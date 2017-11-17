В NASA назвали возможные сроки обнаружения инопланетян

Ученые NASA назвали возможные сроки обнаружения внеземной жизни.

Об этом специалисты космического агенства рассказали, отвечая на вопросы пользователей Reddit, пишет Lenta.ru.

По их мнению, внеземная жизнь будет открыта в ближайшие десятилетия, где-то к 2025 году.

"Я думаю, что через двадцать лет мы найдем одного вероятного кандидата", — считает Тони дель Генио из нью-йоркского Института космических исследований Годдарда. Ученый полагает, что инопланетная жизнь может сильно отличаться от земной, однако для начала проще всего искать аналоги земных организмов.

Эндрю Рашби из калифоренийского Исследовательского центра Эймса считает, что внеземная жизнь будет открыта в ближайшие десятилетия. Перспективными кандидатами на ее наличие в Солнечной системе ученый считает Европу (спутник Юпитера) и Энцелад (луну Сатурна).

Бывший главный научный сотрудник НАСА Эллен Стофан в 2015 году заявила, что космическое агентство найдет инопланетную жизнь к 2025 году. Главной задачей НАСА ученый называла отправку человека на Марс.

Напомним, Интернете появилась видеозапись, как под авиалайнером пролетает большой неизвестный летающий объект (НЛО).