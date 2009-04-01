Епископ Евстратий: «Патриарх Кирилл решает те вопросы, которые интересуют Москву, а не те проблемы, что волнуют Украину»

...и о том, зачем нужен Интернет в монашеских кельях, о сумме своей зарплаты, а также об истинных намерениях новоизбранного Патриарха РПЦ Киррила приехать с визитом в Киев, колыбель восточного православия. Дякую всім, хто зацікавився цією чат-конференцією. Спасибі за увагу і запитання. Сподіваюся, що вона буде для нас взаємокорисна. ggeorgij, 14:05 Шановний пане Єпископе! В Криму, так історично склалося, що Московський патріархат править, як кажуть, бал. УПЦ КП має, мягко кажучи, не зовсім нормальний матеріальний стан. Я би на місці ваших церковених ієрархів таку побудував би церкву на півострові, щоб паства не тільки ходила до неї щодня, але і любувалася нею. Невже УПЦ КП не в змозі побудувати таку церкву в Криму? Ответ: Наша церква, на мою думку, є єдиною в Україні, яка не має ніякої зовнішньої підтримки, зокрема і фінансової. Якщо ж говорити про Крим, то конкурувати з Московським патріархатом у питаннях архітектури ми навряд чи зможемо. Тому я вважаю, що найголовніше – це розбудова церковних громад, і внутрішнє повинно потім перетворюватися у зовнішнє, а не навпаки. apostol754@gmail.com, 14:08 Отче Євстратій!



Скажіть нам, якщо Московський патріархат Української Православної церкви визнає Українську православну церкву Київського патріархату, анулює анафему 18 століття гетьману-меценату Івану Мазепі, яку прийняли під впливом світської влади Петра І, чи послужить це об’єднанню церков, та зміцненню Православ’я в Україні, Росії, Білорусі.Чи це все робиться – я маю на увазі конфронтацію церков – щоб прокласти дорогу протестанським рухам у християнстві та різним релігійним угрупованням. Адже єдине Православ’я Бог любитиме більше, та й вірні полюблять Його більше.

Петро Лавренчук. м. Остер Чернігівська область. Ответ: Безперечно, що скасування політичних анафем, зокрема і на гетьмана Мазепу, сприятиме кращому порозумінню між Україною та Росією. І це було б доброю ознакою порозуміння української та російської церков. На жаль, ми бачимо, що замість визнання неправдивості анафеми на Мазепу, її намагаються реанімувати. Цього року, наприклад, архиєпископ Тираспольський Юстиніан демонстративно виголошував анафему на Мазепу у Придністров’ї. Поки що реальних ознак того, що Московський Патріархат погодиться визнати цю анафему несправедливою, ми не бачимо. Що стосується подолання конфронтацій, то безперечно, що єдина помісна церква могла би краще виконувати свою головну місію – духовного відродження українського народу. Проте, на жаль, не все є у нашій владі. тoчкa, 14:12 Расскажите, Дмитрий, трудно ли предать свою веру, я имею в виду – православную веру, как это случилось у вас, коль вы пошли за раскольниками, отвернувшись от истинного православия? Известно, что в католическом мире никакая национальная принадлежность не влияет на религиозную стезю того или иного священника – все они своим духовным центром считают Ватикан. Ответ: Якщо залишити за дужками те, що запитання поставлено не до мене, то по суті хотів би відзначити, що відмова визнавати адміністративну владу Москви зовсім не означає відречення від православ’я. В самій сучасній російській церкві дуже багато уваги приділяється національному питанню, пропагується російський патріотизм, який нерідко приймає крайні форми. Одночасно, коли йдеться про Україну, представники Московського патріархату чомусь постійно наголошують на тому, що церква має наднаціональний характер. Ми не абсолютизуємо національні питання у церкві, але й не повинні їх ігнорувати. Порівняння з Ватиканом доволі влучне, адже нинішня структура МП все більше нагадує традиційну Ватииканську структуру, а не структуру, прийняту серед православних церков. Прагнучи стати третім Римом, дехто в Москві старанно прагне копіювати Рим перший. nata12, 14:16 Пане єпископе, а що Господь каже на рахунок економічної кризи? Ответ: Слово "криза" – грецького походження, і одне з його значень – "суд". Сучасне суспільство бачить успішність у споживацтві і споживацькому ставленні до всього людського життя, навколишнього природного середовища, родини, народу тощо. Цей шлях – хибний, і економічна криза – закономірне явище для такого шляху. Криза є судом для нинішньої економічної моделі і прийнятої на Заході суспільної системи. На жаль, ми вже зараз можемо бачити, що замість усунення причин кризи всі активно борються з її наслідками. Це те саме, як лікувати симптоми хвороби, не лікуючи саму хворобу. Пpицівний, 14:21 Доброго дня!



Нещодавно Папа Римський Бенедикт XVI відмовився пом’якшити заборону Ватикану на використання презервативів католиками, чим викликав шквал критики на свою адресу.

А як православна церква ставиться до контрацепції, особливо для запобігання такої хвороби як СНІД?

Чи правий Папа, на вашу думку? І чи мають право православні священики користуватися контрацептивами? Ответ: Боротьба зі СНІДОМ через розповсюдження презервативів, як на мене, значною мірою маркетингова стратегія компаній-виробників цієї продукції. Замість усунення глибинних соціальних і моральних причин епідемії СНІДУ, ті, хто пропагують перезервативи, фактично пропонують робити все те, що людина хоче, тільки з використанням відповідної продукції. Ця стратегія не може бути ефективною. І цей шлях брортьби зі СНІДОМ, на моє переконання, є глибоко хибним.

Що стосується контрацептивів взагалі, то церква категорично забороняє такі контрацептиви, які мають абортивну дію. Якщо контрацептив не має такої дії, тоді вживати чи не вживати його, залишається на розсуд людської совісті. Якщо говорити про дискусію навколо висловів Папи Бенедикта XVI, то я думаю, що це більше PR-кампанія, спрямована проти позиції католицької церки взагалі, коли слова Папи були вирвані з контексту. hoping_for_wonder, 14:23 Чи вірите ви у дива? Часто кажуть, що Господь робить дива через молитву, такі, як зцілення тяжких хвороб та інше. У вашому житті таке траплялося? Ответ: Те, що ми називаємо дивами чи "чудом", насправді є безпосередня дія Божа, яка виходить за рамки звичайного порядку речей. Те, що Бог діє в світі, для мене – беззаперечне, і навіть ті речі, які ми сприймаємо як самі собою зрозумілі, при більш зваженому розгляді теж є чудом. Наприклад, чи не чудом є народження дитини, чи не чудом є відродження природи після зимового сну. Тому чудеса є в житті кожної людини, треба тільки вміти їх бачити. amigo, 14:25 26.03.2009 г.



Глава Информационно-издательского управления УПЦ КП,

Епископ

Евстратий (Зоря)

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Ваше преосвященство, чому розійшлися путі-дороги УПЦ КП і протоієрея Євгена Заплетнюка, відомого своїма цікавими православними інтернет-проектами (в т.р. сайт cerkva.info), який нині так само плідно служить Богові в УАПЦ?



-"Православный священник Евгений Заплетнюк, ведущий известного украиноязычного блога “Просфора.орг.” вошел в реестр лучших веб-специалистов.."

09.04.2007 Ответ: Я думаю, що це сталося з особистих причин. Якщо говорити про Інтернет-проекти, то мережа – це те середовище, в якому значною мірою кожен може реалізувати свій потенціал, і кожен може дати цій діяльності оцінку. вaлpплгeл, 14:29 Цікаво, а яка все ж таки політика і наміри патріарха Кіріла щодо української православної церкви? Яка мета його візиту у Київ? Ответ: Патріарх Кіріл прагне зміцнити внутрішню єдність російської православної церкви, зокрема за рахунок церкви в Україні. Саме йому належать слова: "Ми не повинні забувати, що ми є єдина російська православна церква". Останні виступи та ініціативи патріарха свідчать, що він вирішує ті питання, які цікавлять Москву, а не ті питання і проблеми, які турбують Україну. Я думаю, що і мета його візиту в Київ – вирішувати россійські питання і проблеми. На жаль, за 90 років існування дискусій навколо автокефалії української церкви, окрім ігнорування і заборон, ніяких ініціатив з боку МП ми не побачили. Але сподіваюся, що рано чи піздно у Москві усвідомлять безперспективність шляху конфронтацій і погодяться на діалог, який ми пропонуємо протягом багатьох років. firm, 14:32 Шановний пане єпископ!



Як ви прокоментуєте наступну ситуацію?

5 років тому до голови Рівненсько-Острозької єпархії Московського патріархату отця Серафима додому завітали молодики пана Червонія та силоміць поголили йому голову. А наступного дня отця публічно звинуватили у педофілії.

Через деякий час священик Московського патріархату, який вів служби у Покровському соборі в центрі міста, змушений був переїхати у підвальне приміщення того ж собору, причому є факти, що до нього застосовувалося рукоприкладство.

Чи гідно взагалі робити такі брутальні речі задля того, аби захопити церковну владу у свої руки? Ответ: Ставлячи це питания, ви показуєте, що не володієте в достатній мірі фактами. Якщо відповісти в загальному, то мета не може і не повинна виправдовувати засоби. Усім треба прагнути втілювати у своєму житті слова Святого Писання: "Не будь переможений злом, але перемагай зло добром". Проте не завжди ми можемо їх виконати. З цього приводу мені подобається один вислів: "Християнство – прекраснее. Шкода, що ми – погані християни". филocoф, 14:34 А что для вас лично означает выражение "метать бисер перед свиньями"? Ответ: Цей Євангельський вислів означає говорити про істину тим, хто не хоче про неї нічого чути. Кожна людина має свободу волі і вибору. Якщо вона не хоче бути на стороні істини, не варто витрачати на марно свої сили для того, щоб їй щось довести. curious_girl, 14:39 Добрый день!



Расскажите, какая все-таки будущая судьба храма святого Николая?

Депутаты Шевченковского района передали храм УПЦ КП?

И что произошло с пятью миллионами гривен, которые были предоставлены как благотворительная помощь на достройку храма фондом Преподобномученицы Елизаветы Романовой и общины “Иконы Божьей матери – всех скорбящих радость”? Ответ: На сьогодні подальша доля храму святого Миколая залишається невизначеною. Зараз іде процес консультацій між усіма зацікавленими сторонами. Сподіваємося, що результатом цих консультацій стане подолання конфлікту. Що стосується фінансової сторони питання, то прокоментувати її не можу, так як угода укладалася між зазначеними вами сторонами та Шевченківською районною адміністрацією. Наскільки і як вона виконана, запитання не до мене, проте кожен може бачити, що через рік після підписання угоди храм залишається у тому ж стані. tender, 14:42 Шановний пане Єпископе?



Яке ваше ставлення до мирських радостей? У вас є хоббі та вподобання? Як проводите вільний час та свята? Ответ: Хотів би звернути увагу на те, що перше чудо, яке сотворив Господь Ісус Христос – перетворив воду у вино, для того, щоб гості могли порадіти на святі. Господь з нами не тільки у скорботах, але і в радості. Найголовніше – не забувати про міру. Якщо говорити про хоббі і вподобання, то це – класична література, гарна музика різних жанрів – класична, старовинна, сучасна. Також люблю фотографію, особливо фотографувати природу, проте рідко коли це вдається. Якщо випадає вільна година, то саме цьому можу її присвятити. А у свята звершую Богослужіння. protoss2006, 14:44 Владыка, вы не задумывались, возможно ли Патриарх сделал раскол из-за желания куколя? Ответ: Я би поставив запитання вам, а чи не замислювались ви над тим, що багато штампів московської пропаганди є саме пропагандою, і не мають ніякого відношення до реальності. Ви не знаєте ні правдивої історії Московського Патріархату, зокремі її 1980-ті роки, ні особистостей головних учасників подій початку 1990-х. Зі свого власного досвіду спілкування з Патріархом можу вас запевнити в тому, що Патріарх діяв, виходячи з інтересів української церкви, а не з якихось особистих корисливих мотивів. NetomaN, 14:47 Слава Ісусу Христу! Владико, благословіть. Як ви ставитесь до провокаційних матеріалів, які почали з’являтись на офіційному сайті УАПЦ, та чому раптом УАПЦ стала так ворожо та нетерпеливо ставитись до УПЦ КП, а особливо до Патріарха Філарета та лізти у внутрішні справи нашої церкви? Буду вдячний за відповідь. Спаси Вас Господи. Олег Ответ: На жаль, досить часто рівень міжконфесійних дискусій виходить за нормальні рамки, бо одні й ті самі думки можна затягнути у різну форму. Можливо, комусь просто не вистачає витримки та професіоналізму вести коректну дискусію, ообливо щодо складних питань. Як на мене, то однією з ознак коректності дискусії є відсутність особистих образ. ukrtelecomlight, 14:51 У чому суть та зміст вінчання для людей, які живуть у шлюбі

(в любові, повазі, злагоді) 25 років, двоє дорослих дітей ?

А без вінчання не приймають сповідь – кажуть, живеш у гріху. Адже Бог усе бачить – в чому гріх?

Чи це всього лиш бізнес?

Можна бути вінчаним і не мати любові, поваги, злагоди у стосунках, більше того, жити в офіційному шлюбі з іншим, бо з вінчаним – офіційно в розлученні. Ответ: Єднання чоловіка і жінки у шлюбі – це таїнство, яке потребує Божого благословення. Я думаю, що ті, хто прожили в шлюбі тривалий час, знають, як буває потрібною Божа допомога у розв’язанні непорозумінь, конфліктів тощо. Я не приймаю практики, коли шлюб, укладений за державним законом, називають "блудом". Церква сприймає такий шлюб, але закликає християн освятити його у таїнстві вінчання. Якщо священик відмовляється приймати у невінчаних, але зареєстрованих у державному шлюбі сповідь, то він чинить неправильно. Лecик_Kopoткий, 14:57 А яка у вас зарплата? Ответ: Маючи три офіційні посади, маю, відповідно, і три зарплати, які в сумі складають трохи менше трьох тисяч гривень на місяць. retro, 14:57 Від кого залежить прийняття рішення про перезаховання тіла Патріарха Володимира (Романюка) у Видубецький монастир, де він заповідав його поховати? Чи відбуваються подібні розмови і на якому рівні? Яка думка сина покійного Патріарха отця Тараса? Ответ: Незважаючи на свій високий сан, Патріарх залишається ченцем, який відрікся від всього земного і віддав себе на волю церкви. Тому і при визначенні місця останнього спочинку може враховуватися особиста воля Патріарха, але рішення церкви є вищим. У 1995 році архієрейський собор ухвалив рішення про поховання Патріарха Володимира на території Святої Софії. На мою думку, єдине місце, куди може бути перепоховане тіло Патріарха – це безпосередньо поруч з Софіївским собором. retro, 15:00 Поясніть причини непорозуміння між церковною верхівкою УПЦ КП та настоятелем Покровської церкви на Подолі, відомим і популярних серед київської релігійної громади отцем Володимиром Черпаком? Він відомий своєю харизмою і участю у створенні Київського Патріархату. Ответ: З мого життєвого досвіду можу сказати, що в жодній, навіть найменшій структурі, де працюють люди, одним із важливих чинників є людський фактор особистості. Я не вважаю, що між керівництвом церкви і отцем Володимиром існують серйозні непорозуміння. Якщо ж говорити про різницю у поглядах, то наявність повної однодумності – ознака тоталітарних структур. try_and_get, 15:01 Когда закроют Михайловский златоглавый собор на реставрацию? Не кажется ли вам, что фасад собора в очень плачевном состоянии? Ответ: Ми сподівалися на те, що минулого року до 900-ліття Михайлівського монастиря буде зроблено хоча би косметичний ремонт. На жаль, цього не сталося. Монастир перебуває у комунальній власності, тому ми не можемо щось робити у ньому на власний розсуд. Отже, відповідь на ваше запитання, швидше в компетенції Київської міської влади. barack_obama, 15:02 Отец Евстратий, расскажите о себе? Часто слушаю Вас по радио вечером. Интересно знать, из какого вы рода-племени? Кто были ваши деды-прадеды? Ответ: На офіційній сторінці нашої церкви ви можете прочитати у відповідному розділі мою автобіографію. Формат чату, думаю, для переказу автобіографії є не дуже відповідним. Cтpaнник_1, 15:03 Владеете ли вы статистикой, сколько браков, заключенных церковью, распадается? Сколько из 100 пар, взявших церковный брак, просят священников его расторгнуть? Ответ: Статистикою я не володію, так як ці питання перебувають не в моїй компетенції. dodge, 15:04 С кем легче найти общий язык – с представителями мусульманской веры или братьями во Христе, например РПЦ или Сербской православной церковью? И почему? Спасибо. Ответ: Завжди легко знаходити спільну мову з відкритими і доброзичливими людьми, а такі є у всіх конфесіях. вaлpплгeл, 15:07 Якщо не сповідався років з десять – то що це означає? Наскільки церква вважає таку людину грішною? Які правила сповіді – не з церковних книжок, а з живої практики? То ж не кожен священик може тебе грамотно вислухати і, що головне, сказати потрібні тобі слова? «Помолися» і «відпускаю гріхи» – це далеко не все, не всі ті слова, які варто почути людині, яка прийшла на сповідь, аби знайти впевненість, отримати пораду і зрозуміти, як йти далі обраною дорогою? Ответ: Не сповідатися років з десять – це приблизно те саме, що десять років не прибирати у своєму житлі. Грішною є кожна людина, і кожен гріх є небезпечним. Якщо людина взагалі не сповідалася, або не робила цього дуже довго, краще спочатку поспілкуватися зі священиком поза сповіддю, а потім вже призначити сам час звершення цього таїнства. Краще шукати такого священника, який буде викликати вашу довіру і сповідатися саме у нього. Як знайти такого священика, це питання пошуків. Хто шукає, той знаходить. huntle, 15:09 Чи дивитеся ви серіал «Доктор Хаус»? Хто ваш улюблений герой? Що вам подобається в подібних фільмах? Як часто ходите в кіно? Наскільки масове мистецтво впливає на життя священика? Ответ: Серіал не дивлюсь. Хоча після вашого запитания, думаю, доведеться переглянути хоча б кілька серій. У кіно ходжу рідко, частіше дивлюся кінофільми вдома. Деякі фільми, так само, як і книги, доводиться дивитися по роду своєї діяльності, для того, аби мати можливість відповідати на запитання журналістів. Саме тому і читав, і дивився "Гарі Поттера", "Код да Вінчі" і деякі подібні речі. pyдa, 15:10 Які ваші найбільші спокуси? Ответ: Відповіді на такі запитання відбуваються на сповіді, а не в Інтернеті. porterhead, 15:11 Ильинская церковь на Подоле в Киеве считается чуть ли не самой «жирной» и точно – самой «гламурной» церковью Московского патриархата. Какой из храмов УПЦ КП имеет подобную репутацию? Ведь есть же «жирные», «сделанные» дяди и тети, которые нуждаются в подобных привилегиях? Ответ: Наскільки мені відомо, жоден з храмів Кихївського Патріархату не користується подібною репутацією, адже більшість із згаданих вами осіб є прихильниками Московського Патріархату. tonna, 15:13 Ученые подсчитали, что чуть ли не каждый человек на протяжении десяти минут соврет не менее трех раз. Позволительно ли врать священнослужителям? До каких границ церковь позволяет это делать? Ответ: Неправда – один з найбільш розповсюджених гріхів. Тому говорити неправду не дозволено нікому. Якщо немає можливості сказати неправду, краще промовчати. Ми маємо пам’ятати слова Христа, що диявол є батько неправди. Льoня_Kocмoc, 15:15 Чому дітей треба хрестити з пелюшок? Хіба свідомий вибір віри не кращий варіант для людини замість того, щоб перехрещуватися, і знову перехрещуватися, і знову..? Ответ: Хрещення – це таїнство, яке впливає на людину на метафізичному рівні, тому не можна його обмежувати рамками раціональних суджень. Якщо слідувати вашій логіці, тоді не треба навчати дітей, коли вони виростуть, вони можуть самі набути знання, які самі вважатимуть важливими. Не треба нав’язувати родинні стосунки. Нехай діти самі обирають, кого вони вважатимуть своїми мамою і татом. Не треба нав’язувати мову, культуру тощо. redforest, 15:16 Какое у вас образование? Ответ: Загально-середня освіта і вища богословська. Маю ступінь кандидата богослів’я і вчене звання доцента Київської Православної Богословської Академії. dmytro_tyn, 15:17 Чи входять у предмет «Християнська етика» теми, пов’язані з сексом і статевим вихованням підлітків? У чому суть християнського виховання і просто виховання? Ответ: До предмету "християнська етика" входять теми, повязані із мораллю. Статтеве виховання підлітків, на мою думку – це дещо інше. Про християнське виховання і виховання взагалі написано багато томів. Якщо сказати коротко, найкраще виховання – це правильне життя батьків на очах своїх дітей. fun, 15:18 Ви підете на концерт «Машины времени»? Ответ: Ні, на концерт не піду. По-перше, не маю часу. По-друге, зазвичай ходжу на такі заходи лише офіційно, на запрошення, як представник церкви. forest, 15:21 Моє шанування пану Єпископу! Отче, скажіть, будь ласка, чи бачите ви себе головою Українською православної церкви у майбутньому? Хто буде наступником Патріарха Філарета (дай Боже останньому здоров’я, але роки ведуть все до старшого віку, а Церква як інституція не може не мати стратегії свого розвитку і поступу вперед)? Кандидатура кого з отців УПЦ КП розглядається? Дякую. Ответ: У Євангелії сказано: "Досить з кожного дня його турбот". Тому працюю на тому місці, яке мені визначено церквою і не маю ніяких планів на майбутнє. Що стосується наступника Патріарха Філарета, то згідно канонів і церковної практики главою церкви стає той, кого таємним голосуванням визначає Собор. Київський Патріархат – велика церква, тому думки щодо наступного предстоятеля можуть бути різними. Але думаю, що говорити про це зарано. Патріарх Філарет перебуває у чудовій, як для його віку, фізичній формі і повністю віддається праці на посаді Предстоятеля. Часто і значно молодші його співпрацівники втомлюються, коли він продовжує працювати, так що думаю, що питання наступництва не є питанням ближчого майбутнього. У 1992 році багато хто казав, що "Філарет – це вчорашній день". Не один з них сам вже став вчорашнім днем, а Патріарх продовжує своє служіння. liuis, 15:28 Уважаемый Епископ, здравствуйте! Заметила, что вы ведете себя довольно нестереотипно как для монаха. Собственно, Вас можно назвать светским монахом. Из этого следует вопрос: не утратило ли современное монашество своей изначальной сакральности, присущей самому понятию "монах", когда в келиях есть доступ к Интернет и один клик "мышки" – и ты уже на порносайте, то есть в совсем другом мире? Спасибо за неканцелярский ответ! Ответ: Я користуюсь Інтернетом та співпрацюю зі ЗМІ в силу покладеного на мене обов’язку і, честно кажучи, досить часто був би радий ці обов’язки змінити на більш духовні. Я не думаю, що сучасне монашество втратило сакральність. Все залежить від внутрішнього ставлення і налаштування людини. Можна носити чернечий одяг і бути повністю мирською людиною в душі. А можна вести аскетичний спосіб життя, будучи світською людиною. При всьому розвитку сучасних технологій сьогодні, як і тисячу років тому, і Бог, і людина, і диявол – ті самі, ті самі і чесноти, і гріхи. Інтернет – лише інструмент, і все залежить від волі людини, для чого вона його використовує. Ножем теж можна і чистити картоплю, і зарізати людину. Ще древні римляни казали про зіпсуту мораль сучасників. Так що той, хто хоче бути ченцем, зараз має таку ж саму прекрасну можливість ним бути, як і тисячу років тому. eva, 15:30 Отче, чому віруючі і прихожани православної церкви (різних патріархатів) сприймають піст значно фанатичніше за настоятелів храмів, за самих священників? Чи це помилкове враження? Ответ: Свого часу Володимир Ілліч Ленін сказав, що "в нашем деле атеистической пропаганды один плохой поп может сделать больше, чем тысяча атеистов-агитаторов". Блаженному Августину належать слова "Немає нічого легшого, ніж бути поганим священником, і нічого важчого, ніж бути хорошим священиком". Думаю, що враження від священика, який не поститься, для християнської совісті є важким, проте кожен несе відповідальність за себе, і те, що хтось не поститься, не повинно буде виправданням для кожного з нас особисто. eva, 15:33 І ще одне запитання. В Українській греко-католицькій церкві і в римо-католицькій церкві перед причастям і сповіддю дозволено вживати їжу. Православна традиція забороняє вживати навтіь воду перед сповіддю і причастям. У чому суть заборони вживати їжу? У чому сенс утримуватися від їжі? У чому суть причастя? І хто має рацію у цьому питанні? Дякую. Ответ: Ми причащаємося Тіла і Крові Христових, тобто поєднуємося з самим Богом. Якщо ми ідемо на зустріч з високим начальством, ми прагнемо якнайкраще для цього приготуватися і справити найкраще враження. Тим більше, якщо ми приходимо до зустрічі з Богом, ми маємо бути належно приготованими. Піст перед причастям є важливим елементом такого приготування. Він нагадує людині про те, що в її житті відбувається особлива подія. нaдя, 15:35 Чому церква забороняє кохатися у піст? Адже любов, кохання – потяття Божественні, то чому це іде в розріз з догмами православ’я? Дякую за щиру відповідь! Ответ: З початком цього Посту в Інтернеті розгорілася жвава дискусія навколо вашого запитання. При бажанні ви можете прочитати багато різних точок зору з відповідною аргументацією. Якщо хочете почути мою думку, то їжа теж призначена для нас Богом, але ми під час Посту утримуємося від неї заради духовного удосконалення. Взагалі для мене слова Піст та стриманість – синонімічні, тому обмеження статевих стосунків на час Посту, як на мене, цілком логічне. Kerf, 15:37 Наскільки я чула, Ваш шлях до Бога був складним. Чи то Ви у бійках були помічені, чи щось таке... Чому, на Вашу думку, християнство, а особливо конфесія, до якої ви належите – православ’я - пропонує найкоротший і накращий цей шлях до Бога. Чим, так би мовити, ВИ кращі, ніж буддисти, мусульмани, іудеї?.. Ответ: Ви навіть собі не уявляєте, скільки найдивовижніших чуток доводилося про себе почути, причому абсолютно протилежного змісту. Але такого, про що ви кажете, чути не доводилося. Мій шлях до Бога був дещо інакший. Якщо вам цікаво, прочитайте мою промову перед нареченням на Єпископа на нашому офіційному сайті. МИ не кращі, бо ми є люди. Але вчення, яке сповідує православна церква, є істина. Зараз досить розповсюдженою є думка, що всі конфесії ведуть до Бога, але насправді це неможливо, тому що не може бути дві або три істини. Як може вести до Бога буддизм, який взагалі не визнає існування особистісного Бога. Я не вважаю, що інші релігії – абсолютно неправдиві. Правдивим в них є те, що збігається із Божественним откровенням і що часто називають загальнолюдськими цінностями. На практиці знаходження відповіді на ваше запитання є предмет віри і довіри. buddah, 15:43 Один мій друг – кришнаїт уже протягом десяти років. За цей час він об’їздив майже увесь світ, побачив і зробив багато дійсно важливих речей.

На вашу думку, чи є одна вірна релігія, якій потрібно слідувати?

Чи можливо все ж таки одній людині буде краще медитувати в горах Тибету або читати мантру "Харе Крішна", а іншій – молитися у православному храмі? Ответ: Частково я відповів на ваше запитання у попередній відповіді. Якщо істина одна, а вона може бути тільки одна, інакше вона перестає бути істиною, то треба її шукати та сповідувати. Якщо людина щиро прагне знайти істину, думаю, вона її знайде. Крішнаїзм є формою язичництва. І тому я не можу поставити знак рівності між християнством і язичництвом, адже останнє ясно викрите і засуджене у Священному Писанні. Пaтpиapx_Kиpил_(Гyндяeв), 15:44 Ваше Преосвященство, як Київський Патріархат готуватиметься до мого візиту на Україну? Ответ: Я думаю, що кожна людина любить сюрпризи. Нехай і відповідь на це питання залишиться сюрпризом :))) кaзyc, 15:48 Для чого УПЦ КП розширює свою мережу в США і тим самим входить в конфлікт з Веленською патріархією? Адже більшість українських громад належать до Константинопольського патріархату. Такі дії неодноразово були засуджені українськими ж ієрархами Конст. патріархату. Ответ: Київський Патріархат не розширює свою мережу у США. Не ми були ініціаторами конфлікту, який виник в українській церкві у Сполучених Штатах у 1995 році. Причина цього конфлікту була в тому, що частина парафій і вірних не погодилися з рішенням своїх ієрархів проходження до Константинопольського Патріархату, адже це рішення було ухвалене без належного загально-церковного обговорення і схвалення. До цього часу парафії у США складали з Київським Патріархатом єдину церкву під омофором Патріарха Мстислава, тому парафії, які зараз належать до КП, нікуди не виходили. Вони залишился у тій самій церкві, де й перебували раніше. Ієрархи і громади у США досі не можуть знайти між собою порозуміння, але навіщо робити в цьому винними Київський Патріархат? Prohor, 15:49 Владико, яка реакція представників Московського патріархату, на звернення Патріарха Філарета щодо практики перехрещувань в УПЦ МП? Ответ: Реакція – різна. Одні вважають, що ця практика – правильна, інші – що заради об’єднання української церкви її треба переглянути. Повноцінної офіційної відповіді поки що немає, але ми чекаємо, що вона обов’язково має з’явитися, адже порушене Патріархом питання стосується основ віри і церковного життя. Prohor, 15:52 Ваше ставлення до такого явища як націоналізм? Ответ: Все залежить від того, що ми розуміємо під цим терміном. Скажімо, в англомовній традиції це слово зазначене ближче до нашого терміну "патріотизм". У російськомовній традиції до термінів "шовінізм та фашизм". Якщо ми говоримо про патріотизм, то кожна людина має бути патріотоом свого народу і своєї держави. Проте любов до свого народу не повинна виявлятися у ненависті до інших народів, у нехтуванні їхніми правами, у зневазі до їхньої історії та традицій. amigo, 15:53 Доброго здоров’я, Ваше преосвященство! Довелося читати неприємності про "Чорнобильський храм" на Татарці.. Регулярно бачу ще одну недобудову храму на Лук’янівському кладовищі-музеї. На ньому дерева вже зверху проростають.., мохом стіни покриваються. Мерзота, запустіння… Кому це потрібно? Ситуація знову може повторитися. Питаннь про причини не маю – відповідь банальна. Хочу тільки побажати нам усім, православним українцям, взаємотерпіння, як з любов’ю важкувато, взаємопрощення... Щоб, в решті решт, поєднатися таки в єдине стадо з єдиним Пастирем. Тоді воно й сваритися не буде, через що й храми будуватимуться... Гуртом батька легше бити. Спаси Господи! Ответ: Думаю, що і ця проблема, і багато інших конфліктів між різними православними юрисдикціями зможуть бути вирішені, коли в Україні буде єдина помісна православна церква. А для того, щоб це сталося швидше, треба кожному робити те, що він може в цьому напрямку, не чекаючи, поки хтось зробить щось за нього. amigo, 15:55 Під час минулорічного святкування свт.Володимира та 1020-річчя Хрещення Київської Русі, у храмі УПЦ мій духовний отець на проповіді обмовився, що була можливість визнання Вселенською Патріархією УПЦ КП Варфолоімєм в разі відходу предстоятеля церкви Філарета на спокій в монахи. На сайті УАПЦ вчора знайшов думку, що підтверджує це:



"..у липні 2008 року, під час відвідин України Святійшим Патріархом Константинополя – Нового Риму, Його Святістю Варфоломієм. Тоді віруючі Київського Патріархату і не підозрювали, що їхнє майбутнє таємно вирішувалось без їхнього відома і було вирішене далеко не на їхню користь. Нагадаємо, що тоді Глава УПЦ КП не поміняв свій особистий патріарший куколь на цілком реальне і можливе канонічне визнання Української Церкви і всецерковну незалежність."



Прокоментуйте, будь ласка. Бо раніше чув, що заради Єдності Української церкви Патріарх Філарет готовий на таку пожертву. Дякую, Андрій. Ответ: Частково відповідь на ваше запитання ви можете знайти в інтерв’ю, яке Патріарх Філарет дав журналу "Український тиждень". Те, що умовою прийняття нашої церкви під омофор Константинополя був відхід на спокій патріарха Філарета – неправда. Про це мова не йшла ні у Константинополі, ні у Києві. IoannKo, 16:01 Ви дійсно вважаєте, що будь які "подробиці про життя головних учасників" подій вартують розколу Тіла Христового? Ответ: В українській церкві немає розколу, як його визначають канони, а є юрисдикційне розділення. Не ми були його ініціаторами. Українська церква на своєму Соборі ухвалила рішення в листопаді 1991-го року про те, що вона має бути автокефальною. Це не рішення особисто Патріарзха чи кількох людей. На жаль, потім під тиском Москви багато хто з учасників Собору відмовилися від своїх підписів та рішень. У цьому не наша провина. Давайте подивимося на це питання із іншого боку. Чи знаєте ви багато прикладів того, щоби справжні розкольники прагнули налагодити діалог з тими, від кого вони відкололися? Навпаки, ознака розколу – це повне небажання прислухатися до чужих думок та ігнорування пропозицій про діалог. Наша церква 15 років поспіль пропонує УПЦ МП розпочати діалог. Досі ми не отримали позитивної відповіді. Чому ж, якщо УПЦ МП вважає свою позицію правильною, вона не хоче обговорювати її відкрито і безпосередньо в діалозі? Питання автокефаліїї української церкви невірно зводити до питання особистостей, адже нещодавно виповнилося 90 років з прийняття закону Директорією УНР про автокефалію Української церкви. Тобто вперше питання про автокефалію Укранської церкви були поставлені за десять років до того, як народилися Патріархи Філарет та Олексій. amigo, 16:04 Чи дивитеся тб-програми "Глас"-у? Особисто мені шкода, що "Вірую" втратила свій щотижневий ефір. Добра була програма, та й о.Лаврентій вправним ведучим запам’ятався. Про піст добре теж повчав. Було б актуально в "Благовістнику" по УТ-1 запустити. Ответ: Телебачення не дивлюся взагалі. Проте кілька разів бачив програми каналу "Глас". Вважаю його діяльність гарним прикладом християнського каналу, особливо на фоні шовіністичних програм російського каналу "Спас" і перевантаженого офіціозом каналу "Союз". Ми завжди готові до співпраці з телеканалами. Але, на жаль, їхні менеджери вважають релігійні питання нерейтинговими. Ипoc, 16:05 З яких міркуваннь ви пішли в монастир? Ответ: Бажання стати ченцем виникло у мене в дев’ятому класі школи після прочитання Житія Святих. Я відчув, що це моє покликання. І дякую Богу, що вже одинадцять років перебуваю у чернецтві. Впевнений, якби я пішов іншим шляхом, не зміг би прийти до Спасіння. Ідучи шляхом чернецтва, сподіваюсь, що зможу спастися. IoannKo, 16:07 Чому ігнорується питання (15 хвилин тому) про вартість розколу супроти правди про учасників тих подій?

Хіба це не важливіше в Україні, ніж запитання про концерт «Машины времени»? Ответ: Я думаю, що кожному, хто веде дискусію, треба мати терпіння. Як ви бачите з відповіді, я не проігнорував вашого запитання. Просто формат чату не дозволяє відповідати на кілька десятків питань відразу. amigo, 16:09 Отець Євстратій, чи доводиться Вам відвідувати Лаврські печери, бо ж саме там почиває Ваш святий покровитель? Як і ким іменується священик при рукопокладанні? Ответ: Я не раз відвідував Лаврські печери, зокрема і поклонявся мощам Преподобного мученика Євстратія. У другому питанні ви, очевидно, маєте на увазі визначення імені під час постригу у чернецтво. Ім’я для ченця обирає той, хто дає благословення на постриг. У моєму випадку ім’я обирав Патріарх Філарет. IoannKo, 16:10 Кругом політика.

От начеб-то людина, що вважає себе монахом, однак важливі перед Богом і людьми запитання ігнорує… Бог Вам суддя. Ответ: "Юпитер, ты сердишься...". Давайте не будемо забувати про те, що в першу чергу ми – люди і християни, а потім прихильники різних конфесій. кaзyc, 16:12 Чи не планується поділ великих єпархій, як це зараз робиться в УПЦ МП? Яку кафедру займає митр. Димитрій (Рудюк) і чи справді він надалі не буде Ректором в КПБА, як про це були заяви? Ответ: Митрополит Димитрій є вікарним архієреєм і носить титул Переяслав-Хмельницького. Про його плани на майбутнє найкраще, на мою думку, сказав він сам в інтерв’ю, яке ви можете прочитати на нашому сайті. Щодо першого запитання, то наскільки мені відомо, поділ єпархій не планується. Проте такі рішення є в компетенції Синоду, про його плани судити не берусь. Prohor, 16:15 Ваше Преосвященство, на Вашу думку УПЦ МП не бажає діалогу через відсутність аргументів на їхню користь, чи через тиск з боку Москви? Ответ: В УПЦ МП є декілька різних груп. Перша – орієнтується на Москву і займає відверто антиукраїнську позицію. Друга – більше думає про українську церкву та її інтереси. Але найбільша частина УПЦ МП балансує між цими двома полюсами. Саме тому і не може розпочатися діалог, адже ці три групи не знаходять спільного бачення того, як він повинен відбуватися і чи повинен відбуватися взагалі. IoannKo, 16:20 Українській церкві немає розколу, як його визначають канони, а є юрисдикційне розділення.

Після такої заяви я розумію, що Ви є просто чиновник, а зовсім не людина, якій болить серце за стан справ Тіла Господнього в Україні.

Нехай Вас Господь наставить... Бо у людей немає таких слів. Ответ: Зі свого боку я роблю все можливе для подолання розділення Української церкви. І наскільки мені відомо, моя діяльність знаходить позитивні відгуки у тих колах УПЦ МП, які прагнуть того ж самого. В той же час я не можу погодитися з тим, що говорить про нашу церкву офіційно Москва. Я вірю і відчуваю, що в нашій церкві є благодать, і що вона веде людей до Бога. І коли постає питання підкорятися думці людей, хоч і наділених високою церковною владою в Московському Патріархаті, чи підкорятися Богові, шлях служіння якому я обрав багато років тому, я підкоряюся Богові.

P.S. Перехід на особистості та особисті образи, звинувачення – доволі стандартний і, на жаль, розвоповсюджений прийом полеміки, який використовують представники Московського Патріархату. Свою оцінку такому прийому я давав раніше. А щодо вашого побажання про настанову від Господа, то її потребують усі, і я, і ви у зокрема. Prohor, 16:20 Вкажіть, нарешті пану IoannKo, що відповідь на його запитання вже давно написана (о 16:01)! Ответ: Вказали :) кaзyc, 16:24 Чи дозволяється служити священикам УПЦ КП зі священиками УАПЦ. Яке офіціне ставлення до УАПЦ – це розкол чи ні? Ответ: У 2001 році було офіційне рішення про те, що таке служіння дозволяється. Офіційно ми ставимося до УАПЦ як до православної юрисдикції, з якою сталося розділення. Ми прагнемо це розділення подолати. Спасибі усім читачам за увагу до цього чату. Окреме спасибі за запитання тим, хто їх надсилав. Дякую за те, що ви не є байдужими. Питання на які не було дано відповіді, очевидно, порушували встановлені в чаті правила. Тим, хто їх надсилав, бажаю бути зваженими і не забувати, що "Той, хто каже, що любить Бога, а брата свого ненавидить – не правдомовець, бо як може любити Бога, якого не бачить, якщо ненавидить брата свого, якого бачить". Бажаю усім миру в Бозі та між собою. Епископ Васильковский Евстратий (в миру Иван Зоря), пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата. 31 год. Родился в Черкассах. В девятом классе школы принял для себя решение служить Богу. Монах. Преподает в Киевской православной богословской академии.