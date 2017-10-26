Уникальный проект NASA: опубликовано видео виртуального тура на Марс

Специалисты специалисты Национального аэрокосмического агентства NASA совместно с Google запустили уникальный проект, в котором каждый желающий теперь может отправиться на Марс.

Проект, правда, виртуальный, называется "Access Mars" (прибыть на Марс). В туре можно пройтись тем же путем, которым проходил знаменитый марсоход Curiosity, пишет tehnot.com.

Сотрудники NASA использовали данные Curiosity для создания визуальных эффектов — рельефа Красной планеты. В общей сложности ученые обработали примерно 20000 изображений, сделанных Curiosity с 2012 г.

Фотографии были сделаны с помощью 6 камер Curiosity, две из которых – цветные, четыре – черно-белые. Чаще Curiosity использовал именно черно-белые камеры.

Чтобы посетить Марс, кликайте по ссылке. А чтобы почувствовать настоящий эффект присутствия на Марсе, необходимо использовать VR-гарнитуру для просмотра ролика.

Напомним, 8 сентября 2016 года во время экспедиции Марсоход "Curiosity", который с 2014 года исследует подножия горы Murray Buttes, сделал уникальные снимки марсианских скал.

видео: Google