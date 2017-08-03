Украинский журналист рассказал самый невероятный фейк, придуманный боевиками ДНР

Боевики ЛДНР придумывают самые невероятные небылицы об украинских военных на Донбассе, при этом наиболее фантастическим из них является фейк о танке "Черная пантера", якобы состоящем на вооружении ВСУ и воюющем в районе Широкино.

Об этом военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал на чате в "Главреде".

"[Самые невероятные и бессмысленные фейки о войне в Донбассе] — это, конечно, "наемники НАТО" на Донбассе, "польские негры" и прочие "темы", связанные с участием в боях на Донбассе каких-то воинских контингентов стран НАТО, в том числе частных военных компаний", — рассказывает военный эксперт.

"Ну, и первое заслуженное место — конечно, история с танком "Черная пантера" и фантастическими украинскими минометами, гранатометами, которые стреляют на невероятные дальности", — продолжает иронизировать журналист.

Он напомнил, что об этом широкой общественности "поведал один из "ополченцев" (позывной "Индус". — Ред.) в YouTube, якобы раненный в боях с этими последними изысками западного военно-промышленного комплекса".

Напомним, ранее военный эксперт объяснил, почему нужно вводить визовый режим с Россией.

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