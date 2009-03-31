«Если бы Гоголь писал по-французски, Мопассан выглядел бы пигмеем»?

Да, именно «мир», поскольку личность Гоголя значима не только для украинской (скажем, как Тарас Шевченко или Олесь Гончар) и не только для русской (как Александр Пушкин или Сергей Есенин), а для мировой литературы. Гоголь – один из немногих славянских писателей, которых изучают в университетах всего мира. Его имя – наряду с именами Достоевского, Толстого, Платонова, Бродского. Поэтому принадлежит он не какому-то конкретному государству, а всему миру.



Примирение с тенью



То, что Гоголя изучают в гарвардах и оксфордах, – конечно, не критерий. Тут можно говорить разве что о плохом знании западным миром отечественной литературы. Ведь творческое наследие Михаила Семенко, Тодося Осьмачки, Григора Тютюнника и Лины Костенко стоят не меньшего внимания мирового литературоведческого сообщества. Гоголь – самый известный в Европе писатель из Украины. Его произведения переведены на многие языки. Их изучают в школах разных стран. Приверженцы творчества Гоголя принадлежат к разным поколениям, живут на разных континентах.



На форумах в сети Интернет порой можно встретить интересные и смелые мысли – интереснее чем те, которые осторожно выбиваются из серьезных критических статей. Вот одна из них: «Если бы гений Гоголь писал по-французски, Мопассан выглядел бы пигмеем».



«Очень надеюсь на то, что найдутся произведения Николая Гоголя, написанные им на украинском языке», – пишет другой участник форума. Вряд ли. Но русскоязычие Гоголя не значит, что он – русский писатель! Украинская литература, как и многие другие литературы Европы, создавалась в разные времена и на разных языках. Наши поэты и прозаики писали и на латыни, и по-польски, и по-венгерски, и по-немецки, и по-русски. В частности, Тарас Шевченко писал тоже на русском, но разве мы должны отдавать его творчество руссому красному писательству? То же с Гоголем и десятками, сотнями русскоязычных авторов. В Украине пишут на русском, крымскотатарском, болгарском, венгерском, еврейском языках. И пишут о событиях и людях, которые живут на украинской земле, воспроизводят естественный и человеческий космос земли, которую мы называем Украиной. По большому счету – все это украинская литература. А какое удовольствие получаешь, когда успеха достигают наши, украинцы за рубежом! А как приятно, когда русскоязычный автор вдруг издает книгу на украинском языке!



Не хочется приобщаться к бессмысленной дискуссии о том – «чей Гоголь». «За годы существования независимой России и Украины мы стремились к тому, чтобы контакты в области культуры не зависели от текущего момента. Русский и украинский народы имеют общую историю. Сегодня, когда мы готовимся отмечать юбилей Николая Васильевича Гоголя, вопрос будет неминуемо дискуссионным: Гоголь – украинский писатель, который писал на русском языке, или русский писатель, родившийся в Украине?» – говорит Михаил Швыдкой, глава «Роскультуры». Думаю, сам автор «Ревизора» и «Страшной мести» несказанно удивился бы такой дискуссии и, повертев пальцем у виска, оставил бы диспутантов один-на-один с «проблемой». Проблемой чисто их – не его. «Я знаю, что мое имя после меня будет счастливее меня, и потомки тех же земляков моих, может, с глазами, влажными от слез, провозгласят примирение с моей тенью», - писал он.



ЮНЕСКО объявило 2009 год Годом Гоголя. В европейских странах – не только в Украине и России – состоятся фестивали его имени. Другое дело – что делает украинская власть для празднования этой славной даты? Москва, политика которой – все грести под себя, пиарит 1500 мероприятий, посвященных юбилею Гоголя. Даже ленту «Тарас Бульба» снимают российские компании на российские деньги. Хотя на главных позициях в воссоздании самого известного произведения Гоголя – украинцы: режиссер Владимир Бортко и актер Богдан Ступка. Впрочем, думаю, участие западной звезды фильму бы не помешало – тогда о том, кем был Гоголь и что такое Запорожье, в мире узнало бы больше людей. И поступок Юрия Ильенко, который обещал заморить себя голодом, если Бульбу будет играть «дорогой друг» Жерар Депардье, непонятен. Это уже какой-то вред имиджу Украины. Разве не снимали американцы фильмы по произведениям Толстого, Пушкина и Чехова? Разве не делали того же россияне с Джеромом К. Джеромом, Марком Твеном и Артуром Конан Дойлем? И от пищи никто не отказывался.



Больше всего мероприятий, связанных с юбилеем Гоголя, состоится в Полтаве – конференции, семинары, выставки, открытие и реставрация памятников. Указ о праздновании Президент подписал еще три года назад. Но денег – ведь кризис, конечно! – у нас, как всегда, не хватает. Даже на Гоголя. Среди прочего указом предусмотрено издание семитомника произведений писателя. «Качественно новые издания юбиляра должны основываться на первых редакциях. Проблема академического издания Гоголя должна быть украинско-российской. Для этого нужно создавать международную группу для работы над новым академическим изданием Николая Гоголя», – отмечает профессор Владимир Звиняцковский. Впрочем, копейки на издание книг у нас всегда выделяются «со скрипом» – вспомним хотя бы уж слишком затянувшееся издание переводов Григория Кочура к его 100-летию, которое на официальном уровне отмечалось в прошлом году. Тогда тоже был Указ Президента. Между тем снимать по произведениям Гоголя и о нем самом кино (художественное и документальное), ставить спектакли, устраивать выставки, издавать его произведения не только по случаю юбилея, а постоянно, то есть распространять творческое наследие едва ли не самого известного за пределами Украины отечественного писателя – вот что должно быть главной задачей власти (если она уж такая оранжево-патриотичная, как пытается показать). Событием стала постановка оперы «Ночь перед Рождеством». Музыку написал замечательный композитор с мировым именем Евгений Станкович. «Гоголь – один из наиболее воплощаемых в музыку авторов, таких, как Шекспир и Пушкин. Близость к музыке, слово, которое имеет внутреннюю, благоприятную для создания музыки гармонию, – бездонный кладезь, из которого можно черпать бесконечно. И для меня он один из самых приемлемых для музыки писателей, я постоянно верчусь около его произведений как музыкант», – признался господин Станкович в одном из интервью.



«Гоголь – украинец, живущий в Москве…»



Украина всегда была в душе Гоголя. Вот что он пишет в письме к Данилевскому (20 июня в 1843 г.): «Никаких впечатлений, мне все равно, в Италии ли я, или в дрянном немецком городке, или хоть в Лапландии. Я искренне хотел бы радоваться свежим запахам весны, пейзажам нового места, но теперь к этому у меня нет чувства. Зато я весь в себе, в своих воспоминаниях, в своем народе, своей стране, неразлучных со мной, и все, что есть там, что содержат они, ежеминутно ближе моей душе». Проживя много лет за рубежом, писатель на склоне жизни все же вернулся на родину, любовно изображенную в многочисленных произведениях. Мысленно всегда возвращался к своему любимому философу-романтику Гердеру. «Украина станет новой Грецией, – отмечал Гердер в «Дневнике». – Прекрасное небо, распростертое над этим народом, его веселый нрав, музыкальность, щедрые нивы и т.п. когда-то проснутся». Гоголю тоже хотелось верит в светлое будущее украинского народа, возвеличенного им не в одном произведении. «Народ, который представляет собой одно из заметных явлений европейской истории, возможно, одно сдержавшее это опустошительное развитие двух магометанских народов, угрожавших поглотить Европу», – так, одной фразой, он точно изображает украинцев, а точнее, казачество, из которого происходит и сам.



Николай Гоголь по линии его бабушки Татьяны Лизогуб происходил из казачьих родов Украины времен Гетманщины. Потомок гетманов Михаила и Петра Дорошенков, Якова Лизогуба и Ивана Скоропадского; внук секунд-майора Панаса Гоголя-Яновского и офицера лейб-гвардии Измайловского полка Ивана Косяровского. По женской линии – породненный с Мазепой, Павлом Полуботком и Семеном Палием. в 1742 году внук гетмана Ивана Скоропадского Семен Лизогуб женился на дочери полковника Танского – Анне. Через год у них родилась Татьяна Лизогуб, бабушка Гоголя.



Гоголь – как впоследствии Шевченко – никогда не оставался в стороне от общественной жизни империи. Они были такие разные – и такие похожие. Кстати, неизвестно, встречался ли Тарас Григорьевич с Николаем Васильевичем. Шевченко приехал в Петербург в 1832 году. Гоголь тогда тоже был там – до 1836-го, когда почти на десять лет выехал за границу. Шевченко и Гоголь вращались в одном и том же богемном кругу. Гоголь часто посещал салон Василия Жуковского, который едва ли не больше всех способствовал освобождению Шевченко из крепостничества. «Я знаю и люблю Шевченко как земляка и одаренного художника; мне удалось и самому немного помочь в первом устройстве его судьбы», - отмечал Гоголь. Именно у Жуковского – в 1835 году – были впервые прочитаны «Женитьба» и «Ревизор». Как знать, может, одним из слушателей гениальных комедий, которые мгновенно превратили Гоголя в модного драматурга, оппозиционера и богатого человека, был и молодой художник Тарас Шевченко, который тогда жил у выдающегося живописца Карла Брюллова. Как и Шевченко, Гоголь хорошо понимал роль России в судьбе Украины – печальную роль поработителя, палача, жандарма. Польский ксендз Иероним Кайсевич писал: «По Божьей милости мы хорошо сошлись с Гоголем. Странно: он признал, что Россия – это палка, которой отец наказывает ребенка, чтобы потом его сломить. И много других утешительных слов. Благодарите и молитесь…»



Отношение к России у Гоголя действительно было неоднозначно. С одной стороны, он боготворил Пушкина, любил Петербург, с другой – со страхом и недоверием относился к Москве. В декабре 1828 года, когда Гоголь и Данилевский впервые ехали в Россию на службу, он категорически отказался останавливаться в Москве, и друзья отправились в Петербург. Как пишет В.Шенрок, «путь пролег на Москву, но Гоголь ни в какую не хотел ехать через нее, чтобы не испортить впечатления от первой торжественной минуты въезда в Петербург. Поэтому они двигались по белорусскому пути, на Нежин, Чернигов, Могилев, Витебск».



«Центральной темой диспутов станут украинские или, как сказали бы в ХІХ веке – «малороссийские» корни Гоголя. За последние 10-15 лет появилось много серьезных трудов о Гоголе как о русскоязычном украинском писателе. Делать вид, что таких трудов не существует, было бы несправедливо, но важно понимать, что во времена, когда творил Гоголь, не было даже такого понятия, как «украинский писатель», - такое вот странное мнение господина Швыдкого. Забыл он о Котляревском и Кулише.



«Туда! Туда! – писал Гоголь Максимовичу, радуясь случаю вырваться из удушающей атмосферы Петербурга и вернуться на родину. – В Киев, старинный, прекрасный Киев! Он наш, не их, – конечно? Там и вокруг него творились дела древности нашей…» Как и любой космополит, Гоголь любил край, который дал ему жизнь, откуда происходил его род, его корни – не «малороссийские», а казачьи; Италия и Украина были для Гоголя намного ценнее заскорузлых Петербурга и Москвы. И досадно, что на 1500 кремлевских юбилейных мероприятий к годовщине Гоголя Киев отвечает сухим официозом семинаров и ярмарок.



Помню, когда был маленьким, произведения Гоголя производили на меня неизгладимое впечатление. Не художественное слово, не язык – а сам непостижимый, сакральных дух «Страшной мести», «Шинели», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Начав читать в 3-летнем возрасте, к 12 годам я прочитал уже весь «джентльменский набор» детской и подростковой литературы и значительную часть классиков. Но непостижимыми для меня оставались «Мертвые души». С детства чувствуя влеченье к готике и мистике, я почему-то думал, что в романе этом идет речь о мертвецах и вампирах – и заранее радовался «вкусному» чтению. Странно, но, взяв в руки первую часть «Душ», я не разочаровался – несмотря на то, что, очевидно, ошибся с прогнозом. Такой невероятный, захватывающий текст в руках еще не держал. И сакральность там была – Гоголь совсем насквозь сакральный, глубинно психологический. Неоднократно возвращаясь с тех пор к «Мертвым душам», непременно думаю: «Возможно, действительно, если бы гений Гоголь мог писать по-французски, Мопассан выглядел бы пигмеем?». Пигмеев, мелкоты в украинской литературе полно – и в советское время было немало, и теперь хватает. Но и пигмеи нужны. Фигуры Гоголя, Семенко, Костенко, Барки на их фоне проступают более выразительно, более четко звучит песня резца на камне слова, а мы снова и снова, отбрасывая надоедливых графоманов-пигмеев, возвращаемся к вершинному наследию украинской литературы.



Иван Малкович, директор издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»



Не повезло нам с переводами Гоголя. Казалось бы, все просто – перевести с русского на украинский. Нет, очень и очень непросто! Считаю, что есть только один конгениальный перевод – «Ніч проти Різдва» Максима Рыльского. Нам бы хоть несколько переводов произведений Гоголя такого уровня! Когда слышишь, как звучат отрывки из Гоголя на украинском, охотно веришь легендам, якобы первые свои произведения он писал по-украински. Загадка Гоголя заключалась как раз в том, что в своих ранних произведениях он должен был себя переводить и редактировать. «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» пока не планирует новых изданий Гоголя. Мы издали «Ніч проти Різдва» с замечательными иллюстрациями Костя Лавра, который провел свое детство на Диканьке, и сборник, в который входят «Тарас Бульба», «Ніч проти Різдва» и «Вий».



Тарас Федюк, поэт, лауреат Национальной премии Украины им. Т.Г.Шевченко, вице-президент Ассоциации украинских писателей



Николай Гоголь – гениальный украинский писатель, который писал на русском языке. Его украинство, как по мне, определяется двумя знаковыми произведениями – это «Тарас Бульба» и «Мертвые души». Если «Тарас Бульба» - это Украина, которая в сердце Гоголя, то «Мертвые души» - это империя, в которой он был вынужден жить. Судя по его письмам, воспоминаниям, произведениям, империю он не любил и не принимал. Родился Гоголь в Украине, огромную часть жизни прожил в Италии, а умер в империи – такие вот знаковые вехи его пути. Недаром русофильские организации в России еще во времена жизни Гоголя упрекали его в нелюбви к России, и в ее карикатурном – по их мнению – изображении русских. Теплее всего у Гоголя – это Украина, холоднее всего – «Мертвые души».