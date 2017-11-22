Утверждены новая форма и знаки отличия украинской армии

В Вооруженных силах Украины приказом министра обороны Степана Полторака регламентировано ношение формы, ее цвет, а также введены новые знаки отличия.

Данный приказ отменяет действие приказа №150 от 1995 года, сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам начальника управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко, данный приказ утверждает элементы формы, введенные еще в 2013 году, вводит новую символику, знаки отличия, береты и их цвета, различия, шевроны и нарукавные знаки, новое расположение знаков на погонах. Марченко также отметил, что над разработкой формы работали более года.

Изменения, введенные еще в 2013, — это новая украинская "пиксельная" форма, которую начали использовать вместо старой и непрактичной формы типа "Дубок" — разработки 1984 года. Новая форма соответствует стандартам НАТО.

Теперь общая кокарда сухопутных войск будет представлять собой рыцарский крест с двумя перекрещёнными шашками. В центре креста — герб Украины. Обрамляет кокарду лавровый венок. Кокарда военно-воздушных сил — меч со щитом и крыльями. Общий для флота — якорь, поверх которого на щите изображена казацкая чайка. Общая для сил специального назначения — кокарда серого металла, на которой в лавровом венке отчеканен волк-оборотень в тройном золотом ошейнике. Новые кокарды коснуться всех родов войск. Новым знаком на погонах станет не звезда, как прежде, а ромб.

Также вводится новый дизайн военных орденов. Форма, знаки отличия и остальное будут действовать до конца года.

Напомним, ранее Порошенко утвердил новую форму и знаки различия украинской армии.