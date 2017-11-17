Tesla показала беспилотную фуру и "убийцу топливных автомобилей", опубликованы фото

17 ноября 2017, 09:57

Маск считает, что после выпуска Roadster будет нанесено окончательное поражение топливным автомобилям.

  • Tesla показала беспилотную фуру и "убийцу топливных автомобилей", опубликованы фото Reuters
  • Tesla показала беспилотную фуру и "убийцу топливных автомобилей", опубликованы фото Reuters
  • Tesla показала беспилотную фуру и "убийцу топливных автомобилей", опубликованы фото Reuters
  • Tesla показала беспилотную фуру и "убийцу топливных автомобилей", опубликованы фото Reuters
  • Tesla показала беспилотную фуру и "убийцу топливных автомобилей", опубликованы фото Reuters
  • Tesla показала беспилотную фуру и "убийцу топливных автомобилей", опубликованы фото Reuters
  • Tesla показала беспилотную фуру и "убийцу топливных автомобилей", опубликованы фото Reuters
  • Tesla показала беспилотную фуру и "убийцу топливных автомобилей", опубликованы фото Reuters

Компания Tesla представила обновленную модель автомобиля Roadster, который способен разгоняться более 400 км/ч, и электрический грузовик с автопилотом Tesla Semi.

Презентовал новинку глава компании Илон Маск, пишет ТСН.

По его словам, авто способно разгоняться до 100 км/ч за 1,9 секунд. Это лучший показатель, так как еще ни один серийный автомобиль не достиг таких показателей. Roadster получит запас хода в 1000 км.

Маск считает, что после выпуска авто будет нанесено окончательное поражение топливным автомобилям.

Продавать Roadster будут от 200 тысяч долларов. Чтобы забронировать авто, нужно будет внести 50 тысяч долларов. Поставки автомобиля начнутся, скорее всего, не раньше 2020 года.

Кроме того, компания Tesla Semi, представила первый электрический грузовик с автопилотом, сообщает Lenta.ru.

"В то время как обычные грузовики имеют дизайн амбара, грузовик Tesla сконструирован как пуля", — похвалил Маск новый транспорт.

Говоря о его технических характеристиках, он сообщил, что грузовик может проехать 500 миль (804 километра). Такое расстояние автомобиль преодолеет при полной загрузке и на максимально возможной для него скорости. По словам Маска, длина большинства грузовых маршрутов — 250 миль, поэтому на машине можно будет уехать до пункта назначения и вернуться обратно без подзарядки.

У фуры четыре независимых двигателя — по одному на каждое заднее колесо. Для аккумулятора грузовика Tesla предоставит мегазарядки (megachargers). Машина сможет разгоняться от нуля до 60 километров в час за пять секунд.

Доставка грузов на Tesla, утверждает Маск, будет стоить 1,26 доллара на милю, в то время как работа дизельных фур стоит примерно 1,51 доллара. Производство начнется в 2019 году.

Как пишет Bloomberg, компания работала над автомобилем два года. Агентство отмечает, что самая дорогая часть электрического автомобиля — его батарея. Стоимость аккумулятора для грузовика, который может совершать рейсы через всю страну, издание оценивает в 100 тысяч долларов. 

При этом, указывает Bloomberg, большие вложения в такой транспорт окупятся снижением операционных расходов. Речь идет о затратах на бензин, а также зарплатах водителей: Tesla планирует сделать грузовики полностью автономными к 2020 году.

Напомним, гендиректор и главный идейный вдохновитель Tesla, изобретатель, инвестор и миллиардер Илон Маск считает, что конкуренция между государствами в области искусственного интеллекта может стать причиной третьей мировой войны.

 

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