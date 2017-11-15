Не порно, а задорно: В США журналист насиловал женщин на "кастинге" в фильмы для взрослых

В городе Сиэтл (штат Вашингтон, США), 41-летнего Майкла-Джона Мэттью "Мэтта" Хики, журналиста и фотографа, в изнасиловании нескольких женщин, которых он обещал трудоустроить в индустрии, производящей фильмы для взрослых.

Мужчина был задержан правоохранителями еще в ноябре прошлого года. По версии следствия, он обманом вступил в интимную связь как минимум с шестью женщинами. Однако есть серьезные подозрения, что количество жертв Хики может составить несколько десятков, сообщает The Daily Mail.

По словам пострадавших, мужчина обычно представлялся рекрутером из студии, производящей фильмы формата XXX. Сперва он предлагал женщинам устроить эротическую фотосессию, а затем приглашал к себе домой.

Следствию также удалось доказать, что Хики вступал в контакты с жертвами через фейковый аккаунт в социальной сети Facebook. Там он представлялся женщиной по имени Дежа Стволли (Deja Stwalley). Целью мужчины становились молодые женщины в возрасте до 25 лет. Всем им он предлагал заработок в размере от 1,2 до 3,5 тысячи долларов США в день.

Однако в реальной жизни Хики никогда не имел никакой связи с индустрией фильмов для взрослых и никак не мог повлиять на трудоустройство жертв.