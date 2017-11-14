Декоммунизировать армию. Историк объяснил, почему ВСУ не нужны "товарищи"

В Украине проводится активная работа по декоммунизации армии, а также замена мундиров и символики.

Об этом директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович рассказал на чате в "Главреде".

Он отметил, что многие уже видели образцы новых мундиров, услышали о переименовании части подразделений именами людей, которые связаны с украинской историей.

"В частности, появилась Бригада имени Черных Запорожцев и тому подобное. Поэтому эта работа продолжается", — рассказал историк.

Он также пояснил ситуацию вокруг замены советского обращения "товарищ", принятого в армии.

"Для этого требуется изменение Устава ВСУ, а он у нас утвержден законом, поэтому для этого еще понадобятся изменения в закон. Очевидно, они связаны с более широкими изменениями. Потому Устав — это достаточно большая "книжечка" с объемным текстом, который требует изменений. И среди этих изменений должно быть изменение этой "советской" формулировки — "товарищи", — добавил Вятрович.

Напомним, ранее Вятрович рассказал о создании музея монументальной пропаганды.

Больше ответов директора Украинского института национальной памятичитайте здесь:"Володимир В'ятрович: Росіяни завжди ставились до українців зверхньо та вважали їх туземцями".