Молодежь Донбасса: трудолюбивая, гостеприимная, пьющая

В соответствии с этим афоризмом, похоже, живет практически каждый пятый молодой человек Донецкой области: по данным специалистов, каждый пятый донецкий подросток с ранних лет начинает употреблять психоактивные вещества и ни в коем случае не хочет лечиться от своего недуга. Впрочем, как показывает практика, виновата в этом далеко не сама молодежь.



Опиум для народа



В целом, ситуация с "молодежным" пьянством по всей стране не намного лучше, чем в Донецкой области. Врачи уже бьют тревогу: 40% украинских тинейджеров в возрасте 14-18 лет уже систематически употребляют спиртное, а начало "алкогольной жизни" часто приходится на… 10 лет. По данным социологического исследования "Здоровье и поведенческие ориентации ученической молодежи", проведенного при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в Украине ежедневно или раз в неделю слабоалкогольные напитки, в составе которых есть водка, потребляет 27% учеников 6-8 классов, 46% десятиклассников (или первокурсников ПТУ) и 21% первокурсников вузов.

Однако на фоне этой грустной картины Донбасс лидирует - по данным специалистов, все указанные показатели в шахтерском регионе превышены примерно на 20%. Cегодня около 70% всех алкоголиков шахтерского края - люди в возрасте до 30 лет. При этом 2-2,5 тыс. молодых дончан ежегодно состоят на учете у нарколога. В итоге Донецкая область может "похвастать" вторым местом по молодежному алкоголизму, третьим - по подростковой наркомании и первым - по токсикомании. Наконец самое страшное: показатель крайнего проявления алкоголизма - острый алкогольный психоз - в Донбассе в три раза опережает средний по Украине.

По словам специалистов, такая ситуация, что называется, сложилась исторически. "Алкоголь в немалой степени был виновником деградации, бедности и болезней рабочих Донбасса", - такими словами начинается глава, посвященная месту алкоголя в жизни жителей Юзовки, в книге историка Теодора Фридгута "Юзовка и революция". По словам ученого, алкоголь был большим опиумом, чем религия, потому что "делал жизнь масс сносной". "Алкоголь притуплял ужас от аварий на шахтах и выбросов газа, которых случалось так много, что они становились частью повседневной жизни. Алкоголь помогал рабочему не замечать той грязи, в которой жили он и его семья. Алкоголь скрывал от рабочего его безволие и тот жизненный тупик, в котором он оказался. На дне стакана с водкой рабочий мог увидеть ускользающую манящую картину: кусок земли, на которой он когда-нибудь станет хозяином. И в то же время водка подтачивала его здоровье, отнимала у него зарплату и калечила его жизнь", - отмечает Фридгут.

Сегодня, как ни странно, "алкогольная мотивация" осталась прежней. Донбасс вот уже несколько лет подряд занимает одно из последних в стране мест по уровню человеческого развития, что предполагает низкое качество жизни, проблемы с образованием, тяжелые условия работы, отсутствие полноценного досуга и плохое состояние здоровья жителей. Все это в совокупности и дает печальный эффект: дончанам, и прежде всего молодежи, ничего не остается, кроме как обращаться к сомнительным радостям алкогольного опьянения.

На 1 января 2009 года на учете в профилактической группе Донецкого областного наркологического диспансера было зарегистрировано 327 больных алкоголизмом, которым еще не исполнилось и 17 лет. Однако, по словам заместителя главного врача диспансера Елены Медведевой, эти цифры нельзя считать абсолютными - куда больше малолетних алкоголиков остаются "неучтенными". Вся проблема в том, что за помощью такие дети обращаются лишь тогда, когда на это дают согласие их родители, а это бывает нечасто. "Родители не только не инициируют лечение, но и даже являются тормозом, в том, чтобы дети начали лечение. Иногда даже забирают ребенка, поступившего на лечение в состоянии тяжелой алкогольной интоксикации, не дав его долечить… У нас утрачен институт семьи. И родители не только не относятся серьезно к своим детям, но и не являются для них примером", - рассказывает Е.Медведева. По словам врачей, часть родителей объясняют свои поступки тем, что им "стыдно" за своего ребенка, остальные же не видят в ситуации никакой проблемы - им, главное, не довести дело до белой горячки, а дальше, как получится.

Более того, в области даже фиксируются случаи, когда сами же родители сознательно вовлекают детей "во взрослую жизнь", доводя до пьянства. По данным правоохранителей, только с начала этого года было выявлено 45 таких фактов, однако уголовные дела возбуждены лишь по трем из них - уголовная ответственность наступает только тогда, когда вовлечение в пьянство носит длительный характер, а доказать это не так уж просто.

Еще один фактор, который губительно сказывается на здоровье молодых дончан, банален - реклама. "Ни один ребенок не является зависимым только от алкоголя. Это еще и химические, и информационные зависимости" - комментирует Елена Медведева. Врач приводит пример: сравнительно недавно по телевидению активно шла реклама пива с гуараной - энергетиком, который как будто дает прилив сил и энергии, однако параллельно с этим вызывает сильное привыкание. "Буквально через полгода после этой рекламы у нас было много зависимых не просто пивных, а зависимых от пива с гуараной", - отмечает она.

Между тем, как утверждают наркологи, подростковое пьянство - это шаг к наркомании, потому что рано или поздно у молодых людей наступает пресыщение алкоголем, и они переключаются на различные химические вещества. При этом зависимым ребенок становится легко и быстро, а вот вылечить его гораздо сложнее, чем взрослого - дети не имеют психологической, моральной и физической базы для того, чтобы противостоять болезни.



Алкогольная преступность



Последствия тотального пьянства в Донбассе всегда были весьма печальными. По данным уже упомянутого ученого-историка, в Юзовке сразу после выплаты зарплаты львиная доля рабочих не выходила на работу в течение нескольких дней. Один бухгалтер тех времен даже рассказывал, что из 15 тысяч рублей, которые он выдавал рабочим, 12 тысяч оставались в кабаках. Впрочем, даже среди тех, кто работал, трезвых было мало. Тем временем пьянки автоматически порождали беспорядки, драки и грабежи, что выливалось в поножовщину, увечья и даже убийства.

События в современной Донецкой области идут по тому же сценарию: пьянствующая молодежь рано или поздно опускается до совершения преступлений. К примеру, совсем недавно группа подростков после употребления спиртных напитков, забили до смерти своего товарища в посадке. Еще один несовершеннолетний после употребления пива избил до смерти собственную мать… По словам экспертов, алкоголь сам по себе не служит причиной совершения преступлений, но является одним из условий, предполагающих развитие событий по криминальному сценарию – не исключено, что в трезвом виде этих преступлений могло и не произойти.

В 2008 году количество преступлений, совершенных детьми в состоянии алкогольного опьянения, возросло в 2,5 раза по сравнению с данными 2007 года. При этом, как отмечает заместитель начальника криминальной милиции по делам несовершеннолетних ГУМВДУ в Донецкой области Александр Подолинный, из общего количества малолетних преступников 21% составляют именно подростки-пьяницы.

Таких примеров, увы, множество, и, безусловно, есть они не только в Донбассе, однако в шахтерском регионе все показатели зашкаливают настолько, что уже сами дончане признают: пьянство является одной из отличительных черт характера среднестатистического донбассовца. Еще в 2006 году социологическая компания "Донецкий информационно-аналитический центр" провела исследование феномена Донбасса, в ходе которого выяснились основные характеристики, которыми дончане награждают сами себя. На первом месте в этом перечне стоит трудолюбие, работоспособность (38%), далее - терпимость, доброта, сердечность и гостеприимство, доброжелательность, дружелюбие - по 10%. Однако уже на седьмой строчке разместилось пьянство. При этом 47% опрошенных заявили, что пьют водку, 18% - вино и 10% - шампанское. Впрочем, по словам социологов, это уже прогресс - прежде граждане на первое место ставили самогон…



Чья победа?



Учитывая эти факты, сражаться с пьянством в Донбассе начали давно. Но алкоголизм так просто не сдается.

Один из главных способов - борьба с реализацией спиртного несовершеннолетним. В 2008 году, по данным Александра Подолинного, за незаконную продажу алкоголя подросткам к ответственности привлекли 429 заведений, но это, по сути, их только повеселило: штрафы составили от 50 до 130 грн., и в итоге нарушителям достаточно было продать несколько бутылок, чтобы возместить свой ущерб. Второй вариант - увольнение продавцов-нарушителей, но это еще менее затратно для предприятий: уже завтра на этом же месте работает новый продавец, который все так же щедро наливает малолетним алкоголикам тот вид напитка, который они попросят.

Единственный выход из ситуации - закрытие учреждений, которые идут на нарушения, а также законодательное установление ответственности за продажу слабоалкогольных напитков несовершеннолетним. "Мы уже внесли предложение о дополнении ч. 2 статьи 156 административного кодекса пивом и слабоалкогольными напитками. Также мы пытаемся обратить внимание на такие заведения, как компьютерные, игровые клубы, где часто также продают такие напитки. Также нужно привлекать их к ответственности за то, что туда допускаются лица до 18 лет", - говорит Подолинный. Все это хорошо, отвечают ему продавцы, но где гарантия, что сами они будут тоже защищены? Ведь если, не дай Бог, окажется, что молодо выглядящий посетитель, которого пытались не пустить в клуб, на самом деле уже давно совершеннолетний, то это запросто можно квалифицировать как нарушение прав и свобод гражданина. Но что с этим делать, закон умалчивает.

Еще один способ борьбы - установление ответственности за продажу алкоголя вблизи учебных заведений. На самом деле ответственность эта вроде бы существует, однако вся проблема состоит в том, что законодательно понятие "вблизи" до сих пор не урегулировано. В итоге донецкие вузы частенько отказываются от прилегающих к корпусам территорий в пользу строительства на них различных магазинов или кафе, а потом требуют, чтоб на этих земельных участках навели порядок.

Со своей стороны донецкая мэрия также решила предпринять несколько шагов по борьбе с продажей алкоголя, определив в городе так называемые места, "свободные от курения и распития спиртного", и обязав управление МВД активно их патрулировать на предмет выявления нарушений. Все бы хорошо, но власти забыли вывесить на указанных местах соответствующие уведомления, чем тут же воспользовались нарушители. Сегодня на основании этого факта продавцы спиртного массово подают в суд и успешно оспаривают все запреты и штрафы мэрии.

Ну и совсем уж малорезультативной является попытка с рекламой спиртных напитков. Всем известно, что реклама алкоголя и сигарет запрещена не только на телевидении и радио, но и на уличных постерах и в транспорте, однако производители легко обходят эти ограничения: они спонсируют массовые мероприятия и под этой маркой спокойно реализуют свою продукцию, двусмысленно позиционируя ее как "самое лучшее для Донбасса".

Учитывая все это, специалисты в борьбе с пьянством предлагают прежде всего делать упор на семью. "Главная ответственность лежит на семье, но важно и воспитание молодежи. Мне кажется, что нужно бы также ограничить свободу поведения молодежи в общественных местах – я имею в виду распитие алкогольных напитков. Ведь сейчас у молодежи, если ты не идешь по улице с пивом в руке, то ты уже не попадаешь в модную струю. Мы, конечно, проводим рейды, выявляем этих детей, лечим, но появляются десятки других детей. Для нормализации этой ситуации нужна реклама - реклама здорового образа жизни", - утверждает начальник отдела профилактической работы и социальной защиты детей службы по делам несовершеннолетних Донецкой облгосадминистрации Людмила Соболевская.

Однако пока что дончане всем увещеваниям внимают мало. Те, кому нравится "алкогольный" образ жизни, все равно так или иначе найдут способы его вести, а те, кто никогда не соприкасался с этим, в большинстве своем и вовсе не понимают всей глубины проблемы. В итоге пока что Донбасс даже не пытается разрушить стереотип отношения к себе как к самому пьющему региону, и вина в этом лежит не столько на плечах граждан, сколько на плечах властей. Пока область будет "хвастать" самыми низкими в Украине показателями уровня жизни, ее жители будут пить, чтобы хоть как-то уйти от суровой действительности. И учитывая, что особых шагов к искоренению этой проблемы в регионе не заметно, в борьбе с пьянством на Донетчине пока что уверенно побеждает само пьянство.