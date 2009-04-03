«Тарас Бульба», или Патриотизм по-русски?

Зрители же с особым нетерпением (и даже, можно сказать, заранее немного предвзято) хотели посмотреть, а что такого в повести Гоголя об Украине увидели россияне. Тем более, о них в ней не было ни слова.



Итак, за 516 миллионов рублей Россия смогла сделать дорогое кино – историческое, в котором снялись Богдан Ступка, Лесь Сердюк, Ада Роговцева, Владимир Вдовиченков, Игорь Петренко, Михаил Боярский, Даниэль Ольбрыхский, Юрий Беляев, Магда Мельцаж и 700 человек массовки – жителей города Каменец-Подольский. Это фильм – прочтение Гоголя питерским, как его называет российская пресса, режиссером украинского происхождения Владимиром Бортко.



Сергей Шумаков, продюсер фильма в Киеве сказал, что они специально не готовили фильм к дате – 200-летию со дня рождения Гоголя. «Но мы с самого начала знали, что Владимир Бортко покажет эту историю так, как он ее для себя определил, насколько я знаю, очень давно, покажет свою историю Тарасы Бульбы. Хотя Владимир Владимирович это будет оспаривать, говоря, что снимал историю Гоголя. А я утверждаю, истории Гоголя не бывает – когда человек прочитает повесть, она уже одна на двоих».



Но Владимир Владимирович вышесказанное даже и не пытался опровергать. Более того, он сказал: «Я снимал то, что, по моему мнению, хотел сказать Гоголь. Я передал то, как я прочитал писателя. И я думаю, Николай Васильевич не очень бы возражал…».



Как и ожидалось, картина вышла довольно пафосной. В фильме почти нет отступлений от авторского текста, хотя, как заметил один из российских журналистов, слово «русский» звучит в фильме, как некая мантра… Да никто и не спорит, что словосочетания «русская земля», «русская природа», «русская вера» – гоголевские. Но… Как режиссер Бортко мог бы их или упустить, или повторять бесчисленное множество раз. Он выбрал второй вариант, впрочем, как и полагается в «патриотическом» российском кино. Сознательно упустил режиссер другие моменты. Например, когда казаки жестоко убивали поляков – женщин и детей.



При этом автор фильма решился на убийство матери Остапа и Андрия. Он говорит, что в образе матери он увидел Родину.



«Мы снимали кино о патриотизме, о том, как поднявшийся народ сражается против народа, угнетающего его. И это так. Тут ничего не сделаешь. Мы хотим сказать, что казаки хорошие. Тарас Бульба – это человек, в котором воплощена душа народа, который жил в очень сложное время. И важен момент – за кого мы с вами в той войне. Конечно, запорожцы не идеальны, но они восстали и пошли воевать за святое дело. А теперь представьте себе: мы показываем, как казаки накалывают младенцев… И каков был бы результат?». Не будем разглагольствовать, какой результат от колоритной сцены казни Остапа. Зрители то и дело закрывали глаза, когда палач с необычайной силой вбивал гвозди, распиная сына Тараса. Хотя подобных жестоких сцен в фильме было много. Казалось, где-то за ней потерялась драматургия.



Так же по-своему Владимир Бортко взглянул на Андрия.



«Артист Петренко не хотел играть предателя, – сказал режиссер. – Но ему его и не надо играть. Он – одна из ипостасей отца. Что он сделал? Он полюбил польку, и, зная, что эта любовь кончится смертью, перешел на другую сторону. Андрий - человек не робкого десятка, достойный сын своего отца, хотя с другой стороны – с точки зрения отца, он даже не его сын. Отец убил сына за то, что тот рубил своих, казаков. Кстати, Андрий полюбил польку не просто потому, что она была очень красивой. Как мне кажется, и тут роль играет прочтение режиссера, для него это воплощение всего того, что Андрию нравилось до безумия. В повести целых полторы страницы описывается не то, как Андрий сомневается, перейти ли ему к полякам, а то, как он попал в костел – как взошло солнце, как лучи пробивались через витраж, как заиграл орган. Андрий стаял завороженный, забыв о польке. Для чего писал все это Гоголь? И почему он говорит, что Остап закапывал свой букварь? Режиссерская работа именно в том, чтобы отвечать на эти «почему». Я думаю, Андрий – не предатель. Это человек, сознательно выбравший другую сторону».



Если уж говорить об актерах, то бесспорно блестяще сыграли свои роли Богдан Ступка и Лесь Сердюк. Хотя и Михаил Боярский был тоже похож на настоящего казака, правда, до тех пор, пока не раскрывал рот. Тогда из уст гоголевского Шила звучал голос мушкетера Александра Дюма.



И еще – языковой вопрос. В фильме есть сцены, когда поляки говорили на польском языке. «У Гоголя поляки молчат, – сказал сам режиссер. – В фильме придуманный текст, который мы перевели на польский». Раз уж такое случилось, то почему казаки Бортко не заговорили по-украински? Сам автор ленты оправдывается: «потому что у Гоголя такого не было…»



«Я бы очень хотел, чтобы была полная ясность, чей это писатель, – напоследок сказал режиссер. – Это писатель того народа, которого когда-то крестил князь Владимир. И правильно сделал! Это сын православного народа, русского народа, это сын одного народа, который тут жил? Я не разделяю украинцев и россиян. Это один народ». Кстати, когда Бортко приехал в Киев, чтобы представить свою картину, он первым делом отправился к митрополиту Киевскому Владимиру в его резиденцию, на территории Киево-Печерской лавры. Режиссер уверен, что «призыв Гоголя к единению и сохранению православия – едва ли не основной лейтмотив повести».

После премьеры успели высказаться уже и некоторые зрители. Кто-то из них точно заметил, что лента – не что иное, как продолжение информационной войны между Украиной и Россией, кто-то даже забеспокоился о судьбе «Тараса Бульбы» в Западной Украине.

Известно, что украинские школьники изучают «Тараса Бульбу», кажется, в шестом классе. Учителя преподносят поступки Бульбы как глубоко патриотические. Но, судя по фильму, выходит, что этот патриотизм затерялся где-то на поле среди трупов. Украинскому зрителю остается немного вариантов. После просмотра фильма им надо решить, согласны ли они с бортковской постановкой вопроса, или они все-таки видят своего «Тараса Бульбу», несколько иного.