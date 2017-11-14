Путана, обслужившая 10 тысяч клиентов, написала книгу о сексуальных фантазиях мужчин

39-летняя австралийка Гвинет Монтенегро из Австралии, имеющая 12-летний опыт работы проституткой, выпустила книгу "Быть финансово успешной в секс-индустрии".

Женщина, имевшая интимные отношения с 10 тысячами мужчин-клиентов, решила рассказать, чего на самом деле хочет "сильный пол", сообщают американские СМИ.

По словам Монтенегро, большинство мужчин, с которыми она имела дело в рабочее время, не ищут у путан особенных сексуальных ощущений, а всего лишь желают развлечений.

При этом клиентам особенно нравится, если проститутка во время встречи с ними постоянно "излучает позитив".

Помимо всего прочего, Монтенегро в книге пишет о том, что среди мужчин есть спрос на все типы женской фигуры. Кроме того, клиентам часто дискомфортно быть рядом с яркими и красивыми женщинами, поэтому они часто заказывают проституток с обычной внешностью.