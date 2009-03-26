Папа проти Г (гріхів)

Дозволю собі поділитися асоціацією. Папа нагадує мені Леоніда Макаровича Кравчука. Обидва провели юність у лавах режиму, ворожого до панівної філософії сьогодення: Папа – в Гітлерюгенді, Макарович – в комсомолі та партії. Обидва тепер твердять, що робили це з відносно лютою ненавистю. Обидва були ідеологами своїх організацій: ЛМ – Комуністичної партії, кардинал Йозеф Ратцінгер – Католицької церкви. І обидва, схоже, відчувають потребу вставити свої п’ять копійок і допомогти страждущим світу сього. Проте якщо першого Президента незалежної України можна за бажання успішно ігнорувати, то Бенедикта Шістнадцятого – дуже важко. Він є, врешті-решт, Папою Римським. Зате Папа дає мені відчуття глибокого морального задоволення. Бо я з кассандрівською точністю і з такою ж ефективністю передбачила всі проблеми, яких під його началом зазнає Святійший Престол. Так от, Папа приїхав до Африки, де живе дуже, дуже багато католиків. Там взагалі живе багато християн. І на початку турне заявив, що використання презервативів погіршує проблему СНІДу. Бо презервативи – це гріх. Допомогові організації, які вибиваються з сил, щоб допомогти африканцям, особливо жінкам, зберегти здоров’я, не повірили своїм вухам. У світі, як підказує нам Вікіпедія, в 2007 році було понад 33 мільйони хворих на СНІД, понад 2 мільйони померло, з них – 330 тисяч дітей. Із померлих понад три чверті було з так званої Чорної Африки, навколо Сахари, і ці смерті, твердить Вікіпедія, не дають країні економічно й гуманітарно розвиватися. Наївна Вікіпедія не додумалася нагадати про те, що спускати всує – гріх. Вона, непросвітлена, цитує собі цифри. Від кількості сиріт, чиї батьки померли від СНІДу, волосся стає дибки. Багато з них самі хворі, заразившись від матері в утробі. Консенсус допомогових організацій і лікарів полягає в тому, що презервативи – один з найбільш ефективних способів для кожного окремого індивідуума, особливо для жінок, яких в Африці часто не дуже-то запитують перед статевим актом, уберегтися від хвороби. Але Папа вирішив сказати, що презервативи тільки погіршують ситуацію. Берегтися від СНІДу, наголосив він, треба утриманням від сексу. Отже, Католицька церква вчергове виступила проти презервативів, адже вони запобігають зачаттю. А діти – дар Божий. Дорослі, які можуть зберегти своє здоров’я й виростити тих дітей, що вже є, якось тут пролітають, вказують деякі експерти. Бельгія, Франція та рідна Папі Німеччина висловили рішучі протести проти такої заяви. Французьке міністерство закордонних справ заявило: «Це не наша справа коментувати щодо церковної доктрини, але ми вважаємо, що такі коментарі є загрозою програмам із охорони здоров’я і обов’язку зберегти людське життя». Про загрозу життю людей заявили й інші уряди. Треба пам’ятати, що така різка критика Ватикану, а тим більше Його Святості з боку урядів європейських країн, – велика рідкість. Може, воно й не по-християнськи критикувати старого. Але Папа сильно спокушає. Тільки нещодавно він поновно прийняв у лоно Церкви відлученого єпископа Річарда Вільямсона, члена товариства Святого Пія Десятого, який заперечував Голокост і казав, що і євреїв не так уже багато загинуло, і взагалі не в газових камерах. Папа потім сказав, що не знав про таку позицію Річардсона, і пообіцяв більше користуватися Інтернетом, бо там про це було написано. Але католицько-єврейські стосунки, які так довго будував Іван-Павло Другий, постраждали. Перед тим Папа вирішив процитувати середньовічного імператора, який вважав мусульманське вчення злим і нелюдським. Папа потім повибачався, але знову ж таки: мусульмани – за визначенням не ті люди, від яких варто очікувати християнського всепрощення. Може, вони й пробачили, але навряд чи забули. У своїй безкінечній мудрості диванного пророка я знала, що він усе це скаже. Єдине, чого я не передбачила, – що Папа так багато вибачатиметься. Цікаво, чи вибачиться він цього разу.