Слово за бідного мільярдера

19 марта 2009, 10:15

Їж ананаси, рябчиків жуй, день твій останній надходить, буржуй! Як сказано, га? Щоразу згадую ці слова, жуючи рябчика з яким-небудь журавлиним соусом.

Я якраз того рівня буржуїв, що можуть собі дозволити ананас, на додачу до буряка. У наш час таких багато. Але Маяковський, звичайно, мав на увазі тих буржуїв, чиї статки відрізнялися від простих смертних настільки, аби взяти вила й піти пускати червоного півня їм під стріху.
Журнал «Форбс» опублікував новий список найбагатших людей світу. Цей журнал стежить за життям і добробутом найбагатших світу сього; з його списків й українці часто дізнавалися про справжні статки своїх співвітчизників. Новий список цікавий передусім тим, що мільярдерів у ньому менше вісімсот, а минулого року було 1125. А ще цікаво, скільки мільярдів доларів втратили відомі всім фігури. Засновник «Майкрософту» Білл Гейтс, наприклад, втратив за рік 18 мільярдів, хоч і знову посів місце найбагатшої людини світу, бо колишній найбільший багатій, інвестор Уоррен Баффет, втратив двадцять п’ять мільярдів. Це приблизно дорівнює цілому валовому внутрішньому продуктові такої країни, як Нігерія.
Зі знайомих в Україні імен у першій десятці – індійський сталевий промисловець Лакшмі Міттал, який спустився із четвертого місця на сьоме, так само втративши 25 мільярдів доларів. Зі ще знайоміших, і майже рідних, облич у списку «Форбс» лишилися панове Віктор Пінчук, Рінат Ахметов (саме в «Форбс» я колись уперше прочитала словосполучення «українець Ахметов»), Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Із мільярдерів випали панове Тарута, Жеваго і Гайдук.
У вечірніх програмах Української служби Бі-Бі-Сі ми, як правило, запитуємо думку слухачів і слухачок щодо певної теми. Інколи відповідають багато, інколи – так собі. Попереднього дня питання було таке: як ви ставитеся до протистояння СБУ та уряду? Окрім звичних дзвінків на наш безкоштовний номер від людей, які продають «участок на Боріспольском шосе» чи яких опромінюють сусіди через розетку за завданням інопланетян, написав лише один зацікавлений у цьому конфлікті. І обурило його ось що: поки люди страждають, Хорошковський катається на лижах у Швейцарії. Але наступного дня ми запитали: як відіб’ється на суспільстві збідніння олігархів? Крик душевний пролунав з усіх куточків неньки України, я не встигла прочитати всі дописи в ефірі. Лейтмотивом більшості з них було: так їм і треба.
Як не дивно, десь такого ж висновку дійшла й лондонська «Таймс». «Мільярдери втратили – ми здобули», – написав якийсь колумніст і в дюжині абзаців намагався аргументувати, чому саме. Але переконливих аргументів я не почула, окрім базової соціальної справедливості й того, що дехто обійдеться й без приватного літака. Так, звичайно. Але дехто обійдеться й без деяких інших речей.
Нещодавно вперше в житті я усвідомила, наскільки олігархи можуть бути корисними. Я жодного з них не знаю і не маю особливо палкого бажання; я навіть фактично субсидую ніколи не баченого мною олігарха, який володіє цим журналом, бо він винен мені гонорар за кілька місяців. Але нещодавно я прочитала одну дуже цікаву книжку. Це була автобіографія Барака Обами «Мрії від мого батька», не перекладена ні українською, ні російською. Моє видавництво, Факт, якраз почало падати в кризову прірву. Я запропонувала перекласти й видати цю книгу іншому видавництву. Але подібні проекти в цьому видавництві – наскільки мені нашепотіла ноосфера – залежать від дяді Б, який пов’язаний із дядею П, який, власне, й відщібує грошенят. А дядя П зараз втратив кілька мільярдів, і йому не до книжок.
Мої інтереси тут не дуже постраждали. Книжку Обами я вже й так прочитала. За переклад мені заплатили б стільки ж, як і перекладачам в Україні, а в Лондоні за ці гроші можна купити хіба що кілька візитів до мануального терапевта – вправити вгроблену комп’ютером спину. Чиї інтереси постраждали? Та хоча б Віктора Андрійовича Ющенка, який не володіє англійською мовою. Його некралі руки могли б підняти перекладений мною томик Обами, його натруджені очі могли почитати про тяжке дитинство американського колеги. Постраждали інтереси й усіх інших, кого зацікавила б ця книга, а вона була, повірте мені, суперзахоплива.
Тож що я хочу сказати. Бідніші олігархи – не обов’язково гарна річ. Вони, звісно, заробили свої мільярди не перекладами і не розведенням кроликів. Але ніхто вже не пам’ятає, як свій перший мільйон заробив перший мільярдер у світі, пізніше відомий філантроп Джон Д. Рокфеллер.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять