С широко раздвинутыми ногами. Соцсети покорил новый девичий флешмоб

Социальные сети "взорвались" новым флешмобом на грани фола
В социальной сети Instagram набрал популярность новый флешмоб − т.н. "вуменспрединг".
По аналогии с т.н. "менспредингом", когда мужчины сидят с широко расставленными ногами, девушки специально раздвигают ноги, фотографируются и публикуют снимки в соцсетях.
Сотни барышень и женщин из разных уголков принимают характерную для многих мужчин позу, подкрепляя его волевым выражением лица – мол, так брутальнее.
Однако хватает и таких участниц, которые отнеслись к флешмобу с юмором и стараются посильнее спародировать мужчин и, в частности, их манеру раздвигать ноги в метро и мешать другим пасссажирам.
К слову, одной из начинательниц вуменспрединга стала известная модель Белла Хадид.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в сети набрал популярности флешмоб по обнажению "пятой точки".