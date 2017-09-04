Морской "терминатор". Военный эксперт рассказал, что за опасный эсминец зашел в Одессу

Зашедший в порт Одессы ракетный эсминец ВМС Италии Luigi Durand de la Penne можно с полной ответственностью назвать итальянским морским "терминатором".

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") пишет в своем блоге в Живом журнале.

По его словам, несмотря на свой почтенный возраст (24 года), корабль вооружен до зубов и опасен как для летящих на высоте выше 20 км, так и для плавающих на глубине до 200 м.

В частности, Luigi Durand de la Penne вооружён ПУ ПКР Otomat — противокорабельными ракетами, способными развивать скорость до 1100 км/ч с ускорением 6g и поражать цели на расстоянии до 200 км. Кстати, именно эти ракеты Otomat в своё время преодолели высокотехнологичную систему БИУС ПВО Aegis, пишет военный эксперт.

Кроме того, итальянский "терминатор" вооружён 1×8 ПУ Mk 29 ЗРК Sea Sparrow/Aspide в количестве 16 ракет и 1×1 ПУ Mk 13 ЗУР SM-1MR в количестве 40 ракет. Сами же RIM-7 Sea Sparrow представляют собой управляемые ракета класса "корабль-воздух" с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, поражающие цели на расстоянии до 30 км. Aspide так же предназначены для поражения воздушных целей, но уже с максимальной дальностью до 35 км. Зенитные управляемые ракеты средней и большой дальности RIM-67 SM-1 имеют дальность поражения цели до 46 км (а в варианте SM-1ER до 74 км) и способны сбивать летящие объекты на высоте до 24,4 км, сообщает аналитик "Информсопротивления".

Помимо ракетного вооружения эсминец имеет и неприятные сюрпризы для подводных лодок потенциального противника в виде 4 пусковых установок противолодочного ракетного комплекса Milas, а также 2×3 324-мм торпедных аппаратов B-515.

Крайне интересна у итальянца и артиллерия, а именно — 127-миллиметровая корабельная универсальная установка Otobreda 127/54 Compatto, три 76,2-миллиметровых корабельных универсальных установков 76-мм/62 OTO Melara и 76 mm/62 Super Rapid. Причём изюминкой этого набора является именно орудие Otobreda 127/54 Compatto, способное вести прицельный огонь на расстоянии до 15 км, а при использовании управляемых боеприпасов Vulcano, это расстояние увеличивается от 70 км до 100 км, заметил блогер.

Он напомнил, что эсминец построен с учетом Stealth-технологий, укомплектован современными РЛС, обеспечивающими обнаружение объектов и подавление вражеских радиоэлектронных систем разведки.

Но если абстрагироваться от вооружения и высоких технологий, использованных в данном эсминце, то сам по себе корабль имеет уникальную конструкцию, благодаря которой он практически непотопляемый. За живучесть корабля отвечает как сбалансированное и четкое распределение перегородок, так и система пожаротушения. Кроме того, корабль обладает системой коллективной защиты экипажа и комплексом запасных линий связи, пишет военный эксперт.

"Вот такой непростой и довольно опасный синьор сегодня зашёл в гости в Одессу. В принципе, а чему удивляться? НАТО в Южную Пальмиру простых ребят не направляет!", — подытожил "Злой Одессит".

Ранее "Главред" сообщал, что на борту эсминца проходят летнюю практику 88 курсантов Академии ВМС Италии.