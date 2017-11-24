Атаки из космоса. Создана "карта вторжений" инопланетян на Землю

В интернете появилась интерактивная карта сообщений о неопознанных летающих объектах, созданная уфологами-конспирологами.

Такую информацию сообщило британское издание The Daily Mail.

Проект получил название UFO Stalker. На карту специально наносят точки с пояснениями, когда именно был виден объект, а также добавляют комментарии очевидцев.

Всего, по данным проекта, в нынешнем году было зарегистрировано около 84 тысяч таких "необъяснимых" появлений, что на 12% больше по сравнению с минувшим годом.

Организаторы UFO Stalker используют сведения со всего мира.

Однако при этом многие сообщения касаются неопознанных световых вспышек в небе и базируются исключительно на рассказах очевидцев, которые пожелали остаться неизвестными.

Напомним, ранее в NASA назвали возможные сроки обнаружения инопланетян.