Социолог рассказала о том, чего больше всего боятся украинцы

Известный социолог и директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина во время чата для "Главреда" рассказала о том, с чем именно на сегодняшний день связаны самые сильные страхи украинцев.

"Вопрос о страхах украинцев входит в ежегодный мониторинг Института социологии, поэтому можно проследить динамику. На самом деле все годы существования Украины самые большие страхи были экономические - рост цен, потеря работы, закрытие предприятий. Конечно, после агрессии России в 2014 году резко впервые появился и вырос страх военных действий. Но по мере стабилизации ситуации он несколько отступил, и сейчас абсолютно преобладают экономические страхи. Более того, стабильно держится страх голода, достигая 30%, а в некоторые предыдущие годы этот страх разделяли 50%", − заявила она.

Напомним, ранее Ирина Бекешкина рассказывала о том, сколько именно жителей Украины готовы выходить на митинги.