будет процветать, и мы воспитаем того самого «нового человека»…

А выход есть?

«Решение этой проблемы лежит в законодательном поле, – считает Вовкун. – Без этого мы не можем оценивать тот миллион и 200 тысяч музейных предметов, имеющихся в наших коллекциях. Пока мы руководствуемся законодательной базой еще советских времен. Надеемся, что во втором чтении закон о музеях и музейном деле все-таки пройдет, и мы начнем настоящую инвентаризацию предметов искусства».

Правда, необходимость инвентаризации – это совсем не новость. О подобном шаге говорят давно, только вот руки никак не доходят, ведь это дело не одного года. Начать надо с мониторинга состояния безопасности (впрочем, с этим уже все ясно), затем перейти к сверке всего музейного фонда (соответствуют ли существующие предметы искусства записям в книгах описаний каждого музея). И только после этого надо приступать к установлению аутентичности произведений искусств. Тогда, по крайней мере, мы будем знать, за что мы отвечаем. Но… на все это тоже нужны деньги. И особенно затратный третий этап.

«Если после урезания финансирования и снятия охраны пойдет еще и невыплата заработной платы, то о какой культуре может идти речь? – уверен Игорь Понамарчук, гендиректор музея «Духовні скарби України». – А тем временем мировой опыт показывает, что на 90% бюджет музеев состоит из благотворительных вносов. Поэтому в условиях этого экономического кризиса надо обращаться к частным предпринимателям, которые еще могут помочь и дадут деньги на охрану. В свою очередь, пусть музеи вводят их в наблюдательные советы музеев».

Но пока директора музеев пишут письма чиновникам и обивают пороги госучреждений, преступники взламывают охранные системы, которые ставили в музеях еще в 70-х. А потом – практически беспрепятственно вывозят украденное за границу. Ведь еще одна украинская особенность – открытость границы. Да и пограничники не всегда могут оценить стоимость картины (специалисты в этой области работают лишь на нескольких пограничных пунктах). А это значит, картину мастера-классика можно без проблем выдать за работу современника. Так же и продать такую картину в Украине несложно. У нас до сих пор нет реестра похищенных вещей. О чем это говорит? А всего лишь о том, что никто не может быть уверен, что покупает работу-оригинал, а не похищенную, за которой в любую минуту могут прийти правоохранители. Недавний пример: во время сентябрьского художественного салона в Киеве было изъято полотно Николая Глущенко. Тогда сотрудники СБУ заподозрили, что оно украденное. Позднее версия подтвердилась – Глущенко был похищен из Уманского музея. При этом коллекционер купил картину вполне легально, поэтому и представил ее на всеобщее обозрение с чистым сердцем. Вывод: гарантия подлинности – покупка полотна у автора. Но такой вариант подходит только для ценителей наших современников.

Сегодня ведущие экономисты мира говорят, что в кризисных моментах золотые запасы стран уже ничего не гарантируют. На первый план выходят национальные культурные ценности. То есть можно утверждать, что произведения искусств будут только расти в цене. Украины же пока не в силах оценить свое богатство.