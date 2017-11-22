Российские ученые утверждают, что мыло несет смертельную опасность

В РФ ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук доказали, что триклозан — антибиотик, используемый в различных мылах и косметических средствах, в клетках млекопитающих запускает программу самоуничтожения.

Об этом пишет РИА Новости.

По его данным, исследователи пришли к такому выводу, наблюдая за тем, как вещество влияет на работу клеток печени крыс и их митохондрий (клеточных органелл, выполняющих энергетическую функцию).

"… попадание антибиотика внутрь митохондрий практически мгновенно приводит к тому, что в их внутренней мембране начинают появляться отверстия, что заставило их разбухнуть и увеличиться в размерах примерно в два раза", — показали опыты.

Аналитики считают, что это помогает "сигналам смерти" выходить за пределы митохондрий и вызывать массовую гибель клеток при попадании антибиотика в организм.

"... триклозан может пробивать подобные "дырки" не только в митохондриях, но и в других обособленных клеточных структурах, обладающих двойной мембраной… на практике это может означать, что триклозан может быть даже более вреден для людей и других многоклеточных животных, чем для микробов", — отмечается в статье.

Триклозан был открыт в середине 1960 годов, он практически сразу начал широко использоваться для борьбы с бактериальными и грибковыми инфекциями, считался безвредным для человека. Недавно в США запретили использование вещества в жидком и твердом мыле.

Ранее сообщалось, что группа исследователей из Японии, США и Канады идентифицировала редкую генетическую мутацию, наличие которой способствует долголетию и препятствует развитию возрастных болезней.