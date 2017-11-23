Последствия бурного секса. В Британии парень ослеп на один глаз

В Британии 29-летний парень после слишком энергичного секса ослеп на один глаз — там от напряжения мышц, вероятно, лопнул кровеносный сосуд, сообщает Daily Mail со ссылкой на British Medical Journal.



По его данным, во время полового акта молодой человек ненамеренно совершил "маневр Вальсальвы" — попытался сделать сильный выдох при зажатом рте и носе и сомкнутых голосовых связках.

Наутро, ослепнув на левый глаз, он поехал в больницу. Врачи догадались, что могло произойти. Доктора сказали, что зрение к пациенту должно вернуться через какое-то время.