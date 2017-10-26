Начался чат с ведущим пластическим хирургом Павлом Денищуком

На сайте "Главред" начался чат с ведущим пластическим хирургом, кандидатом медицинских наук Павлом Денищуком.

Павел Денищук — хирург международного уровня, оперирующий пациентов из Украины, США, Германии, Швейцарии, Франции и прочих стран. Является основателем первой в Украине Школы пластической хирургии. В качестве Национального секретаря представляет украинскую пластическую хирургию в престижной международной ассоциации пластических хирургов ISAPS. Кроме того, не так давно Павел Денищук выпустил книгу "Мистерия пластической хирургии".

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