"С этим надо заканчивать". В школах Хмельницкого отменили изучение русского языка

Горсовет Хмельницкого принял решение исключить из школьной программы городских школ изучение русского языка.

Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на слова директора департамента образования Хмельницкого городского совета Романа Мыколаива.

По его словам, соответствующее решение было принято на основании обращений родителей учеников и общественных объединений.

"Подтверждаю вам, что нашей позицией был отказ в общеобразовательных учебных заведениях Хмельницкого от изучения русского. Действительно, это была позиция городского головы, но мы это сделали, когда было желание на то родителей, и когда они подтвердили это соответствующими заявлениями", — заявил он.

Мыколаив добавил, что русский язык могут вернуть в школьную программу, если этого захотят родители.

"Конечно. И не только русский. Возможно, кто-то захочет изучать ромский, венгерский, то они могут писать такое обращение. И при наличии соответствующих кадров и не менее 12 заявлений от учеников, эти заявления будут удовлетворены. В принципе у нас есть факультативы по русскому языку. Хотя мы считаем, что и с ними надо заканчивать", — сказал глава департамента.

Ожидается, что соответствующее решение вступит в силу с понедельника, 16 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что в Армении не намерены закреплять официально русский язык.