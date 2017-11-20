Патриарху Кириллу привиделся скорый конец света: грех очевиден

Предстоятель Русской православной церкви, патриарх Кирилл (Гундяев) рассказал о приближении конца света.

Об этом он сообщил в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя, пишет "Интерфакс".

"Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своём Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов", — сказал патриарх.

Патриарх призвал деятелей искусства "не раскачивать лодку человеческих страстей", "не сбивать людей с толку", чтобы в России не повторились революционные события столетней давности.

"Сегодня грех не просто очевиден (...) Сегодня грех демонстрируется самым притягательным способом — через кинематограф, через театр", — заявил Кирилл.

По его словам, "искусство, которое призвано культивировать человеческую личность, обогащать ее, подымать ее к небу, становится гирей, которая не дает человеку взлететь".

Патриарх пояснил, что имеет в виду искусство, заявляющее о "некой своей особой роли, об особых правах нести народу искушение и грех, сбивать людей с толку".

Кирилл отметил, что "сегодня не то время, чтобы раскачивать лодку человеческих страстей, сегодня время сплочения всех здоровых сил".

Он указал, что приближение конца света зависит от самих людей, и призвал всех "затормозить наше сползание в бездну окончания истории", осознав свою ответственность за Россию и весь род человеческий.

Сегодня 20 ноября патриарху Кириллу исполнился 71 год. Президент Владимир Путин поздравил предстоятеля церкви и подарил ему картину художника Владимира Лаповка "Успенский собор Кремля".

Напомним, ранее Кирилл заявил о том, что ему "становится страшно", когда он смотрит росТВ.