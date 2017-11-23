Буханка похожа на пенис. В Австралии у католической школы поставили "неприличную" статую

В австралийской Аделаиде на территории католической школы на прошлой неделе установили статую перуанского священника Мартина де Порреса, передающего мальчику хлеб, из-за расположения буханка похожа на пенис, сообщил о скульптуре ТСН со ссылкой на ВВС.

По его данным, "потенциально неприличную" статую создал мастер из Вьетнама, ее уже накрыли черным полотном, в учебном заведении утверждают, что поручили новому скульптору "существенно изменить" дизайн".

"Произведение искусства" стали широко критиковать после того, как его изображение попало в Интернете. Неудачная позиция буханки хлеба, которую держит святой, привела к неправильному толкованию сцены.



Мартин де Поррес жил в 16-17 веках, он является первым мулатом-американцем, канонизированным католической церковью. Святой считается покровителем мира на всей Земле.

Ранее сообщалось, что в небе над американским городом Омак во время учений пилот военного самолета нарисовал в небе пенис, ответственность за инцидент взяло на себя руководство базы "Уидби Айелнд", принадлежащей ВМС Штатов.