Украинцы ушли из Косово

Именно этим, а не кризисом украинские военные и объясняют фактически досрочное возвращение домой миротворческого подразделения МВД Украины с Балкан. «Дошли до того момента, что ситуация конфликта была прекращена. И в настоящий момент все эти мероприятия по поддержанию правопорядка в регионе берет на себя миссия Евросоюза», – рассказывает «Главреду» командир специального миротворческого подразделения, подполковник Богдан Салюк. Отвечая на вопрос о том, почему миссия последней партии украинских миротворцев, которых отправили в Косово в конце прошлого года, так и не добыла свой годовой срок, Салюк сказал, что комментировать политические решения очень трудно. Однако, как известно, еще два месяца назад министр обороны Юрий Ехануров призывал Президента вывести украинский миротворческий контингент из Косово и Либерии из-за отсутствия необходимых на это средств в госбюджете. Виктор Ющенко отказался. Между тем сейчас в Косово – ни одного украинского миротворца. «Совершенствовать свое боевое мастерство возможно, лишь принимая участие в боевых операциях в зоне реальных боевых действий. Следовательно, материальные мотивы были не единственными, когда добровольцы изъявляли свое желание служить», – рассказывает нам первый руководитель украинских миротворцев в Косово, полковник милиции в запасе Олег Хабчук. Понятно, что тысяча долларов, которые получали наши миротворцы в специальном миротворческом подразделении в 2000 году, – не та тысяча, которую они получают сейчас. За год службы в 2000-2002 годах они могли насобирать на однокомнатную квартиру в Киеве или на трехкомнатную в регионах. Тогда за $4-5 тыс. можно было купить достаточно приличную «иномарку». Сейчас же с такой зарплатой средства на подобные покупки насобирать значительно труднее. Девять лет пребывания украинской миссии в Косово были отнюдь не безоблачными. Многим запомнится 17 марта прошлого года, когда от разрыва гранаты, которую бросили митингующие сербы, погиб наш миротворец. «За все годы миссии украинских миротворцев в Косово были нетяжелые ранения, но прошлогодний инцидент был самым серьезным, – рассказывает Салюк. – В тот день подразделение по тревоге был поднято ночью. Сначала в Митровице освободили суд, захваченный сербами, которые, в принципе, вели себя мирно. Впоследствии, за полтора-два часа, радикально настроенное население северной части города Митровица, где живут преимущественно сербы, начало штурмовать помещение суда. Полиция применяла слезоточивый газ. В ответ митингующие забросали украинское, румынское, польское и французское подразделения боевыми гранатами. За полтора-два часа они бросили где-то пять-шесть десятков таких гранат. Миротворцы стояли, никто не отступил. Уже позже, когда сам конфликт пошел на спад, наши части были выведены в южную часть города». Миротворцы вспоминают, что ситуация в бывшей сербской провинции была горячей в первые годы пребывания контингента – в начале 2000-х. И только в последние годы, за исключением прошлогодних беспорядков в Митровице, в провинции стало спокойнее. Полковник милиции в запасе Олег Хабчук рассказывает: «В январе 2001 года албанский снайпер застрелил водителя автобуса, и тот съехал в пропасть – погибли пассажиры. Сербы в селе Стребча организовали массовые протесты, начали штурмовать полицейский участок. Гражданский полицейский, который был представителем от США, не разобравшись в ситуации, начал применять оружие. Это еще больше усложнило ситуацию – в миротворцев бросали бутылки с зажигательной смесью и гранаты. Здание полицейского участка горело. Наш миротворческий взвод из 30 человек оказался заблокированным на территории этого участка. Остальные силы пробиться туда не могли. Тогда мне как командиру спецподразделения пришлось снять с себя все защитные жилеты и пойти одному на переговоры к сербской стороне. Я вел эти переговоры, стоя перед разъяренной толпой. Освещения не было, вспыхивали лишь взрывы гранат, пылал дом полицейского участка и машины. При такой иллюминации пришлось вести переговоры. Как сейчас помню, лишь через три часа переговоров – с семи до одиннадцати часов вечера – удалось уговорить митингующих». Олег Хабчук вспоминает и другой случай, когда он только-только прибыл в Косово вместе с еще семью украинскими миротворцами. Они тогда должны были подготовить плацдарм для приема всего личного состава. Хабчук помнит все даты: прибыли они 5 сентября 2000 года, выполнить все подготовительные работы должны были до 19 сентября. Однако уже через два дня псле прибытия к украинцам обратились руководители международной полиции ООН с просьбой провести спецоперацию по задержанию двух албанских боевиков. Их подозревали в совершении военных преступлений, убийствах и насилии против мирного населения. Наша группа имела всего лишь бронежилеты и табельные пистолеты, а остальная амуниция должна была прибыть с основным составом. Спецгруппа во главе с Хабчуком в течение нескольких минут без единого выстрела штурмовала дом и захватила отца с сыном – албанских военных преступников, которые потом предстали перед военным трибуналом. Хабчук рассказывает, что за годы службы в Косово достаточно хорошо начал понимать сербско-хорватский язык и добавляет, что украинским миротворцам было даже легче понимать сербов, нежели российским коллегам. На обеспечение во время своей службы в Косово наши миротворцы не жалуются. Говорят, там все было на высшем уровне – и питание, и быт, и возможность пообщаться с родными в Украине. Однако, как признается Хабчук, иногда банально хотелось простого украинского черного хлеба, который люди привозили из Украины во время отпусков, и самой обычной селедки. Со свертыванием украинского контингента в Косово число наших миротворцев в миссиях во всем мире сократится ненадолго. ООН постоянно обращается к Украине с просьбой расширить свое присутствие в той или иной стране.