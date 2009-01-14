Почему чиновники оправдываются, а не готовятся к Евро-2012?

Доходы доходами, а в первую очередь чиновники спешат сообщить, что, несмотря на глобальный экономический кризис, со стороны Министерства культуры и туризма подготовка к Евро-2012 и в новом году будет продолжаться. Хотя далеко не в тех объемах, которые планировались ранее. По словам замминистра культуры и туризма Юрия Зубко, денег на все точно не хватит. Ведь к кризису в туристическом министерстве, конечно же, оказались не готовыми. А бюджетных денег, выделяемых в 2009 году на развитие туристической отрасли в размере 2 миллиона 529 тысяч гривен, очевидно, мало. Вот поэтому и приходится предупреждать о ситуации заранее, чтобы в конце года с министерства не спрашивали.



Как и следовало ожидать, ситуация складывается неоднозначная. С одной стороны, мы всеми силами стремились к проведению еврочемпионата, с другой – находим всяческие оправдания, почему подготовка идет медленно и, мягко говоря, некачественно.



Правда, надежды в министерстве все-таки есть. И прежде всего на инвесторов.



«Если говорить о подготовке к Евро-2012, то проблема номер один в Украине – стадионы, потом – инфраструктура аэропортов и, наконец, выполнение других обязательств перед УЕФА, таких как строительство отелей высокой категорийности, – говорит Юрий Зубко. - Известно, что первые две проблемы решаются за счет денег госбюджета, а вот третья – полностью на плечах частных инвесторов. Уже сегодня по генплану подготовки туристических объектов к Евро-2012 идет переоснащение или реконструкция 136 действующих отелей. Также должны быть построены 143 новых отеля (из которых 54 пятизвездочных). Например, в столице до конца 2011-го планируется ввести в эксплуатацию 24 гостиницы «пять звезд» и 40 – «четыре звезды». Ныне в стадии строительства находятся только 15 отелей, в стадии сдачи в эксплуатацию – шесть, проектирования – около сорока. Радует, что нам, наконец-то, удалось наладить контакт с органами местного самоуправления в вопросе об упрощении всех необходимых процедур для инвесторов в получении разрешений».



Руководитель Госслужбы туризма и курортов Украины Анатолий Пахля говорит, что в интересах чемпионата в целом должны быть реконструированы 360 гостиниц, а реальные договора уже заключены с 240 компаниями, которые планируют вложить более 46 миллиардов гривен (и только на 20% это будут иностранные инвестиции). «Сегодня в шести принимающих регионах идет работа над 31 отелем. И это показательно, – пафосно говорит Пахля. – В Киеве на разных стадиях строительства находятся тринадцать отелей. Строятся также по три отеля в Одессе, Днепропетровске, Харькове, Полтаве и по четыре в Донецке и во Львове. Хотя, очевидно, в связи с кризисом могут быть задержки в графике строительства. Мы ведем четкий мониторинг состояния всех работ. И пытаемся делать некоторые прогнозы. Мы видим те объекты, которые реализовать будет трудно».



«В условиях экономического кризиса есть проблема нереализации тех или иных проектов, – предупреждает и Зубко. – Поэтому правительство прибегает к неким решительным шагам – за счет денег, взятых у МВФ, будут давать кредиты тем инвесторам, которые в них нуждаются».



Понятное дело, в министерстве настаивают, что на кредиты могут рассчитывать только те инвесторы, имена которых есть в Государственной целевой программе по подготовке к Евро-2012, утвержденной в том числе и УЕФА. Кроме того, деньги можно будет получать не раньше мая. А тогда УЕФА определится и со списком городов, которые будут принимать чемпионат.



Предупреждая о трудностях, чиновники все-таки напоминают, какие дивиденды Украина может получить от проведения Евро-2012.



«Конечно, от Евро мы должны иметь прибыль, – говорит замминистра культуры и туризма. – Все уже знают, что УЕФА готово идти на некоторые уступки – снижение требований к количеству категорийности гостиниц. Все понимают, что пресса и некоторые тренеры смогут разместиться не исключительно в отелях «пять звезд», а и в трехзвездочных гостиницах. Но, несмотря даже на такие уступки, Украина должна быть заинтересована в большем числе отелей высокой категории. Это позволит получать большую прибыль от туристов, посещающих нашу страну. А если у нас не будет отличных отелей и интересных туристических программ, в рамках Евро болельщики смогут прилетать к нам чартерами на один день. В лучшем случае иностранцы погуляют по городу, сходят на матч и, поужинав в одном из баров, ночью полетят обратно. Если все пойдет по этому сценарию, то каждый болельщик из Евросоюза оставит в Украине не более 100 евро, учитывая траты на сувениры. Но если мы сможем предложить специальные туристические программы, болельщики будут приезжать на восемь-десять дней, то есть на все матчи своей сборной. По опыту Австрии и Швейцарии известно, что в таком случае болельщик может оставлять в стране примерно 500-600 евро ежедневно».



Перспективы интересны, особенно если начинать подсчеты – в министерстве уже говорят о цифрах ожидаемых гостей (около 800 тысяч). Но есть несколько фактов, которые настораживают с самого начала. Например, который год говорится о разработке специальных туристических маршрутов. По логике вещей, таковые должны были существовать уже давно, а не только планироваться к началу соревнований. Порой кажется, что в министерстве как-то сильно зацикливаются на мелочах. «Уже разработаны рекомендации касательно оснащения объектов маршрутов, установления дорожных знаков, соответствующих указателей. Но мы пока еще не можем устанавливать указатели на дорогах, зная, что они будут реконструироваться», – в частности говорит Зубко. А чего ожидать в будущем?



Но на самом деле нам действительно есть что показать гостям страны. Хотя после всего увиденного ощущения могут быть неоднозначные. Например, чтобы доехать в восставший почти из пепла дворец Разумовских в Батурин и взглянуть на мраморный пол и позолоченную лепку, сначала надо попрыгать по кочкам и ямкам Черниговщины. Хотелось бы посмотреть на тех смельчаков, французов или немцев, которые на такое согласятся, заранее зная все прелести переездов. И разве проблема только в дорогах! За что отвечает непосредственно Минкультуры – отели или в ужасном состоянии, или таковых просто нет. Далее – сервис. Даже если отель сравнительно дорогой и отвечает положенной звездности, персонал в нем далеко не идеальный. Особенно на востоке Украины. Порой кажется, что люди просто работают, забывая о культуре поведения. И, наконец, не один год констатируется факт отсутствия туристических информационных центров, без которых туризм в европейских городах невозможен.



Еще одна проблема, над которой думают в вышеуказанном министерстве, – подготовка экскурсоводов. «Специалистов не хватает, – сокрушается Анатолий Пахля. – Вместе с министерством образования мы ищем пути решения проблемы. Важен процесс не подготовки, а переподготовки кадров. Сейчас около 130 учебных заведений готовят специалистов в области туризма. Но они выпускают маркетологов и менеджеров, а тех, кто непосредственно общается с туристом, – мало».



Еще одно оправдание «запланированных» недочетов – основные затраты на подготовку к Евро-2012 запланированы на 2010-2011 годы. Тогда, говорят, уладятся финансовые неурядицы. А если такого и не произойдет, то всегда можно сказать: «А мы же предупреждали». Вот и получается, что в министерстве хватает не только глобальных проблем в подготовке к Евро-2012, но и эпизодических. Есть о чем подумать. Хотя одними раздумьями и предостережениями уже не обойтись.