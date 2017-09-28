В Украине ускорили выплату помощи при рождении ребенка

Кабинет министров Украины изменил порядок выплаты помощи при рождении ребенка.

Если подать заявление на получение денег в электронном виде с использованием цифровой подписи, то соответствующие органы должны назначить пособие не позднее следующего дня. Это касается одноразовой части помощи, которая сейчас составляет 10 тысяч 320 гривен, сообщает ТСН.

Для бумажных обращений порядок не изменился.

Стоит отметить, сейчас государственная помощь при рождении ребенка (не зависимо от того, какой ребенок по счету в семье) составляет 41 тыс. 280 грн. Сразу единовременно выплачивают 10тыс. 320 грн. Затем ежемесячно в течение трех лет — по 860 грн.