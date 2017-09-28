Найем встал на защиту Натальи Янчик и заявил об ответственности областных служб

В Одессе завершился суд над воспитательницей лагеря "Виктория": Наталья Янчик была освобождена из-под стражи, ее взяли на поруки народные депутаты Украины Мустафа Найем и Горигорий Шверк.

Напомним, что 23-летняя девушка была арестована после пожара в лагере "Виктория", во время которого погибло трое детей. Именно Наталья, по документам, отвечала за пожарную безопасность в учреждении.

Отметим, что Янчик уволилась за месяц до трагедии.

"В ходе заседания выяснилось, что руководство лагеря в одностороннем порядке без воли Натальи возложило на неё ответственность за пожарную безопасность в лагере, не обеспечив соответствующий инструктаж", — написал в своем Фейсбуке Мустафа Найем.

Что касается реальных виновников трагедии, то Найем подчеркнул, что ответственность за пожар "должны разделить служебные лица областной государственной администрации, которые подписывали акты приема-сдачи работ, проверяли лагерь перед сдачей, а также представители пожарной службы, устанавливавшие систему оповещения", — пишет Найем.

Фото: Dumskaya.net