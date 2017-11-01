"Ты выбрала опасную профессию". В Николаеве школьницам раздали пособия для проституток

После лекции ученицам раздали брошюры.
Брошюры раздали детям после лекции о проблеме СПИДа, сообщает svidok.info.
Как выяснили журналисты, в школу пришли представители одной из общественных организаций и предложили прочитать старшеклассникам лекцию о том, как уберечься от СПИДа. После лекции ученицам раздали брошюры.
"Ты выбрала очень опасную профессию, но если будешь всегда придерживаться этих простых правил, то получишь шанс прожить долгую жизнь", — говорится в книге.
Среди прочего девушек учат тому, когда лучше брать оплату за услуги, какую одежду выбирать, чтобы она не навредила во время чрезвычайной ситуации, а также как вести себя, когда девушка обслуживает сразу нескольких клиентов.
Фото: "Свідок".