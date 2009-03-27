Украина не должна стать «слабым звеном» в борьбе против кори и краснухи

27 марта 2009, 10:12

Артуру Гудзю было пять лет, когда он заболел менингитом – воспалением защитной оболочки, покрывающей головной и спинной мозг.

Болезнь разрушила слух мальчика и серьезно повлияла на общее состояние его здоровья. Если бы этот маленький украинский мальчик получил прививку от менингита, сегодня он был бы нормальным и здоровым юношей.

Встречи с такими детьми, как Артур, снова и снова напоминают нам о важности продвижения вакцинации.

В течение последних 50 лет показатели детской смертности существенно сократились. Причина кроется в вакцинах, спасающих жизнь. Прошлый год стал поворотным пунктом в сфере выживания детей – впервые количество смертей детей в возрасте до пяти лет не превысило 10-миллионный рубеж, что отражает поразительное 50-процентное снижение с 1960 года.

Рассмотрим, например, корь. В 1990 году эта болезнь стала причиной смерти 4 миллионов детей. А в 2007 году во всем мире от кори умерло 197 000 детей. И хотя такие успехи воодушевляют, корь все еще лишает жизни около 540 детей ежедневно, или 22 – ежечасно.

Самое печальное то, что большинство этих смертей можно было предупредить. ЮНИСЕФ стал лидером в разработке доступного пакета вмешательств, спасающих жизнь, призванных ликвидировать главную причину детской и материнской смертности. Мы называем этот пакет «Ускоренное выживание и развитие в детстве» (ACSD), и сегодня он предоставляется в 11 станах мира, охватывая 17 миллионов человек.

ACSD – это интегрированная программа, обеспечивающая недорогие и высокоэффективные вмешательства, которые существенно улучшают показатели выживания детей в течение короткого периода времени. По нашим оценкам, более двух третей детских смертей можно предупредить, применяя недорогие, но проверенные и высокоэффективные услуги, а именно прививки, более качественное ведение болезни с помощью антибиотиков, обработанные инсектицидом постельные навесы, добавки витамина А и других полезных микроэлементов.

Приверженность ЮНИСЕФ делу обеспечения вакцинами, спасающими жизнь, является очевидной. Мы можем похвастаться завидными успехами: наш Отдел поставок с годовым бюджетом более 500 миллионов долларов США на закупку вакцин, ежегодно обеспечивает ими 40% детского населения планеты.

Наш Отдел поставок закупает вакцины для ГАВИ, Фонда Билла и Мелинды Гейтс, Всемирного банка и для целого ряда стран и партнерств. С начала 1990-х годов более одного миллиарда доз вакцин на общую сумму свыше 75 миллионов долларов США поступило в страны ЦВЕ/СНГ, в том числе – и в Украину.

Что касается Украины, то мы знаем, что можем предупредить еще одну вспышку кори наподобие той, которая вспыхнула в 2005-2006 годах: тогда как минимум пятеро детей умерло, а еще несколько тысяч – заболело. В 2005 году 89% всех случаев кори в европейском регионе ВОЗ были зарегистрированы в Украине. Это совсем не делает чести стране, которая стремиться стать неотъемлемой частью международного сообщества.

К сожалению, причины, которые вызвали ту вспышку, и сегодня существуют в стане, в первую очередь, среди людей возрастной группы от 16 до 29 лет.

Именно по этой причине ЮНИСЕФ, вместе с Всемирной организацией здравоохранения и Центрами контроля за заболеваниями (ЦКЗ), тесно сотрудничал с Министерством здравоохранения Украины для проведения в прошлом году программы дополнительной иммунизации, направленной именно на эту возрастную группу. Мы четко понимали, что украинцы в возрасте от 16 до 29 лет нуждаются в прививке от кори: у многих из них нет точной истории прививок, некоторые получили в прошлом только одну прививку, а еще одна группа молодых людей могла получить вакцину с нарушенным режимом хранения.

Однако в результате воздействия ряда прискорбных факторов, в том числе – из-за нефильтрованной, ложной информации, запущенной лобби против иммунизации и распространенной украинскими средствами массовой информации – родители и другие заинтересованные лица в Украине стали бояться прививок больше, чем самой болезни. Молодые мамы рассказывали мне о своих страхах перед побочными эффектами вакцин, о том, что они практически не имеют достоверной информации, способной помочь им принять верное решение. Они даже повторяли слухи о том, что вакцины вызывают аутизм и бесплодие.

Хотя ни одна вакцина не гарантирует стопроцентного иммунитета для всех, кто ее получает, должным образом введенные вакцины защищают  детей от целого ряда смертельно опасных болезней.

Говоря простыми словами, вакцины действительно работают. В 1959 году в США корью болело более четырех миллионов детей. 385 из них умерли. До 2000 года, после внедрения ЦКЗ программы массовой иммунизации против кори, количество официально зафиксированных случаев этого заболевания снизилось до 86, а умер всего один ребенок. С какой стороны не посмотри, но это – фантастический прогресс.

В ситуации вокруг снижения доверия к вакцинации в Украине меня больше всего расстраивает то, что в стране существует такая система проведения прививок, которой бы позавидовали многие африканские страны.

Мы считаем, что особенно вредной является неправдивая информация об иммунизации, распространяемая национальными СМИ и веб-сайтами. Пользуясь страхами, игрой на чувствах и безосновательными данными, лобби против иммунизации пыталось запугать украинских матерей, убеждая их в том, что прививки для младенцев – это неправильно и даже смертельно опасно. Значительное количество такой информации было опубликовано СМИ, и поэтому они несут частичную ответственность за атмосферу всеобщего замешательства, существующую сегодня.

Лоббисты против иммунизации в Украине, которые даже не потрудилось изучить базовые принципы методов эпидемиологии (не говоря уже о научных процессах), использовали псевдонауку и ложную информацию для того, чтобы обеспечить себе влияние на СМИ и на мнения родителей. Я отказываюсь верить в то, что даже они будут отрицать необходимость спасения детских жизней.

Хотя мы не можем и не будем указывать прессе, о чем писать, мы убеждены, что редакторам и журналистам стоит просто обратить внимание на поразительные успехи прививок в спасении детских жизней. И худшее, что может произойти – это смерть даже одного ребенка вследствие болезни, которую можно было предупредить, но его или ее мама почему-то решила не проводить плановой или дополнительной вакцинации ребенка.

Мы признаем, что ЮНИСЕФ и наши партнеры в области вакцинации могут играть более активную и влиятельную роль в вопросах просвещения родителей и молодежи относительно пользы прививок. Однако нам необходимо, чтобы средства массовой информации, а также все те, кто заинтересован в пропаганде выживания детей, стали нашими партнерами в этом важном деле.

Кроме того, нужен четкий посыл со стороны политических, религиозных, медицинских, деловых и общественных лидеров о том, что прививки – это безопасно и необходимо.

Мы не сможем сделать все, но мы будем работать со всеми заинтересованными сторонами, стараясь спасти максимально большее количество детских жизней.

Джереми Хартли – Представитель ЮНИСЕФ в Украине

ЮНИСЕФ работает на территории 150 развивающихся стран и стран с переходной экономикой, оказывая им помощь в деле выживания и процветания детей. Самый большой в мире поставщик вакцин для бедных стран, ЮНІСЕФ способствует достижению Целей развития тысячелетия, работая в сфере детского здоровья и питания, обеспечения качественного базового образования для всех мальчиков и девочек, обеспечения доступа к чистой питьевой воде и санитарных условий, защиты детей от насилия, эксплуатации и СПИДа.



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