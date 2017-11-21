Ученые рассказали о новых сексуальных привычках подростков и молодежи

21 ноября 2017, 00:09

Часть аспектов полового поведения молодежи сильно поменялась в последние два десятка лет.

Британские ученые установили, что среди молодежи и подростков нетрадиционные формы секса стали в несколько раз более популярными в последние годы по сравнению с началом 1990 годов.

Такое мнение высказали ученые в статье, опубликованной в Journal of Adolescent Health, пишет РИА Новости.

"Наблюдения за тем, когда и как молодежь начинает заниматься сексом, поможет нам сформулировать новые подходы к половому просвещению и обсуждению того, какие опасности несут за собой те или иные нетрадиционные формы интимной близости. Это поможет молодежи избежать проблем со здоровьем в дальнейшем", — заявила Рут Льюис (Ruth Lewis) из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (Великобритания).

В последние годы в обществе укрепились два противоречащих друг другу стереотипа. Первый говорит о том, что подростки сегодня очень рано взрослеют и начинают употреблять спиртное и вести активную половую жизнь еще до выпуска из школы. Второй свидетельствует о том, что молодежь, наоборот, взрослеет сегодня очень поздно и живет с родителями и не имеет работы до 25—30 лет.

С другой стороны, последние исследования психологов рисуют прямо противоположную картину — к примеру, американские ученые обнаружили в прошлом году, что современная молодежь оказалась менее распущенной и более скромной, чем их родители из "поколения Пепси" и их дедушки, и прадедушки из поколения "шестидесятников".

Льюис и ее коллеги попытались понять, какая из этих точек зрения верна, проанализировав то, как менялись два важных параметра, связанных с половым поведением молодежи — то, когда они начали заниматься сексом и то, какие его формы они практиковали в первые 25 лет жизни.

Для изучения подобных изменений Лондонская школа гигиены и тропической медицины уже несколько десятилетий проводит специальные социальные опросы, в которых приняло участие примерно 45 тысяч молодых британцев, только что начавших самостоятельную жизнь в те периоды времени, когда проводился очередной раунд анкетирования.

Как показал анализ последней порции подобных данных, часть аспектов полового поведения молодежи сильно поменялась в последние два десятка лет, а другие вещи остались прежними.

В частности, к их числу относится то, когда мальчики и девочки начинают впервые целоваться и время первого секса — 14 и 16 лет.

С другой стороны, поменялось то, каким именно сексом занимаются подростки и молодежь — нетрадиционные формы половых отношений, такие как анальный и оральный секс, стали заметно более популярными сегодня.

По словам ученых, два десятилетия назад ими увлекалась примерно десятая часть парней и девушек, тогда как сегодня в этом сознается примерно каждый четвертый опрошенный британец и каждая пятая опрошенная молодая женщина. Еще сильнее этот показатель вырос среди подростков в возрасте 16—18 лет.

Как полагают ученые, эти изменения в половом поведении молодежи связаны с нарастающей "сексуализацией" массовой культуры и распространением информации о подобных увлечениях в глобальной сети.

По мнению Льюис, все это необходимо учитывать социальным службам и преподавателям в школах для того, чтобы защитить молодежь от возможных проблем со здоровьем и распространением половых инфекций, характерных для подобных форм секса.

Напомним, путана, обслужившая 10 тысяч клиентов, написала книгу о сексуальных фантазиях мужчин

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Британия ученые Лондон исследование подростки секс молодежь
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять